Fără bijuterii și ceasuri în vacanță

Printre cele mai importante recomandări se numără evitarea transportării obiectelor de valoare.

Specialiștii în turism atrag atenția că primele de asigurare de călătorie pot varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv vârsta, destinația și eventualele afecțiuni medicale preexistente. Totuși, există și metode simple prin care costurile pot fi reduse.

Una dintre acestea este renunțarea la obiectele scumpe în timpul călătoriilor.

Experții recomandă: „lăsați întotdeauna acasă obiectele de valoare scumpe, precum laptopurile, ceasurile și bijuteriile”.

Motivul este direct legat de costurile poliței: „adăugarea unei protecții pentru obiectele de valoare, precum aparatele foto sau ceasurile și bijuteriile prețioase, va crește primele de asigurare”.

„Dacă trebuie să asigurați gadgeturi scumpe, cum ar fi aparatele foto, sau obiecte de valoare, cum ar fi ceasurile și bijuteriile, prima va fi mai mare, deoarece sunt implicate sume mai mari. Călătoria fără aceste obiecte poate contribui la reducerea costului poliței de asigurare de călătorie și înseamnă că riscul de a le pierde este mai mic”.

Afecțiunile medicale și destinația, cresc costurile polițelor de asigurare

Pe lângă bunurile transportate, afecțiunile medicale preexistente joacă un rol esențial în stabilirea prețului asigurării.

Experții subliniază importanța transparenței: „declarați întotdeauna toate afecțiunile medicale preexistente pentru a vă asigura că polița este valabilă, în cazul în care trebuie să faceți o cerere de despăgubire”.

Durata vacanței și destinația aleasă influențează, de asemenea, costurile. Călătoriile mai lungi implică riscuri mai mari, iar anumite țări pot genera prime mai ridicate din cauza cheltuielilor potențiale.

De exemplu, destinațiile considerate sigure, precum Spania, au în general costuri mai reduse pentru asigurare, în timp ce zonele cu risc mai mare, precum Sri Lanka, implică prime mai ridicate.

Turiștii sunt sfătuiți să analizeze atent toate aspectele înainte de a încheia o poliță de asigurare: de la obiectele pe care le iau cu ei, până la destinația aleasă și istoricul medical.

„De asemenea, este important să verificați dacă țara în care călătoriți va fi acoperită de asigurătorul dumneavoastră de călătorie. Unele locuri din lume prezintă un risc prea ridicat.”, mai adaugă specialiștii.

