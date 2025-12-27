Regift: Un gest sustenabil și practic

Pentru Dawn-Maria France din North Yorkshire, soluția este simplă: oferirea cadourilor nedorite altcuiva. Ea consideră că imediat după Crăciun este momentul perfect pentru a face acest lucru.

„Nu simt niciodată vină pentru că fac asta și cred că este o modalitate mai sustenabilă de a sărbători sezonul festiv”, spune aceasta.

Dawn-Maria povestește că într-un an a primit semințe de grădină de care nu avea nevoie și a ales să le ofere unei prietene pasionate de grădinărit.

„Este o modalitate economică de a gestiona cheltuielile, mai ales în timpul crizei costului vieții, și m-a ajutat să-mi fac ordine în casă”, adaugă ea.

Cum să oferi un cadou din nou fără să jignești

Louise Minchin, prezentatoarea programului Rip Off Britain de la BBC, avertizează: „Nu vă lăsați prinși în păcat.”. Ea recomandă să îndepărtați etichetele sau biletele adresate altcuiva și să inspectați cu atenție cadoul pentru a vă asigura că nu prezintă semne de uzură sau că nu există sigilii rupte.

Reverenda Kate Bottley de la BBC Radio 2 povestește o întâmplare jenantă: a uitat să verifice un cadou pe care l-a oferit din nou, iar în interior a fost găsită o felicitare adresată altei persoane. „L-au deschis și am spus „O, nu, îmi pare atât de rău”, își amintește aceasta.

Experta în etichetă Antoinette Akanji sugerează să oferiți cadouri în afara cercului social apropiat pentru a evita situații stânjenitoare: „Dacă mătușa ta ți-a dat un pulover care nu ți-a plăcut, nu-l oferi din nou verișoarei tale.”

Revânzarea cadourilor: o soluție practică

Kirsty Quinn, o tânără de 36 de ani din Oxfordshire, a găsit o soluție profitabilă pentru cadourile nedorite: le revinde online pe platforme precum eBay și Vinted.

„Dacă primești un cadou pe care nu îl vei folosi sau nu-ți place, nu văd niciun rău în a-l vinde online”, explică ea.

Aceasta consideră că astfel nu doar că oferă o a doua șansă cadourilor, ci ajută și alte persoane să achiziționeze produse la prețuri mai mici.

Vinted confirmă o creștere semnificativă a vânzărilor de cadouri nedorite după Crăciun, mai ales pentru articole precum parfumuri, bijuterii, pijamale și produse cosmetice.

Donațiile: o cale de a aduce bucurie altora

Donațiile reprezintă o altă opțiune pentru cei care nu doresc să ofere cadourile mai departe.

Potrivit lui Louise Minchin, „donarea în scopuri caritabile este o opțiune evidentă – și una care poate face o diferență reală.”

Magazinele caritabile așteaptă cu nerăbdare perioada de după Crăciun pentru a primi cadouri care pot deveni o comoară pentru alții.

Allison Swaine-Hughes, director de retail la British Heart Foundation, subliniază: „Dacă aveți decorațiuni care nu se potrivesc cu tema dvs. sau un joc de societate pe care l-ați primit de două ori, de ce să nu le lăsați să înveselească casa altcuiva?”

Chitanțele cadou: o soluție pentru toți

Pentru cei care oferă cadouri, includerea unei chitanțe cadou poate fi o soluție practică. „Dacă oferi cuiva un cadou și incluzi o chitanță, îi oferi mult mai multe opțiuni”, explică Louise, menționând că acest lucru este util mai ales pentru articolele de mare valoare.

Chitanțele cadou permit destinatarului să schimbe produsul sau să primească o notă de credit, oferind mai multă flexibilitate.

