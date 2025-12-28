De ce pleacă tinerii spanioli să muncească în Australia

În contextul economic actual din Spania, unde mulți tineri nu își permit să se întrețină sau să se mute pe cont propriu din cauza chiriilor ridicate și a salariilor modeste, tot mai mulți aleg să emigreze. Scopul este clar: experiență profesională, economii consistente și, eventual, o revenire ulterioară în țară.

Australia rămâne una dintre destinațiile cele mai căutate, în ciuda distanței de aproximativ 14.000 de kilometri față de Spania și a separării îndelungate de familie și prieteni. Este o tendință care atrage anual sute de tineri spanioli cu studii superioare.

De la jurnalism, la minele australiene: 2.500 de euro pentru șapte zile de muncă în tura de noapte

Virginia, originară din Cádiz și stabilită în Perth, este de profesie jurnalist. În prezent însă, lucrează într-un sector complet diferit: serviciile de curățenie din minele australiene.

Potrivit declarațiilor sale, pentru șapte zile de muncă în tura de noapte câștigă 2.500 de euro, ceea ce ar însemna aproximativ 7.500 de euro pentru 21 de zile lucrate într-o lună.

Suma este mult peste nivelul salariilor din Spania, unde venitul mediu este de aproximativ 2.300 de euro brut lunar, iar cel mediu – încasat de cei mai mulți spanioli – este în jur de 1.900 de euro brut lunar.

Tânăra spune că venitul include un spor de noapte, iar turele sunt de 12 ore, cu pauze. Chiar și așa, diferența față de câștigurile din Spania rămâne considerabilă.

„Ce părere aveți de suma asta pentru a te umple de mizerie?”

Pe contul său de TikTok (@virgsanz), Virginia le-a cerut părerea urmăritorilor, întrebând ironic:

„Ce părere aveți de suma asta pentru a te umple de mizerie?”.

Ea explică însă că nu toate zilele sunt la fel de solicitante.

Uneori se ocupă doar de udat mina cu un camion-cisternă pentru a preveni ridicarea prafului: „Sunt zile în care stau toată ziua în cisternă și ud mina ca să nu se ridice praful și sunt foarte liniștită. Dar din când în când e bine să te poți mișca, altfel orele trec foarte greu”.

Unii utilizatori i-au comentat că remunerația nu este atât de mare, având în vedere munca de noapte. În replică, Virginia a explicat că și în alte locuri de muncă din Australia, în domeniul serviciilor – ospitalitate sau curățenie – câștiga aproximativ 1.500 de euro pe săptămână: „Gusturile nu se discută, dar că acest job este bine plătit este un adevăr incontestabil”.

Minele australiene reprezintă exploatări de resurse minerale valoroase și sunt esențiale pentru economia țării. Minerii locuiesc în tabere speciale și se ocupă de extracție, însă există și personal auxiliar, precum Virginia, care îndeplinește alte sarcini indispensabile funcționării zilnice a exploatărilor.

