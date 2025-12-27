Stațiunile de schi din Bulgaria, preferate de români, rămân printre cele mai ieftine din Europa

Stațiunile de schi de top din Bulgaria rămân și în această iarnă printre cele mai accesibile destinații montane din Europa. Potrivit articolului publicat de Novinite, Boroveț și Bansko se situează din nou în top cinci cele mai ieftine stațiuni de pe continent, atrăgând atenția pe măsură ce noul sezon de schi se apropie.

Sezonul 2025–2026 a fost deschis oficial la Bansko pe 13 decembrie, iar prețurile pentru abonamentele la teleschi sunt un subiect de interes.

Cât costă abonamentele pentru schi în Bansko, în sezonul 2025-2026

Conform informațiilor furnizate de stațiunea Bansko, prețul unui abonament sezonier pentru adulți este aproximativ 869 euro. Același tarif este valabil și pentru un abonament anual.

Elevii, studenții și pensionarii pot achiziționa un abonament sezonier pentru aproximativ 818 euro, în timp ce copiii cu vârste între 7 și 11,99 ani plătesc aproximativ 460 euro.

Pentru copiii de până la 6,99 ani și pensionarii cu vârsta de peste 75 de ani, taxa rămâne simbolică, de aproximativ 51 euro. Sezonul de schi la Bansko se desfășoară între 1 decembrie 2025 și 12 aprilie 2026, iar prețurile abonamentelor sezoniere și anuale sunt identice. Bansko este considerată cea mai ieftină stațiune de schi din Europa, bere având prețuri chiar și de un euro.

Ce prețuri au abonamentele de schi în Boroveț

Stațiunea Boroveț a actualizat, de asemenea, prețurile pentru iarna 2025–2026. Un abonament standard sezonier, ce include schiatul nocturn, costă aproximativ 1.020 euro pentru adulți cu vârste între 23 și 74 de ani. Pentru tineri și copii cu vârsta de până la 22 de ani, prețul este de aproximativ 698 euro.

Un abonament sezonier doar pentru zilele lucrătoare, excluzând sărbătorile legale, are un preț de aproximativ 537 euro. O noutate a sezonului în Boroveț este introducerea unui abonament anual, care include schiatul nocturn, la prețul de aproximativ 1.178 euro.

Stațiunea și-a deschis oficial porțile pentru schiori pe 27 decembrie 2025, potrivit portalului bulgar de știri.

Cât plătesc turiștii pentru abonamentele în Pamporovo

În Pamporovo, prețurile abonamentelor sezoniere sunt mai ridicate. Un abonament standard pentru tot sezonul costă aproximativ 975 euro.

Este disponibilă și o variantă doar pentru zilele lucrătoare, la prețul de aproximativ 680 euro. Stațiunea oferă și opțiuni mai accesibile, cum ar fi un abonament valabil doar duminica dimineața, la prețul de 22 euro, și un abonament de două zile la 52 euro.

Deși data oficială de deschidere a sezonului în Pamporovo nu a fost încă anunțată, ofertele promoționale rămân valabile până pe 15 decembrie. Abonamentele care includ schiatul nocturn sunt disponibile la 972 euro pentru adulți și 665 euro pentru copii și tineri de până la 22 de ani.

