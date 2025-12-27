Românul de 37 de ani ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timpul furtului

Un bărbat de 37 de ani, cetățean român rezident în Bologna, a fost prins de carabinierii din stația Bologna Borgo Panigale cu piese de schimb și accesorii pentru motociclete de curse, despre care se presupune că au fost furate.

Potrivit portalului de știri locale Bolognatoday.it, ancheta a fost declanșată în urma unui furt comis în noiembrie 2025 la Ducati din Borgo Panigale, unde suspectul lucrase pentru o companie subcontractantă.

Firma a semnalat dispariția pieselor, iar oamenii legii au pornit o anchetă. Carabinierii au analizat imaginile de supraveghere și au identificat persoanele care au avut acces la depozitul companiei. În urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul de 37 de ani este principalul suspect.

Cum au găsit carabinierii piesele furate de la Ducati în locuința bărbatului

Percheziția la locuința suspectului, efectuată de carabinieri la cererea Procuraturii Republicii din Bologna, a dus la descoperirea mai multor piese de schimb și accesorii pentru motociclete de curse, destinate campionatelor MotoGP și Superbike.

Valoarea acestora a fost estimată la aproximativ 200.000 de euro. „Operațiunile de recuperare au fost încununate de succes”, se menționează în raport, potrivit sursei citate mai sus.

Caracteristicile principale ale motocicletelor pregătite pentru MotoGP

Motocicletele MotoGP ating viteze maxime peste 360 km/h, cu unghiuri de înclinare extreme de peste 65°, iar cursele principale durează 40-45 minute, acordând puncte de la 25 (primul loc) până la 1 (al zecelea).

MotoGP este o competiție internațională anuală de motociclism viteză, formată din multiple curse (Grands Prix) desfășurate pe circuite din întreaga lume.

Înființat în 1949, campionatul include patru clase principale: MotoGP (elite), Moto2, Moto3 și MotoE (electrice), cu curse desfășurate anual în circa 20 de Mari Premii pe circuite din Europa, Asia, America și Oceania.

