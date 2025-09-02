Descoperirea ar putea deschide calea unor noi tratamente

Echipa de cercetare, formată din specialiști din Craiova, Cluj și Belgia, coordonată de dr. Daniel Pirici și dr. Bogdan Cătălin, a descoperit cum o proteină din creier ajută la eliminarea toxinelor care duc la boala Alzheimer (BA), reducând depunerile de amiloid.

Studiul a fost publicat de echipa UMF Craiova în jurnalul Alzheimers & Dementia, revista Asociației Americane pentru Boala Alzheimer.

„Se arată că o proteină numită Aquaporina-4 (AQP4), responsabilă cu transportul apei în creier, are un rol esențial și în curățarea acestuia de fragmentele toxice solubile de amiloid care preced formarea plăcilor insolubile de amiloid – una dintre caracteristicile patologice esențiale ale bolii, și asociate cu declinul cognitiv”, precizează UMF Craiova, într-o postare pe Facebook.

Pas important pentru a înțelege modul în care creierul poate fi ajutat să elimine substanțele toxice care duc la apariția Alzheimer. Foto: UMF Craiova

Boala Alzheimer este asociată cu acumularea anormală a proteinei beta-amiloid, care formează plăci între celulele nervoase, afectând comunicarea dintre neuroni și contribuind la neurodegenerare.

Teste făcute pe șoareci

Au fost testate două medicamente, cu efect stimulator și inhibitor pentru proteina menționată (AQP4), pe șoareci transgenici purtători ai unor mutații cauzatoare de boala Alzheimer la om. Rezultatele au confirmat în mod direct potențialul său terapeutic.

„Tratamentul cu facilitatorul de AQP4 a dus la o reducere marcată a depozitelor de amiloid în creierul animalelor, a îmbunătățit memoria și a redus anxietatea acestora, comparativ atât cu animalele transgenice netratate, cât și cu cele tratate cu inhibitorul de AQP4”, menționează cercetătorii.

De asemenea, tratamentul cu inhibitorul de AQP4 „a dus la o creștere masivă a depozitelor de amiloid, deficiente accentuate de memorie și anxietate crescută a animalelor, practic accelerând evoluția bolii”.

Descoperire făcută cu ajutorul unui microscop unic în lume

Analiza detaliată a creierului șoarecilor a fost posibilă datorită unui microscop confocal ultraperformant, unic în lume, aflat la UMF Craiova, care permite observarea modificărilor din țesuturi la nivel de super-rezoluție, dincolo de limitele impuse de propagarea luminii. Iar importanța acestei descoperiri nu se oprește la Alzheimer.

„Descoperirea este importantă deoarece confirmă pe un model animal de BA mecanismul de acțiune al AQP4 și oferă o nouă direcție pentru dezvoltarea unor tratamente care să ajute vasele cerebrale să elimine toxinele mai ușor, aplicabilitatea extinzându-se nu numai asupra BA, ci și asupra altor patologii asociate cu acumulări toxice în creier, ca de exemplu boala Parkinson și boala Huntington”, transmite UMF Craiova.

Cu ajutorul echipamentului de ultimă generație, cercetătorii au putut analiza în detaliu depozitele de amiloid, structura și densitatea acestora, precum și relația lor cu vasele de sânge din apropiere.

„Studiul neuropatologic s-a bazat pe scanarea completă a creierului animalelor analizate, la rezoluții care au permis apoi numărarea plăcilor de amiloid, a formei și densității lor, identificarea vaselor de sânge și măsurarea distanțelor dintre plăcile de amiloid și cel mai apropiat vas de sânge din vecinătate”, potrivit sursei citate.

O afecțiune neurodegenerativă progresivă

Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă progresivă, care afectează creierul, fiind principala cauză a demenței. Se manifestă prin pierderi de memorie, afectarea gândirii, dificultăți în orientarea în spațiu și timp, modificări de comportament și, în stadiile avansate, pierderea capacității de autoîngrijire.

Boala avansează treptat, iar simptomele devin din ce în ce mai severe, interferând cu activitățile zilnice ale persoanei afectate. Ea afectează în special persoanele de peste 65 de ani și, deși nu există un tratament care să vindece boala, există medicamente care pot încetini evoluția simptomelor pentru a păstra autonomia pacientului cât mai mult timp.

Boala este legată de acumularea anormală în creier a unor proteine, precum beta-amiloid și tau, care duc la distrugerea celulelor nervoase.

