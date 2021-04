Fotograful care a surprins un roman de dragoste vizual în România anilor ’80. „Normalitatea unor tineri într-o lume orwelliană”

Andrei făcuse fotografiile fără vreun scop anume, mânat doar de pasiunea de a poza tot ce era în jurul lui și de a-și surprinde colegii de liceu, apoi de facultate. Cadrele acelea alcătuiesc portretul unei generații, trecută apoi prin șocurile tranziției, portretul Bucureștiului, complet transformat în următoarele decenii, dar și portretul unei iubiri, singurul reper stabil în mijlocul tuturor schimbărilor.



Andrei Bîrsan și Mihaela Bîrsan se plimbă de mână, într-o zi de duminică, la final de martie, în al doilea an al pandemiei. Dau o tură de Cișmigiu, beau câte un cappuccino și intră într-o librărie de lângă Biserica Kretzulescu din centrul Bucureștiului.



„Uite, au și aici două exemplare din album”, spune Andrei. Ridică un exemplar și i-l dă Mihaelei.



Pe copertă e chiar Mihaela, într-o fotografie alb-negru, făcută în urmă cu mai mult de 35 de ani. „Poza asta e de la Neptun, suferisem de frig. Vezi că am o hăinuță destul de groasă pe mine”, spune femeia în vârstă de 54 de ani.



„Ce-i interesant la albumul ăsta e că am început să ne punem niște întrebări, să ne întrebăm ce s-a întâmplat în acea perioadă. Multe lucruri nu ni le amintim”, povestește Andrei, cu un an mai mare decât soția lui.



Nostalgia e foarte bună, dar să nu devină toxică, să nu trăiești în trecut.

Andrei Bîrsan, fotograf:

Albumul de fotografie a fost publicat în martie, la Editura Vremea, și se numește „Iubita mea Mihaela”

„Un roman de dragoste vizual în România anilor 80, ani în care noi, tinerii de atunci, căutam să trăim normalitatea în acea lume orwelliană, cu nepăsarea tinereții și plini de speranță. O poveste de dragoste spusă de mine, Andrei, fotografie cu fotografie, cu naturalețe și emoție, ce dezvăluie momentele petrecute împreună cu iubita mea Mihaela”, a scris Bîrsan.

Fotograful invizibil



Andrei Bîrsan a început să fotografieze la 14 ani, după ce a primit de la mama lui un aparat Smena. Tot atunci a cunoscut-o și pe Mihaela, care îi era colegă de școală.

„Nu prea mă băga în seamă atunci, sinceră să fiu. Și nici eu pe el”, spune femeia râzând, 40 de ani mai târziu.



Andrei și-a fotografiat obsesiv colegii de clasă și prietenii, într-un efort documentar masiv de care nu era pe deplin conștient atunci. Un fel de Instagram al vremurilor de atunci, spune el râzând. Dar aparatul foto a devenit parte integrantă din Andrei, iar el a ajuns, în felul acela, invizibil.



La fel e și acum, când fotografiază niște studenți care joacă cărți în Cișmigiu. Are un fel de a fi prietenos și complet neamenințător, ceea ce îl ajută să se integreze în orice grup, în câteva zeci de secunde.



„La un moment dat îi era frică să pozeze orașul. Aparent mă fotografia pe mine, dar făcea poze orașului”, povestește Mihaela.

Cu excepția a doi ani, la începutul anilor 90, Andrei Bîrsan nu a încetat să facă niciodată fotografii. Inginer de profesie, bărbatul lucrează în departamentul de marketing al unei bănci. Se poate spune că fotografia a rămas un fel de hobby pentru el, deși după doar o scurtă plimbare cu Andrei, realizezi că hobby nu e chiar cuvântul potrivit. Fotografia e proiectul lui de viață.



În 2016, site-ul Bored Panda a publicat o selecție cu fotografiile lui Andrei Bîrsan, într-un articol numit „My Life As A Child, Teen And Student In The Communist Romania”, care s-a viralizat.



„Nici nu știu când și cum fotografia”



Negativele lui foto au rămas în casa mamei lui, în niște cutii, până prin 2010. Pe măsură ce a început să le scaneze, a descoperit mii de cadre cu colega lui de clasă, Mihaela, care i-a devenit soție în 1990.



Mihaela pe Lipscani, într-o zi ploioasă din vara lui 1989, adăpostindu-se sub o umbrelă cumpărată de la mare. Pe lângă ea trece un tânăr apatic, ce poartă un hanorac pe care scrie Metaxa.

Mihaela într-o excursie la Bușteni, de 1 mai.

Mihaela într-un un tricou în dungi, cu o sticlă de Quick Cola, un coca cola românesc.

Mihaelei nu îi prea place să se vadă în fotografii, dar asta e una dintre imaginile ei preferate

Surpriza a fost și mai mare pentru Mihaela. S-a descoperit în imagini vechi de zeci de ani despre care nici măcar nu știa că fuseseră făcute.



„Făcea instantanee ca acum. Nici nu știu când și cum fotografia. Nici în liceu nu mi-am dat seama că a făcut atâtea fotografii până când nu le-am văzut pe toate în carte”, povestește femeia.



Surpriza de la aniversarea a 30 de ani de căsătorie



Anul trecut, când împlineau 30 de ani de căsătorie, Andrei Bîrsan a vrut să celebreze momentul cu o expoziție foto compusă doar din imagini cu Mihaela. O prietenă i-a sugerat că un album de fotografie ar fi mai potrivit.



Andrei a ținut proiectul secret. I-a spus Mihaelei că lucrează la un album despre anii 80, fără să-i precizeze că e despre ea. Abia după ce primele exemplare au ieșit din tipografie, i le-a arătat. Erau la un restaurant din zona Dorobanți. A pus pe masă trei albume foto. Mihaela a fost șocată inițial, dar s-a ridicat de la masă și l-a îmbrățișat.



Spre deosebire de Andrei, ea e mult mai introvertită. Timiditatea e vizibilă și în imagini. Dar tot de acolo se simte și încrederea în el.



Intimitatea dintre ei, care transpare din fotografii, e vizibilă și în dinamica relației lor din prezent, la trei, patru decenii după ce au fost făcute pozele. Se plimbă de mână, au gesturi de afecțiune unul cu altul, explorează încă orașul împreună. „Hai, Mihaela, să îți arăt scara asta de bloc. Ai grijă în gangul ăsta, mergi pe partea stânga, cade tencuiala”.



Mihaela și Andrei, în anii 80

Mihaela și Andrei, la plimbare prin București, în martie 2021

Iubirea după 31 de ani



Cum se schimbă iubirea după atâția ani?, îi întreb.



„Dacă e bazată pe prietenie și colaborare, eu zic că e constantă în timp”, spune Mihaela.



„Iubirea rămâne, pentru că te bucuri că stai cu cineva. Te bucuri să îi faci o bucurie. Ești tu, de fapt, până la urmă. Ajungi să fii tot tu celălalt om. Când nu sunt cu ea, îmi pare rău că nu e și ea acolo. Parcă-i mai mare bucuria când o împart cu ea”, adaugă Andrei.



Pe 30 martie 2021, cei doi au împlinit 31 de ani de căsătorie.



VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Albumul poate fi găsit în librării sau comandat aici.

