Ce este buburuza și unde trăiește

Buburuzele sau gărgărițele, așa cum mai sunt cunoscute, fac parte din familia Coccinellidae, un grup de insecte coleoptere care numără aproximativ 5.000 de specii în întreaga lume, potrivit National Geographic. Ele sunt răspândite pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, fiind întâlnite atât în zonele temperate, cât și în regiunile tropicale. Trăiesc într-o varietate de habitate, inclusiv păduri, pajiști, câmpuri agricole și, bineînțeles, grădinile caselor. Deși în mod obișnuit sunt percepute ca insecte mici și fragile, buburuzele sunt prădători eficienți. Ele se hrănesc în special cu afide, denumite popular păduchi de plante, insecte care pot distruge culturile agricole. În timpul iernii, ele se adună în grupuri mari pentru a hiberna, găsindu-și adăpost în bușteni, sub frunziș sau chiar în locuințe

Cum arată o buburuză

Majoritatea speciilor sunt ușor de recunoscut datorită coloritului viu în roșu intens, portocaliu sau galben și al punctelor negre sau, mai rar, albe. Există chiar și buburuze colorate în negru complet. Interesant este că, și în cadrul aceleiași specii, modelele de culoare pot varia. Acestea nu sunt doar pură estetică, ci reprezintă un mecanism de apărare. Culorile puternice transmit prădătorilor un mesaj de avertizare, și anume că buburuzele au un gust neplăcut și pot secreta o substanță amară care le protejează de atacuri. Buburuzele au două perechi de aripi. Cele exterioare, denumite elitre, care le protejează pe cele exterioare pentru zbor, care sunt mai delicate, aflate dedesubt. Buburuza măsoară mai puțin de 10 mm în lungime, are o formă ovală sau rotundă, spate bombat și o parte inferioară plată. Capul este parțial ascuns, iar picioarele și antenele sunt scurte.

Originea numelui și legătura cu Fecioara Maria

În multe limbi europene, buburuza este înconjurată de numeroase mituri și conotații religioase. În catolicism, spre exemplu, este asociată cu Fecioara Maria, iar experții de la Universitatea din Dayton (Ohio) spun că este posibil ca buburuzele să fi fost legate și de alte figuri religioase înainte de apariția creștinismului. În limba engleză, buburuza este cunoscută drept „ladybug” sau „ladybird”, termen care provine din expresia „Our Ladys beetle”, care se traduce prin „gândacul Maicii Domnului”. Această denumire își are originea într-o legendă medievală care spune că, în Evul Mediu, culturile agricole din Europa au fost afectate de invazii masive de afide. Disperați, fermierii s-au rugat la Fecioara Maria pentru a-I ajuta să scape de acești dăunători. La scurt timp, câmpurile au fost invadate de buburuze care au început să devoreze dăunătorii, salvându-le recoltele. Oamenii au considerat acest lucru un miracol și au denumit astfel această insectă. De altfel, în multe reprezentări medievale, roșul aripilor buburuzei era asociat cu mantia Fecioarei Maria, iar cele șapte puncte negre de pe unele specii simbolizau cele șapte bucurii și cele șapte dureri ale Fecioarei.

Ce simbolizează buburuza și numărul de pete

De asemenea, de-a lungul secolelor, această insectă delicată a apărut în numeroase legende, superstiții și tradiții populare din Europa, Asia și America. Cel mai cunoscut mit legat de buburuze este asocierea lor cu norocul. Probabil că ai auzit superstiția conform căreia uciderea unei buburuze aduce ghinion, în timp ce, dacă una se așază, pe tine este semn de noroc. Această idee ar putea proveni din realitatea că buburuzele acționează ca un fel de control natural al dăunătorilor în agricultură. Prezența unei buburuze înseamnă că fermierii și grădinarii vor avea mai puține afide care să le afecteze culturile.

Din acest motiv, buburuzele sunt denumite și agenți de control biologic, deoarece se hrănesc cu afide și alți dăunători ai plantelor. Legătura dintre aceste insecte și noroc datează de secole, multe culturi antice considerând că buburuzele sunt aducătoare de prosperitate. Conform unei vechi credințe populare, dacă o buburuză se așază pe tine, trebuie să îți pui o dorință, iar aceasta are șanse mai mari să se împlinească, la fel ca atunci când îți pui o dorință văzând o stea căzătoare.

Totodată, o veche superstiție spune că vei avea atâția ani de noroc câte pete are insecta pe spate, însă, în anumite culturi, numărul punctelor simbolizează câți copii va avea o persoană pe care se așază o buburuză sau câte dorințe i se vor împlini. Din punct de vedere științific, însă, punctele nu au o semnificație mistică. Ele sunt doar o caracteristică specifică fiecărei specii. De exemplu, buburuza cu șapte puncte este una dintre cele mai comune specii din Europa.

Ce să faci dacă vezi des buburuze

Potrivit specialiștilor, primul lucru pe care ar trebui să îl faci dacă vezi frecvent buburuze este să încerci să înțelegi mesajul pe care acestea îl transmit. Dacă le vezi singur fiind, mesajul este personal, iar dacă apar într-un grup de oameni, atunci ar putea fi un mesaj colectiv. Pentru a descifra semnificația trebuie să iei în considerare contextul în care ai văzut buburuza, ce se întâmpla în viața ta în acel moment și chiar la ce te gândeai sau despre ce vorbeai când a apărut această insectă.

Spre exemplu, poate că te-ai simțit obosit din cauza iernii, dar primele semne ale primăverii încep în sfârșit să apară. În acest caz, apariția unei buburuze poate fi o încurajare să îți găsești energia și să continui să te bucuri de zilele mai calde. În același timp, poate ai cunoscut pe cineva care ți-a plăcut foarte mult, iar la scurt timp câteva buburuze s-au așezat pe tine. Acest lucru ar putea fi interpretat ca un semn că ai făcut o nouă conexiune importantă în viața ta, conform Mindbodygreen.com. În alte situații, o buburuză ar putea apărea chiar înaintea unui interviu de angajare, fiind considerată un semn de noroc. În orice caz, ideea este să îți asculți intuiția și să te întrebi ce mesaj ți-ar putea transmite buburuzele.

5 semnificații spirituale ale buburuzei

Buburuza este considerată în multe culturi mai mult decât o simplă insectă de grădină. În tradițiile populare și în diverse interpretări spirituale, apariția unei buburuze este privită ca un semn bun, un mesaj subtil care poate simboliza noi începuturi, prosperitate sau energie pozitivă. Iată cinci dintre cele mai cunoscute semnificații spirituale atribuite buburuzei.

Noroc. Dacă ai buburuze în grădină ele ajută la menținerea plantelor sănătoase. Din acest motiv, în multe culturi sunt considerate un simbol al norocului, fericirii și al prosperității.

Fertilitate și renaștere. Buburuzele apar odată cu vremea mai caldă de primăvară, motiv pentru care sunt asociate cu fertilitatea și renașterea.

Protecție. Deoarece protejează plantele împotriva dăunătorilor, buburuzele sunt văzute ca protectori și aducători de viață.

Dragoste adevărată. În unele interpretări, apariția buburuzelor poate simboliza apariția unei iubiri adevărate sau începutul unei relații importante.

Adaptabilitate. Buburuza este considerată și un simbol al adaptabilității și rezilienței, deoarece trece prin mai multe etape de dezvoltare și poate ieși din hibernare după ierni lungi.

Buburuzele în artă și decorațiuni

Buburuzele au inspirat de-a lungul timpului numeroși artiști și creatori. Simbol al norocului, bucuriei și energiei pozitive, această mică insectă a devenit un motiv popular în artă, obiecte decorative și accesorii. Datorită culorilor lor vii și formelor delicate și plăcute, buburuzele sunt subiecte populare în artă. Ele simbolizează bucuria și fericirea și sunt adesea reprezentate în diverse lucrări artistice, obiecte handmade și decorațiuni. Mulți artiști folosesc imaginea buburuzei pentru a ilustra frumusețea naturii și energiile pozitive pe care aceasta le simbolizează, motiv pentru care au devenit un motiv preferat pentru decorațiunile de interior și pentru cadouri.

Buburuzele au ajuns și în bijuterii sau în mici obiecte simbolice, fiind apreciate de persoanele care cunosc semnificația lor. Un obiect decorat cu o buburuză poate deveni un simbol al norocului și al bucuriei. Pentru mulți oameni, astfel de obiecte reprezintă mici talismane aducătoare de energie pozitivă.

Lucruri mai puțin știute despre buburuze

Mușcă buburuzele? Deși sunt inofensive pentru oameni – nu pot otrăvi, nu înțeapă și nu se hrănesc cu sânge – în unele cazuri rare buburuzele pot mușca. Totuși, mușcătura lor este atât de slabă încât, de cele mai multe ori, nici măcar nu străpunge pielea. Aceste insecte pot deveni deranjante deoarece pot ierna în interiorul locuințelor.

„Sângerarea reflexă”. Ca mecanism de apărare, buburuzele pot produce și așa-numita „sângerare reflexă”, prin care elimină un lichid neplăcut din articulațiile lor pentru a alunga prădătorii. Acest lichid are un miros neplăcut, motiv pentru care este recomandat să nu fie strivite, aflăm de pe Discovermagazine.com.

Ce mănâncă buburuzele. În principal, buburuzele se hrănesc cu afide. Femelele depun chiar ouăle pe frunze unde există colonii de afide, astfel încât larvele care eclozează să aibă imediat hrană. O singură larvă de buburuză convergentă poate consuma câteva sute de afide în cele două săptămâni necesare pentru a se dezvolta. Alte prăzi pot fi musculițele albe, larvele de gândaci sau de molii și chiar anumite ciuperci sau materie vegetală.

De ce au buburuzele pete. Deși buburuzele sunt utile în controlul natural al dăunătorilor, ele pot deveni la rândul lor pradă pentru păsări sau viespi. Ca mecanism de supraviețuire, culorile lor puternice și petele de pe spate funcționează ca un avertisment pentru prădători. Acest mecanism evolutiv de apărare se numește aposematism.

De ce le este teamă buburuzelor. Locurile preferate de buburuze în interiorul caselor sunt spațiile întunecate și calde, precum podurile, subsolurile sau crăpăturile din pereți. Pentru a preveni infestarea, specialiștii recomandă repararea crăpăturilor, curățarea resturilor de mâncare și evitarea pesticidelor chimice. Pentru a ține la distanță buburuzele pot fi folosite citrice, mentă sau frunze de dafin. Alte metode naturale includ pulverizarea unui amestec de oțet și apă sau a uleiului de mentă diluat. Totodată, aspirarea buburuzelor este o metodă mult mai bună decât strivirea lor.

Cum atragi buburuzele. Introducerea unor buburuze noi într-un ecosistem în care există deja o populație de astfel de insecte poate dezechilibra mediul. O metodă naturală constă în cultivarea unor plante prietenoase cu polenizatorii. Printre cele preferate de buburuze se numără arpagicul, mărarul, păpădiile și gălbenelele. De asemenea, plantele „momeală” pe care afidele le preferă pot ține dăunătorii departe de culturile tale și, implicit, pot aduce mai multe buburuze în grădină.

Foto:Shutterstock.com

