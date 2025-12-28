Decizia a fost luată în urma notificării Centrului Comun de Contact Giurgiu.

„Începând cu data de 28.12.2025, ora 6.30, ca urmare a notificării transmise de Centrul Comun de Contact Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată”, a transmis duminică Poliţia de Frontieră.

Suspendarea va rămâne valabilă până când condiţiile meteorologice vor permite reluarea activităţii în siguranţă.

„Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu rămâne la dispoziţia cetăţenilor pentru informaţii actualizate privind circulaţia către Bulgaria”, se mai arată în comunicatul Poliţiei de Frontieră.

