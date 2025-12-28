O echipă de cercetători contestă dogmele vechi

O echipă de la Spitalele Universitare, Universitatea Case Western Reserve și Centrul Medical Louis Stokes Cleveland VA a abordat această provocare majoră. Studiul lor, condus de dr. Kalyani Chaubey din cadrul Laboratorului Pieper, a fost publicat în revista Cell Reports Medicine. Echipa a investigat dacă un creier deja grav afectat de boala Alzheimer poate fi recuperat. Rezultatele cercetării lor oferă noi perspective asupra tratamentului acestei afecțiuni neurodegenerative.

Rolul moleculei NAD+ în boala Alzheimer

Cercetările echipei au evidențiat faptul că dificultatea creierului de a menține niveluri normale ale moleculei NAD+ este un factor major al bolii Alzheimer. Nivelurile de NAD+ scad odată cu înaintarea în vârstă, iar acest fenomen este și mai pronunțat la pacienții cu Alzheimer. Această moleculă este esențială pentru funcțiile celulare vitale și supraviețuirea acestora. În absența unui echilibru adecvat al NAD+, celulele nu își pot îndeplini funcțiile esențiale.

De asemenea, studiul a utilizat modele preclinice de șoareci modificați genetic pentru a prezenta mutații asociate bolii Alzheimer la oameni. Aceste modele au permis observarea unor procese similare cu cele din creierul uman, inclusiv dezvoltarea patologiilor amiloidă și tau, deteriorarea barierei hematoencefalice, neuroinflamația și acumularea de daune oxidative. Șoarecii afectați au prezentat, de asemenea, deficiențe cognitive severe asemănătoare celor întâlnite la pacienții umani cu Alzheimer.

Rezultate promițătoare în restabilirea echilibrului NAD+

Studiul s-a bazat pe cercetări anterioare publicate în revista Proceedings of the National Academy of Sciences USA. Cercetătorii au descoperit că restabilirea echilibrului NAD+ cu ajutorul unui agent farmacologic numit P7C3-A20 poate preveni și chiar inversa boala Alzheimer în modelele lor experimentale. Această substanță, dezvoltată în Laboratorul Pieper, permite celulelor să își mențină echilibrul energetic fără a atinge niveluri periculos de ridicate ale moleculei NAD+.

„Am fost foarte încântați și încurajați de rezultatele noastre”, a declarat Andrew A. Pieper, MD, PhD, autor principal al studiului și director al Centrului de Medicamente pentru Sănătatea Creierului din cadrul Institutului Harrington Discovery al Spitalelor Universitare. „Restabilirea echilibrului energetic al creierului a permis recuperarea patologică și funcțională la ambele linii de șoareci cu Alzheimer în stadiu avansat. Observarea acestui efect la două modele animale foarte diferite, fiecare determinat de cauze genetice diferite, întărește ideea că restabilirea echilibrului NAD+ al creierului ar putea ajuta pacienții să se recupereze după Alzheimer”.

Rezultatele arată că nu doar că menținerea nivelurilor adecvate de NAD+ a prevenit progresia bolii la șoarecii afectați, dar tratamentul întârziat a permis și corectarea unor efecte patologice severe. De asemenea, ambele grupuri de șoareci și-au recăpătat complet funcțiile cognitive, iar nivelurile unui biomarker clinic recent aprobat, tau 217 fosforilat, au fost normalizate.

Perspective pentru pacienții umani

Această descoperire oferă speranță pentru pacienții umani care suferă de această boală devastatoare. „Concluzia principală este un mesaj de speranță – efectele bolii Alzheimer pot să nu fie inevitabil permanente”, a afirmat dr. Pieper. „Creierul deteriorat se poate repara și își poate recăpăta funcția, în anumite condiții”.

Dr. Kalyani Chaubey a explicat că echipa sa a identificat proteine candidate în creierul uman afectat de Alzheimer care ar putea fi implicate în inversarea bolii. „Prin studiul nostru, am demonstrat o modalitate bazată pe medicamente de a realiza acest lucru în modelele animale”, a adăugat aceasta.

Totuși, dr. Pieper a subliniat un aspect important: precursorii NAD+ disponibili fără prescripție medicală pot duce la creșterea nivelurilor de NAD+ la valori periculos de ridicate, asociate riscului de cancer. Tratamentul propus de echipa sa utilizează o metodă mai sigură, cu ajutorul agentului P7C3-A20, care menține un echilibru sănătos al moleculei în condiții de stres.

