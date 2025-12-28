De ce pleacă tinerii spanioli să muncească în Australia

În contextul economic actual din Spania, unde mulți tineri nu își permit să se întrețină sau să se mute pe cont propriu din cauza chiriilor ridicate și a salariilor modeste, tot mai mulți aleg să emigreze. Scopul este clar: experiență profesională, economii consistente și, eventual, o revenire ulterioară în țară.

Australia rămâne una dintre destinațiile cele mai căutate, în ciuda distanței de aproximativ 14.000 de kilometri față de Spania și a separării îndelungate de familie și prieteni. Este o tendință care atrage anual sute de tineri spanioli cu studii superioare.

De la jurnalism, la minele australiene: 2.500 de euro pentru șapte zile de muncă în tura de noapte

Virginia, originară din Cádiz și stabilită în Perth, este de profesie jurnalist. În prezent însă, lucrează într-un sector complet diferit: serviciile de curățenie din minele australiene.

Potrivit declarațiilor sale, pentru șapte zile de muncă în tura de noapte câștigă 2.500 de euro, ceea ce ar însemna aproximativ 7.500 de euro pentru 21 de zile lucrate într-o lună.

Suma este mult peste nivelul salariilor din Spania, unde venitul mediu este de aproximativ 2.300 de euro brut lunar, iar cel mediu – încasat de cei mai mulți spanioli – este în jur de 1.900 de euro brut lunar.

Tânăra spune că venitul include un spor de noapte, iar turele sunt de 12 ore, cu pauze. Chiar și așa, diferența față de câștigurile din Spania rămâne considerabilă.

„Ce părere aveți de suma asta pentru a te umple de mizerie?”

Pe contul său de TikTok (@virgsanz), Virginia le-a cerut părerea urmăritorilor, întrebând ironic:
„Ce părere aveți de suma asta pentru a te umple de mizerie?”.

 
 @virgsanz Y tú, lo harías?  #workandholidayaustralia #australia #trabajarenaustralia #fifo #fifoaustralia ♬ sonido original - virgsanz94

Ea explică însă că nu toate zilele sunt la fel de solicitante.

Uneori se ocupă doar de udat mina cu un camion-cisternă pentru a preveni ridicarea prafului: „Sunt zile în care stau toată ziua în cisternă și ud mina ca să nu se ridice praful și sunt foarte liniștită. Dar din când în când e bine să te poți mișca, altfel orele trec foarte greu”.

 
 @virgsanz Y si tienes a alguien viviendo fuera… que sepas que siente lo mismo que yo ❤️ #workandholidayaustralia #australia #vivirenelextranjero #españolesenaustralia #vivirenaustralia ♬ sonido original - virgsanz94

Unii utilizatori i-au comentat că remunerația nu este atât de mare, având în vedere munca de noapte. În replică, Virginia a explicat că și în alte locuri de muncă din Australia, în domeniul serviciilor – ospitalitate sau curățenie – câștiga aproximativ 1.500 de euro pe săptămână: „Gusturile nu se discută, dar că acest job este bine plătit este un adevăr incontestabil”.

 
 @virgsanz Trabajo no apto para personas limpias 🤣 #workandholidayaustralia #australia #fifo #fifoaustralia #trabajarenaustralia ♬ Sleigh Bells (PhatCap! Trap Remix) - Ronettes

Minele australiene reprezintă exploatări de resurse minerale valoroase și sunt esențiale pentru economia țării. Minerii locuiesc în tabere speciale și se ocupă de extracție, însă există și personal auxiliar, precum Virginia, care îndeplinește alte sarcini indispensabile funcționării zilnice a exploatărilor.

Citește și: O tânără de 29 de ani câștigă aproape 10.000 de euro pe lună și are 250 de zile libere pe an: „Nu e pentru oricine”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
Viva.ro
Anunțul făcut de Elena Udrea în urmă cu scurt timp aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea cuvinte, tocmai acum: "S-a terminat?Niciun regret! Doar suferința Evei…" Continuarea a stârnit un val uriaș de reacții, e vestea care i-a încremenit pe toți
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Unica.ro
De ce profesorii refuzau să mai predea ore la clasa unde învăța Nicușor Dan. „N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă a povestit tot. Detalii neștiute despre familia și trecutul președintelui României
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Elle.ro
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
gsp
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
GSP.RO
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
GSP.RO
Piero Ferrari, cadou de 32 de milioane de euro pentru soția Romina Gingașu
Parteneri
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil! Vedeta PRO TV s-a despărțit în mare secret, iar acum iubește din nou! “Singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii pe care îi avem împreună”
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Afaceriști români din Italia, lăudați în Forbes: reinventează orașele italiene prin Macos: „Am plecat de la ucenic de zidar la șef de șantier”
Știri România 12:56
Afaceriști români din Italia, lăudați în Forbes: reinventează orașele italiene prin Macos: „Am plecat de la ucenic de zidar la șef de șantier”
Peste 900 de foști parlamentari primesc pensii speciale, iar cei cu trei sau mai multe mandate iau până la 14.000 de lei pe lună
Știri România 12:21
Peste 900 de foști parlamentari primesc pensii speciale, iar cei cu trei sau mai multe mandate iau până la 14.000 de lei pe lună
Parteneri
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Adevarul.ro
Familia de români care a lăsat Anglia pentru viața la țară: „Pământul și animalele nu te dezamăgesc”
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
Fanatik.ro
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Elle.ro
Violeta, fiica Andreea Marin, și iubitul ei, George, au împlinit doi ani de relație. Ce a transmis tânăra cu ocazia asta: „Te iubesc.”
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Unica.ro
Tragedie în showbiz. Le-a murit fetița în ziua de Crăciun! Acum s-a aflat prin ce durere cumplită trec. „Nu pot accepta”
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Stiri Mondene 12:32
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:00
Singurul Chef cu stea Michelin din România nu dă finedining-ul pe tradiție. Richard Abou Zaki :„Acasă mănânc o ciorbiță de perișoare, o sărmăluță”
Parteneri
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
TVMania.ro
Gina Pistol a crescut într-o casă modestă din Teleorman: imagini rare din locul copilăriei și detalii dureroase despre anii care au format-o înainte de celebritate
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
ObservatorNews.ro
Moarte misterioasă într-un complex din Botoșani. Un bărbat de 51 de ani, găsit fără suflare în camera tehnică
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Libertateapentrufemei.ro
"Simt că mi-am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul....”. Vești triste și imagini greu de văzut cu artistul iubit de toți românii
Parteneri
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
GSP.ro
„Hai să vă spun de ce n-am jucat la FCSB” » Fundașul transferat de MM acuză: „Nu semnai cu Ana Maria Prodan, nu jucai...”
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax.ro
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
StirileKanalD.ro
Crimă șocantă de Crăciun! Un bărbat de 36 de ani, ucis într-un scandal cu peste 20 de persoane. Victima a fost lovită în zona capului de 4 persoane, inclusiv un minor de 14 ani, pe care nu îi cunoștea
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Politică 26 dec.
Un deputat SOS are în declarația de avere o Dacia 1300, dar vine la Parlament cu un Mercedes GLE de 123.000 de euro
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental