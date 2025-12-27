Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru, când era studentă

Mirabela Grădinaru a venit la București la facultate și, așa cum povestește chiar ea, acela a fost primul moment în care a dat nas în nas cu aglomerația din Capitală. Partenera de viață a lui Nicușor Dan își dorea, la acea vreme, să devină profesoară.

„M-am simțit pierdută, erau foarte mulți oameni. Dimensiunea orașului, am avut mari probleme în a mă orienta cu mijloacele de transport. Am coborât și la stații greșite. (…) Îmi era și foarte frică și părinții îmi spuneau ce se întâmplă în cartierele mărginașe”, își amintește partenera de viață a lui Nicușor Dan, în timpul interviului acordat la Digi 24.

Născută în Vaslui, Mirabela Grădinaru nu a vrut să meargă la facultate la Iași, ci a ales Capitală, deși știa că viitorul putea fi mai greu. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a lucrat încă din facultate, iar primul job a fost într-un call-center.

„În anul doi de facultate m-am angajat part-time la un call-centre. Părinții mi-au spus că financiar un mă pot ajuta la București”, a mai povestit ea.

Cum au arătat anii studenției pentru Mirabela Grădinaru

Prima Doamnă a României mărturisește că părinții i-au spus încă de la început că nu vor avea posibilitatea financiară să o susțină la studii în București.

„Dacă mă duceam la Iași da, dar la București le era greu să-mi asigure cheltuielile nici măcar cu alimentele. La Iași ar fi fost mai ușor să îmi trimită mâncare de la Vaslui. Recunosc că am avut și momente în care nu am avut bani de accelerat, mergeam și cu personalul acasă.

De obicei mergeam în vacanțele de după sesiune. M-am angajat la call-center, unde lucram în timpul weekendului. La facultate prezența era obligatorie și trebuia să fiu integralistă dacă doream cămin, iar eu trebuia să stau în cămin pentru că alta posibilitate nu aveam”, a mărturisit Mirabela Grădinaru, în timpul interviului.

Mirabela Grădinaru a renunțat la visul de a deveni profesoară ca să rămână în București

Când a terminat facultatea, Mirabela Grădinaru avea de ales dintre a se întoarce la Vaslui și a-și urma visul de a deveni profesoară sau a rămâne în corporație la București.

„Când am terminat facultate a fost o altă răscruce în viața mea: renunț la visul de a deveni profesor sau rămân în București, dar atunci salariul unui profesor nu mi-ar fi permis să plătesc chiria. Am ales să rămân în corporație și să am un job full time. Un an mai târziu, am mers la un târg de jobu-uri și mi-am depus CV-ul la compania în care lucrez și astăzi”, a mărturisit ea.

În momentul în care Nicușor Dan a devenit președintele României, Mirabela Grădinaru a ales să nu renunțe la job. Prima Doamnă lucrează în continuare în aceeași companie și a păstrat multe dintre obiceiurile pe care le avea, fiind secretul care a ajutat cuplul prezidențial să păstreze normalitate în familie.

Mirabela Grădinaru spune cum arăta Crăciunul în copilărie, la Vaslui

Partenera lui Nicușor Dan și-a deschis sufletul și a povestit cum arătau sărbătorile la Vaslui, alături de părinți. Vacanțele de iarnă erau adesea momentul în care plecau la bunici, dar Crăciunul îl petreceau mereu acasă, la părinți.

Tatăl ei era cel care se ocupa de montarea și împodobitul bradului, iar copiii erau organizați fiecare cu sarcinile lui. Pentru Mirabela Grădinaru, ziua în care și-a pierdut tatăl a fost unul dintre cele mai grele momente din viața ei.

„Am avut o copilărie foarte frumoasă (…) sărbătorile le petreceam cu părinții și bunicii. De brad se ocupa tatăl nostru. El era cel care ne organiza pe noi copiii să împodobim bradul. Pe tata l-am pierdut cu mulți ani în urmă. În perioada sărbătorilor de iarnă, tatăl meu iubea foarte mult obiceiurile și ne reamintea că putem să colindăm bunicii, ne cânta colinde. Mergeam cu colindul în familie, chiar și pe la 13 ani îmi colindam bunicii și mătușile”, a dezvăluit partenera de viață a președintelui.

Întrebată ce lecții a luat de la părinți și a adus cu ea la București de la Vaslui, partenera președintelui a enumerat respectul pentru muncă, dar și pentru ceilalți și mai ales faptul că în viață trebuie să fim recunoscători.

„De la ei cred că am luat cei șapte ani de acasă care sunt echivalentul valorilor morale. Îmi amintesc de respectul pentru ceilalți. (…) Am învățat că nimic nu ne este dat și că trebuie să fim recunoscători și că trebuie să mulțumim. (…) Am învățat respectul pentru muncă și asta încerc să le spun și copiilor că nu trebuie să vâneze numai scurtături și că efortul va fi răsplătit”, a spus ea.

