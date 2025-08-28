Descoperirea, realizată de echipe de la Universitatea Tehnică din Danemarca (DTU), Universitatea din California (UC Berkeley) și Spitalul Universitar Zeeland din Roskilde (Danemarca), ar putea fi integrată în lămpi de zi cu zi, facilitând aplicarea sa atât în ​​prevenirea, cât și în tratarea bolilor.

Într-un studiu clinic, persoanele aflate în stadiile incipiente ale bolii au înregistrat îmbunătățiri ale memoriei și limbajului, dar sunt necesare studii mai ample pentru a confirma eficacitatea și siguranța tehnologiei.

Fondată în 2006 și publicată de Biblioteca Publică de Știință (PLOS), reputata revistă acoperă cercetări din orice disciplină științifică și medicală.

O nouă tehnologie de stimulare cerebrală bazată pe lumină deschide o cale promițătoare în lupta împotriva bolii Alzheimer.

Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demență. În prezent, tratamentele disponibile sunt limitate și stabilizează doar temporar progresia bolii. În majoritatea cazurilor, Alzheimer nu este ereditar, iar originea sa rămâne necunoscută.

Cercetătorii speră că, prin stimularea creierului cu lumină, pacienții pot evita complicațiile secundare și pot experimenta îmbunătățiri tangibile în viața de zi cu zi, atenuând efectele devastatoare ale pierderii memoriei, dezorientării și dificultăților de vorbire.

Potrivit studiului publicat în revista științifică PLOS One, pacienții cu Alzheimer ușor tratați cu un dispozitiv de lumină au experimentat îmbunătățiri ale funcției cognitive.

Dispozitivul utilizează stimularea cerebrală profundă cu lumină pentru a induce unde cerebrale gamma, care au fost asociate cu beneficii la pacienții cu Alzheimer.

În cadrul studiilor clinice efectuate în Danemarca, persoanele cu Alzheimer ușor până la moderat au utilizat dispozitivul timp de 30 de minute pe zi, pe perioade de 6 sau 12 săptămâni.

Studiul a fost conceput în regim dublu-orb, incluzând atât o lampă activă, cât și una placebo. La finalul studiilor, medicii au observat îmbunătățiri ale funcției cognitive la cei care au primit stimularea activă, cu progrese în domenii precum vorbirea și memoria.

În plus, scanările cerebrale au arătat o ușoară creștere a volumului în anumite regiuni ale creierului pacienților tratați.

Profesorul Paul Michael Petersen, unul dintre inventatori, a explicat că inspirația a venit din cercetările celor de la Massachusetts Institute of Technology (MIT), unde expunerea șoarecilor cu Alzheimer la lumini intermitente a indus unde gamma și a redus acumularea de plăci beta-amiloide în creier, o caracteristică a bolii.

Sperăm că prin stimularea cerebrală cu lumină, pacienții pot evita complicații secundare și pot experimenta îmbunătățiri tangibile în viața lor de zi cu zi.

În viitor, tehnologia ar putea fi integrată în lămpi de uz cotidian pentru prevenirea și tratamentul Alzheimer.

Compania Optoceutics a inițiat deja un studiu mai amplu pentru a obține dovezi clinice solide privind efectul dispozitivului.

Dezvoltarea acestei inovații datează din 2017, când profesorul Jes Broeng de la Universitatea Tehnică din Danemarca (DTU) a facilitat conexiunea dintre experții în neuroștiințe și specialiștii în lumină.

Primul circuit electric cu tehnologie LED, baza dispozitivului, a fost creat de Marcus Carstensen, cofondator și director științific Optoceutics, pe atunci student la master la DTU. El este unul dintre pionierii în investigarea optogeneticii neinvazive ca opțiune de tratament pentru boala Alzheimer.

