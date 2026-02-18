Autorizația electronică de călătorie va costa 16 lire sterline

ETA marchează trecerea către un sistem de control digitalizat complet, similar celui din Statele Unite, și devine obligatorie pentru toți vizitatorii europeni care nu dețin viză sau statut de rezident.

„Autorizația Electronică de Călătorie (ETA) intră în curând în vigoare! Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii europeni, inclusiv cei români, care călătoresc în Regatul Unit în scop turistic, vizită sau scurtă ședere, vor avea nevoie de o ETA”, a precizat Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România.

Noua măsură costă 16 lire sterline. „ETA este o permisiune digitală de călătorie valabilă doi ani (sau până la expirarea pașaportului titularului), care permite multiple călătorii în Regatul Unit. Costul este de 16 GBP, iar solicitarea se poate face prin aplicația oficială UK ETA sau pe GOV.UK/ETA”, mai transmit reprezentanții ambasadei.

Ce este ETA?

ETA reprezintă o autorizație prealabilă de călătorie în UK, pentru anumite categorii de persoane care nu sunt supuse obligativității deținerii unei vize.

Procesul de înscriere pentru cetățenii UE s-a deschis oficial din 5 martie 2025. Sistemul a intrat teoretic în vigoare pentru europeni din 2 aprilie, dar a existat o perioadă de tranziție în care verificările nu au fost drastice.

25 februarie 2026 este data de la care regula devine strict obligatorie. Din acest moment, companiile de transport (avion, tren, feribot) sunt obligate prin lege să refuze îmbarcarea oricărui pasager care nu are o autorizație ETA validă legată de pașaport.

„Deținerea ETA nu garantează intrarea în UK, posesorul ETA trebuind să obțină din partea autorităților britanice, la frontieră, permisiunea de intrare în UK. ETA nu reprezintă o viză de ședere, studii sau muncă în UK. În funcție de activitatea pe care intenționați să o desfășurați în Regatul Unit, este posibil să aveți nevoie de un tip de viză. Vă recomandăm să verificați acest aspect la următorul link: https://www.gov.uk/check-uk-visa”, se menționează pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

Excepții de la obligativitatea obținerii ETA

Sunt și mai multe categorii de cetățeni români care nu au nevoie de ETA pentru a intra în Regatul Unit, după cum urmează:

– pe lângă cetățenia română, dețin și cetățenia britanică sau irlandeză și călătoresc în baza pașapoartelor emise de aceste state;

– au statut de rezident settled sau pre-settled prin schema EU Settlement Scheme;

– dețin o viză pentru UK (de studii, de muncă etc.). Cu toate acestea, transportatorii români care operează pe cale rutieră în UK trebuie să se asigure că șoferii autovehiculelor (care nu au statut de rezident sau viză de muncă) dețin ETA înainte de a intra în UK.

– cetățenii români care au viză de student, viză de muncă în UK sau alt tip de viză nu au nevoie de ETA.

– diplomații acreditați în UK (posesori de vinietă în pașaport).

