Fructul pasiunii are o coajă tare, colorată în mov sau galben și un mijloc suculent, plin de semințe. Soiurile violet și galben sunt cele mai frecvent comercializate.

Fructul pasiunii este rotund și are o lungime de aproximativ 3 centimetri. Coaja groasă, cerată, se încrețește pe măsură ce fructele se coc. Are gust dulce acrișor, o combinație între portocală și mango, dar mai acru decât acestea împreună. De asemenea, are un parfum foarte puternic și caracteristic.

Ce este și cum arată fructul pasiunii?

Fructul pasiunii este fructul viței de vie Passiflora, un tip de floare a pasiunii. Are o coajă exterioară dură și un centru suculent, plin de semințe.

Există mai multe tipuri de fructe care variază în mărime și culoare. Soiurile violet și galben sunt cele mai des comercializate. Fructul pasiunii mov este originar din Brazilia, Paraguay sau Argentina. Nu este clar de unde provine fructul pasiunii galben.

Passiflora edulis. Acestea sunt fructe mici, rotunde sau ovale, cu pielea mov.

Acestea sunt fructe mici, rotunde sau ovale, cu pielea mov. Passiflora flavicarpa. Acest tip este rotund sau oval cu pielea galbenă și de obicei puțin mai mare decât soiul mov.

fructul pasiunii mov

fructul pasiunii galben

Fructul pasiunii este cultivat în:

America de Sud

Australia

Hawaii

California

Florida

Africa de Sud

Israel

India

Noua Zeelanda

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Diferența dintre Fructul Pasiunii si Granadilla

Passiflora ligularis, cunoscută în mod obișnuit ca granadilla dulce sau grenadia, este tot o specie de plantă din genul Passiflora, fiind deci înrudită cu fructul pasiunii.

Recomandări Explicația USR-Plus pentru care nu cedează funcția de premier sau cea de șef al Camerei Deputaților, dorite de liberali

Fructele de granadilla tind să fie puțin mai mari și mai alungite ca formă, cu o culoare galben-portocalie, în timp ce fructele pasiunii sunt puțin mai mici, mai rotunjite și cu o culoare violet (în România se găsesc mai mult fructul pasiunii mov). În interior, semințele sunt la fel, dar pulpa foarte moale din Granadilla este mai deschisă la culoare și mai clară, mai mucilaginoasă. La fructele pasiunii pulpa este de o nuanță gălbuie spre portocaliu. La ambele fructe, consistența pulpei este cremoasă.

Granadilla

Proprietățile nutritive ale fructului pasiunii:

Fructul pasiunii este o sursă bună de nutrienți, în special fibre, vitamina C și vitamina A.

Un singur fructul pasiunii, cu o greutate de 18g, conține (Sursă):

Calorii: 17,5

17,5 Fibre: 1,87 grame

1,87 grame Calciu, Ca: 2,7 mg

2,7 mg Magneziu, Mg : 5.22 mg

: 5.22 mg Potasiu, K: 62.6 mg

62.6 mg Vitamina C: 5,4 mg

5,4 mg Vitamina A: 229 UI

229 UI Fier: 0.288 mg

Cum se mănâncă fructul pasiunii

Fructul pasiunii este extrem de versatil și poate fi utilizat în multe moduri. Mulți oameni preferă să mănânce fructele crude, direct din coajă.

Recomandări REPORTAJ. Cum arată educația online acolo unde sunt cearşafuri în loc de uşă

Atunci când alegeți fructul pasiunii, căutați unul care să se simtă tare, de culoare violet sau galben. Un fruct verde al pasiunii nu este copt.

Spălați bine fructele pentru a îndepărta orice reziduu de pesticide și bacterii. Cu un cuțit ascuțit, tăiați fructele în jumătate. Un cuțit zimțat funcționează bine pentru a tăia coaja.

În interiorul fructelor pasiunii sunt mici saci care sunt umpluți cu suc de culoare portocalie și semințe mici, crocante. Acest amestec de suc este cunoscut sub numele de pulpă.

pulpa de fructul pasiunii

Semințele sunt comestibile, astfel încât să le puteți mânca împreună cu pulpa și sucul.

Zona albă care separă coaja de pulpa este, de asemenea, comestibilă, dar majoritatea oamenilor nu o mănâncă, deoarece este foarte amară.

Unele dintre cele mai populare moduri de a folosi fructele pasiunii includ:

Băuturi. Poate fi stors printr-o sită pentru a obține suc, care poate fi adăugat la cocktailuri.

Poate fi stors printr-o sită pentru a obține suc, care poate fi adăugat la cocktailuri. Deserturi. Este adesea folosit ca topping sau aromă pentru prăjituri și deserturi, cum ar fi cheesecake sau mousse.

Este adesea folosit ca topping sau aromă pentru prăjituri și deserturi, cum ar fi cheesecake sau mousse. Pe salate. Poate fi folosit pentru a adăuga o textură crocantă și o aromă dulce salatelor.

Poate fi folosit pentru a adăuga o textură crocantă și o aromă dulce salatelor. În iaurturi. Se amestecă cu iaurt natural pentru a face o gustare delicioasă.

Recomandări Efectele adverse ale vaccinului Pfizer anti-COVID. Documentul făcut public

Rețete cu fructul pasiunii:

Trufe de ciocolată albă şi fructul pasiunii

Ingrediente:

250 gr ciocolată albă

8 bucăţi fructul pasiunii (maracuja)

30 ml smântână pentru frişcă

20 g unt de bună calitate

cacao (minim un pliculeţ)

Se taie fructele pasiunii în două şi se scoate miezul într-o sită deasă. Se presează cu o lingură pulpa de fruct până rămân doar sâmburii negri şi în bolul de dedesubt s-a adunat sucul galben. Ar trebui să colectezi cam 100 ml suc.

Se pune sucul într-o crăticioară la fiert şi se fierbe 5 minute, până se reduce la jumătate. Măsoară 50 ml suc redus.

Se încălzeşte uşor smântâna. Într-un bol aşezat pe abur se topeşte ciocolată albă ruptă bucăţi. Se adaugă sucul şi smântâna peste ciocolată şi se amestecă cu telul până e omogen.

Se ia vasul de pe abur şi se amestecă cu telul un minut, să se aereze bine ciocolata. Se adaugă untul tăiat cubuleţe, în tranşe, şi se amestecă până e topit.

Se acoperă bolul cu o folie de plastic care să vină în contact cu crema preparată. Se lasă câteva ore la răcit. Se ia cu linguriţa din aluatul rezultat şi se modelează bile.

Se păstrează trufele la frigider până în momentul servirii şi se dau prin cacao.

Smoothie de mango, banane şi fructul pasiunii

Un mango şi o banană bine coapte se lasă la frigider două-trei ore, apoi se feliază şi se pasează. Se adaugă miezul de la două bucăţi de fructul pasiunii şi se amestecă din nou. Se adaugă 50 ml lapte de cocos ţinut la rece şi se serveşte imediat.

Marinată cu fructul pasiunii pentru carnea făcută la grătar

Ingrediente:

2 maracuja (fructul pasiunii),

2 lămâi verzi,

2 căţei de usturoi,

sare, piper.

Preparare:

Taie fructele maracuja în două şi scoate miezul cu o linguriţă. Presează-l într-o sită pentru a păstra pulpa şi sucul. Amestecă într-un bol 4 linguri din sucul obţinut cu coaja rasă şi cu zeama de la lămâi, apoi cu usturoiul zdrobit. Sărează şi piperează după gust. Este potrivită pentru peşte, creveţi sau orice peşte cu carnea mai tare. Carnea se ţine 3 ore în marinată.

Sursa foto: shutterstock

Citeşte şi:

Cum se mănâncă kaki

Cum se mănâncă papaya. Ce beneficii are pentru sănătate ”fructul îngerului”

Ginseng – proprietăți și acțiune. Ce beneficii are planta medicinală pentru organism

PARTENERI - GSP.RO Cătălin Zmărăndescu a povestit înlăcrimat un episod cu Gigi Becali: „Pentru asta, toată viața…”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Clotilde Armand, la un pas de demisie? Ce se întâmplă chiar acum în Sectorul 1

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2020. Balanțele vor intra în contact cu o adevărată avalanșă de informații

Știrileprotv.ro Ce NU avem voie să facem de sărbători. Anunțul făcut de Raed Arafat, la ȘtirileProTv

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii