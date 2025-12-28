Influența temperaturii scăzute asupra sănătății

Institutul de Sănătate Publică din Serbia „Dr. Milan Jovanović Batut” avertizează că, în cazul unei întreruperi a încălzirii pe timp de îngheț sever, temperatura din locuință poate scădea rapid, punând în pericol mecanismele de termoreglare ale organismului. „Dacă răcirea spațiului continuă, temperatura aerului din spațiu va scădea la 10 grade. La această temperatură, cu haine groase, un adult sănătos poate menține cu succes o temperatură corporală adecvată. Cu haine adecvate și pături călduroase, o persoană sănătoasă poate dormi la temperaturi atât de scăzute”, explică reprezentanții instituției.

Totuși, la temperaturi sub 10 grade, corpul uman începe să producă energie prin activitatea țesutului muscular, lucru care poate duce la tremurături în încercarea organismului de a-și menține temperatura. „În cazul persoanelor sensibile, se recomandă ca temperatura din cameră să nu fie mai mică de 20 de grade, în timp ce temperaturile sub 12 grade sunt considerate un risc ridicat pentru sănătatea lor deja afectată”, se precizează în același material publicat de Institutul „Batut”.

Riscurile temperaturii scăzute

Temperaturi sub 16 grade pot crește riscul de infecții respiratorii, iar cele sub 12 grade pot afecta semnificativ sistemul cardiovascular. „După două sau mai multe ore petrecute la o temperatură sub 6 grade, temperatura internă a corpului scade drastic, ceea ce duce la riscul de hipotermie”, avertizează specialiștii de la „Batut”.

Hipotermia este o afecțiune gravă care poate pune viața în pericol, apărând atunci când temperatura corpului scade sub 35 de grade Celsius. Printre cauzele acestei afecțiuni se numără condițiile meteorologice cu temperaturi joase, umiditate și vânt, transpirația pe vreme rece, contactul cu apă rece, deshidratarea și consumul de medicamente diuretice.

Simptomele hipotermiei

Conform Institutului de Sănătate Publică al Orașului Belgrad (GZZJZ), simptomele hipotermiei includ tremurături intense, mișcări lente și dificile, vorbire neclară și somnolență. La adulți, acestea se manifestă prin epuizare, confuzie și pierderi de memorie, în timp ce la sugari semnele pot include piele roșie aprinsă, rece și letargie.

„În cazul hipotermiei, întregul corp se răcește practic, așa că principalele simptome apar din nevoia organismului de a se încălzi. De aceea, ar trebui să știți cum să recunoașteți simptomele hipotermiei: tremurături intense ale corpului, mișcări lente și dificile, mers stângaci și dificultăți de vorbire”, explică experții de la GZZJZ.

Ce măsuri trebuie luate în caz de hipotermie?

Dacă o persoană prezintă simptome precum paloare, tremurături, confuzie, epuizare, dezorientare, somnolență sau dificultăți de vorbire, este esențial să solicitați ajutor medical de urgență. Transportul către o unitate medicală trebuie organizat cât mai repede posibil, iar îngrijirea persoanei afectate independent ar trebui să fie doar o soluție de urgență.

Potrivit GZZJZ, primele măsuri în caz de hipotermie includ mutarea persoanei într-un spațiu cald, schimbarea hainelor ude cu unele uscate și încălzirea treptată a corpului, începând cu trunchiul. Este recomandat să înfășurați persoana într-o pătură, să folosiți perne sau pături electrice pentru zonele centrale ale corpului și, în cazuri de urgență, să încălziți persoana cu propriul corp.

Dacă victima este conștientă, oferiți-i băuturi calde, însă evitați să o expuneți direct la un duș sau o baie fierbinte imediat după ce a fost în frig, deoarece acest lucru poate duce la o scădere rapidă a tensiunii arteriale și chiar la pierderea cunoștinței. Este recomandată încălzirea treptată lângă o sursă de căldură, cum ar fi o sobă sau un foc.

Prevenirea hipotermiei

Pentru a evita riscurile asociate temperaturilor joase, este important să luați măsuri preventive. Purtați haine realizate din fibre care oferă o bună izolare termică, cum ar fi lâna, și evitați materialele din bumbac care rețin umezeala. Este esențial să protejați zonele sensibile ale corpului precum fața, mâinile și picioarele, să vă îmbrăcați în straturi pentru a putea ajusta îmbrăcămintea în funcție de temperatură și activitate fizică și să înlocuiți imediat hainele ude cu unele uscate.

De asemenea, experții recomandă consumul de lichide pentru a preveni deshidratarea și pauze frecvente pentru a vă încălzi corpul. Înainte de a intra în contact cu apa rece, cum ar fi în apropierea râurilor, lacurilor sau mărilor, este indicat să aveți mereu la dispoziție o centură de salvare, pentru a minimiza riscul de accidentare sau de hipotermie.

