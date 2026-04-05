Șoferiță prinsă cu 228 km/h într-un Porsche GT3

Incidentul a avut loc pe 30 martie, în jurul orei 22:00, pe autostrada A11, în apropiere de Angers.

Polițiștii se aflau la ieșirea nr. 25 din zona La Chapelle-sur-Erdre, când au înregistrat un vehicul care circula cu viteza de 228 km/h.

Depășirea era una extremă, cu aproape 130 km/h peste limita legală, potrivit L’Automobile.

Imediat după înregistrarea vitezei, echipajul a pornit în urmărire cu un Alpine A110, model utilizat de brigăzile de intervenție rapidă. După câțiva kilometri, mașina a fost ajunsă, iar șoferul nu a încercat să fugă, oprind calm pe o zonă de odihnă indicată de agenți.

Surpriza din spatele volanului

Vehiculul oprit era un Porsche 911 GT3 albastru, de 510 cai-putere, capabil să atingă viteze de până la 311 km/h. Iar la volan, surprinzător, nu se afla un șofer tânăr sau grăbit, ci o femeie în vârstă de 92 de ani.

Polițiștii au rămas uimiți de situație, mai ales că femeia părea într-o formă foarte bună și chiar încerca să glumească în timpul controlului.

„Ador să conduc repede”

Jandarmii i-au explicat șoferiței motivul opririi și i-au solicitat documentele.

Potrivit declarațiilor Maréchal des Logis Chef Gilbert Hoaflaiché, aceștia au verificat de mai multe ori data nașterii pentru a se asigura că nu este o eroare: 17 ianuarie 1934.

Femeia nu a încercat să își justifice comportamentul și a recunoscut imediat: „Ador să conduc repede”.

Ea a explicat că pasiunea pentru viteză i-a fost insuflată de soțul său, pasionat de mașini sport.

Amendă, puncte pierdute și mașină confiscată

Deși situația poate părea neobișnuită, autoritățile au aplicat sancțiunile prevăzute de lege: amendă consistentă și retragerea punctelor de permis.

De asemenea, mașina a fost confiscată, iar femeia nu mai are dreptul de a conduce până la soluționarea cazului în instanță.

Identitatea femeii nu a fost făcută publică, însă, potrivit informațiilor din presa franceză, ar fi proprietara unui domeniu important din regiune, iar soțul său decedat ar fi făcut avere în industria oțelului.

