24 de ore de cod roșu de viscol în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafalele vor depăși 120 km/h

De duminică de la ora 10.00, timp de 24 de ore, va fi în vigoare o avertizare cod roşu pentru Carpaţii Meridionali şi de Curbură, unde, la altitudini de peste 1.700 m, vor fi ninsori însoţite de vânt foarte puternic. Potrivit meteorologilor, viteza la rafală va depăși 120 km/h, ceea ce va determina scăderea vizibilităţii aproape de zero.

Harta județelor afectate de avertizarea meteo cod roșu de viscol. Sursa foto: ANM

În același interval, de duminică ora 10.00 până luni ora 10.00, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit. Temporar, vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze de 50-70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3-8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10-20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50-70 km/h.

Coduri galben și portocaliu de vreme severă în aproape toată țara

Începând de duminică, ora 10.00, până luni la ora 2.00, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70-90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă. În Carpații Meridionali la altitudini de până la 1.700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 m, va fi viscol puternic și vizibilitate foarte redusă, iar vântul va avea viteze de 90-100 km/h.

O altă avertizare cod galben va intra în vigoare luni la ora 10.00 și va expira la ora 23.00.

Harta județelor afectate de avertizarea meteo cod galben de vânt puternic. Sursa foto: ANM

În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60-85 km/h, iar la peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Intensificări ale vântului cu viteze de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Vânt puternic și în București

Capitala se va afla sub cod galben de vânt duminică după-amiază și seara. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6… 7 grade Celsius, iar minima de -4 până la -1 grad Celsius.

Duminică, cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30-40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50-60 km/h.

Temperatura maximă va fi de 6… 7 grade Celsius, iar minima, de -4…-1 grad Celsius.

Luni, cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4… 6 grade Celsius.

Meteorologii au emis recent și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, respectiv pentru perioada 29 decembrie 2025 – 25 ianuarie 2026, când se anunță ger persistent și precipitații abundente.



