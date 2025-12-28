S-a pornit mare scandal între Ramona Olaru și Alex Bodi. Cel mai probabil din cauza unor diferențe de mentalitate, prejudecăți sau mici răutăți, cei doi au ajuns la cuțite. Totul a pornit după ce Ramona Olaru a povestit câteva experiențe nefericite din viața ei, cu tot felul de bărbați nepotriviți și unii dintre ei săraci (financiar, spiritual și mental).

Părerea lui Alex Bodi a ajuns rapid în atenția Ramonei Olaru, iar la scurt timp afaceristul a fost amenințat cu tribunalul.

„Mi se pare absolut ireal ca o persoană care nu mă cunoaște să facă astfel de declarații despre mine. Ce îți dă ție dreptul să faci astfel de declarații despre mine? O să revin în țară și o să mă ocup de asta pe cale legală. Promit! Toată viața am zis că nu mă bag în astfel de discuții, cu nimeni. Și nu mă las trasă în jos de anumite niveluri. Și mai ales de oameni cu care nu am interacționat nici măcar o dată în viața mea. Dar deja e mult. Lucrurile nu vor rămâne așa”, a spus Ramona Olaru pe o rețea de socializare.

De-a lungul timpului, Cătălin Cazacu a fost implicat în relații cu femei mai mult sau mai puțin cunoscute, însă a reușit să iasă din ele fără prea multe explicații. Cea cu Ramona Olaru pare că îl urmărește și în clipa de față. Cu toate că a fost o relație scurtă, a fost extrem de intensă, dar mai ales analizată în mediul online. Invitat la emisiunea „Dincolo de copertă”, Cătălin Cazacu și-a dorit să spună și partea lui de adevăr, într-un interviu acordat pentru Libertatea.