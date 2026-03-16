Eugenio Barba, considerat părintele teatrului experimental și creatorul teatrului antropologic, își împărtășește viziunea artistică într-o seară ce promite să fie memorabilă. «Spectatorii nu sunt decor, ci parteneri invizibili cu a căror energie se lucrează», a declarat Barba.

Spectacolul «Fiesta» va reuni pe aceeași scenă actori din celebra trupă Odin Teatret, artiști implicați în producția «5+3=9» a Teatrului Grivița 53 – spectacol pe care Barba l-a considerat deosebit și a dorit să-i includă în acest eveniment –, echipa teatrului organizator, dar și tineri artiști aleși de regizoarea Chris Simion-Mercurian. Profesioniști și amatori vor colabora pentru a oferi publicului o experiență inedită, axată pe bucuria de a crea împreună.

«Fiesta» simbolizează esența teatrului experimental, fiind o oportunitate de a aduce comunitatea împreună și de a construi punți prin artă și povești. Primăria Sectorului 1, partener principal al evenimentului, oferă 30 de locuri gratuite pentru locuitorii sectorului, care pot solicita invitații la adresa de email scena@grivita53.ro, în limita locurilor disponibile.

Nu ratați această ocazie de a descoperi geniul lui Eugenio Barba, a cărui prezență în România a transformat luna martie într-un moment de sărbătoare teatrală.

