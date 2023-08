Tot mai multe fructe exotice ne încântă prin aspectul lor neobișnuit și, mai ales, necunoscut. Totuși, cele mai multe dintre ele au o valoare nutritivă impresionantă și este bine să le includem în alimentația noastră. Iată o listă cu astfel de fructe ce merită încercate măcar o dată.

Fructul pasiunii

Fructe exotice – Fructul pasiunii

Fructul pasiunii este unul dintre cele populare fructe exotice. Acesta este rotund și are o lungime de aproximativ 3 centimetri. Coaja groasă, cerată, se încrețește pe măsură ce fructele se coc. Are gust dulce acrișor, o combinație între portocală și mango, dar mai acru decât acestea împreună. De asemenea, are un parfum foarte puternic și caracteristic.

Fructul pasiunii este fructul viței de vie Passiflora, un tip de floare a pasiunii. Are o coajă exterioară dură și un centru suculent, plin de semințe. Există mai multe tipuri de fructe care variază în mărime și culoare. Soiurile violet și galben sunt cele mai des comercializate.

Află cum se mănâncă și ce beneficii are fructul pasiunii

Guava

Fructele de guava sunt printre cele mai gustoase fructe exotice și reprezintă o sursă bună de antioxidanți, vitamina C, potasiu și fibre. Acest conținut remarcabil de nutrienți le oferă multe beneficii pentru sănătate.

Fructe exotice -guava

Guava este bogat în pectină, substanța naturală din fructe, care ajută la îngroșarea ingredientelor în plăcinte și gemuri. Din acest motiv, acest fruct este excelent pentru a face gemuri sau paste de fructe care pot fi consumate pe pâine prăjită, cu carne sau în produse de patiserie.

Vezi ce poți face din fructele de guava și ce beneficii au

Sweetie

Sweetie se numără, de asemenea, printre cele mai apreciate fructe exotice și cucerește prin gustul și parfumul său.

Fructe exotice -sweetie

Sweetie este, de fapt, un hibrid între pomelo și grepfrut, un fruct obținut în laborator, cu numeroase beneficii pentru sănătate.

Aceste fructe exotice au un gust similar cu pomelo și grapefruit, dar mai delicate și mai dulci. Fructul are o aromă foarte plăcută, combinând aroma de pin, citrice și verdeață.

Descoperă cum alegi un fruct sweetie și ce poți prepara cu el

Fructe exotice – Jackfruit

Jackfruit este un fruct exotic cultivat în regiunile tropicale ale lumii. Fructul de jackfruit copt este dulce și este cel mai frecvent folosit pentru deserturi. Jackfruitul verde conservat are însă un gust discret și o textură asemănătoare cărnii. Acesta este și unul dintre motivele pentru care se numește „carne vegetală”.

Fructe exotice – jackfruit

Un aspect unic al jackfruit-ului este dimensiunea sa neobișnuit de mare. Este cel mai mare fruct din lume care crește în copac și poate ajunge până la 35 de kilograme în greutate.

Descoperă rețete vegane cu jackfruit și află ce beneficii are

Fructul dragonului

Fructul dragonului sau Pitaya este unul dintre cele mai spectaculoase fructe exotice, are un gust aparte, și este bogat în nutrienți, mai ales în vitamina C, magneziu și fibre.

Fructul dragonului -Pitaya

Există trei tipuri de fructul dragonului: cu coaja și pulpa roșie, cu coaja roșie și pulpa albă, cu coaja galbenă și pulpă albă. Primul dintre ele este considerat cel mai delicios.

Considerat un superaliment, fructul dragonului are o serie de calități pentru care merita să-l cauți în supermarket

Află ce gust are și cum poate fi cultivat în ghiveci fructul dragonului

Papaya

Papaya

Denumit de Columb „fructul îngerilor”, papaya este un fruct exotic pe care ar fi bine să îl cumperi deja copt. Există două soiuri de papaya – mexican și hawaian. Papaya mexicană cântărește în jur de 10 kg, iar cea hawaiană cam 1 kg. Aceasta din urmă a fost modificată genetic în 1990. Fructul poate fi mâncat ca atare, după ce este curățat sau folosit în salate și alte preparate.

Află cum să alegi un papaya și ce beneficii are

Mango – printre cele mai populare fructe exotice

Mango se numără printre acele fructe exotice care se consumă frecvent și la noi. Este un fruct suculent și extrem de aromat, care conține peste 20 de vitamine și minerale diferite, folositoare organismului. De-a lungul timpului, mango a fost numit și “Fructul Fericirii” datorită beneficiilor sale vindecătoare.

Mango

Fructul mango este redus în grăsimi saturate, colesterol și sodiu. Mango este bogat în fibre dietetice, vitamina B6, vitamina A, Vitamina C, dar și fibre precum: potasiu, magneziu, cupru.

Descoperă ce beneficii are mango și cum îl poți prepara

Rodia

Rodia este unul dintre cele mai bogate fructe în vitamine, fibre și antioxidanți și se numără și ea printre cele mai cunoscute fructe exotice.

Rodia

Consumul unei rodii pe zi asigură organismului aproximativ 30% din necesarul de vitamina C, iar sucul proaspăt de rodii îmbunătățește circulația sângelui și previne acumularea de colesterol pe vasele saguine.

Află curiozități despre rodie și ce beneficii are rodia

Ananas

Ananasul este o sursă bogată de vitamine, minerale și fibre naturale pentru organism. Este un fruct tropical bogat în enzime și antioxidanți care susține sistemul imunitar și ajută la întărirea oaselor.

Ananas

Fructul de ananas face parte din familia de plante tropicale bromeliacee și este singura plantă comestibilă din această familie de fructe exotice. Fructul se dezvoltă dintr-o plantă care face flori și se culege manual.

Ce proprietăți și beneficii are fructul de ananas

Avocado -printre cele mai sănătose fructe exotice

Avocado este un fruct care se bucură din ce în ce mai mult de atenția noastră datorită beneficiilor multiple pe care le aduce organismului. Dacă îl alegi corect și îl consumi crud vei putea beneficia de toate calitățile sale nutritive.

Avocado – unul dintre cele mai sanatoase fructe exotice

Avocado conține, pe lângă grăsimi benefice și multe vitamine și minerale, cum sunt cele din gama B, vitamina C, E, K. De asemenea, conține și minerale precum calciu, fier, magneziu, mangan, fosfor, sodiu, zinc.

Află cum se mănâncă avocado și de ce e bine să îl incluzi zilnic în alimentația ta.

Kiwi

Kiwi este un fruct exotic foarte popular în România, bogat în vitamine și minerale. Kiwi conține mai multă vitamina C decât o portocală și are numeroase beneficii pentru sănătate.

Kiwi

Kiwi este un fruct mic, dar cu mari beneficii pentru sănătate. Este plin de substanțe nutritive, cum ar fi vitamina C, vitamina K, vitamina E, acid folic și potasiu. Are o mulțime de antioxidanți și este o sursă bună de fibre. Semințele lui mici și negre sunt comestibile, la fel ca și coaja maro neclară, deși mulți preferă să arunce coaja înainte de a-l mânca.

Află ce beneficii are kiwi și când este contraindicat

Banane – cele mai iubite fructe exotice

Bananele sunt considerate hrană de bază în anumite țări din lume, ele asigurând un aport nutrițional important. Consumul de banane are numeroase beneficii pentru sănătate, ele pot fi mâncate atât crude, cât și incluse în numeroase rețete culinare.

Fructe exotice -banane

Bananele sunt extrem de sănătoase și delicioase. Acestea conțin mai mulți nutrienți esențiali și oferă beneficii pentru digestie, sănătatea inimii și pierderea în greutate.

Descoperă curiozități și rețete cu banane

Physalis

Physalis

Physalis este o plantă cunoscută pentru fructele sale mici și dulci, cu un aspect și o textură destul de asemănătoare roșiilor. Fructul de physalis a devenit tot mai cunoscut și pe plaiurile miortice, unde se și cultivă în ultima perioadă.

Fructele de physalis sunt bogate în nutrienți, iar planta care le produce este adesea folosită și în scop decorativ. Acest fruct conține de două ori mai multă vitamina C decât o lămâie și are numeroase proprietăți benefice pentru organism.

Află ce beneficii au fructele de physalis și ce poți prepara cu ele

Litchi

Litchi – fructe exotice

Litchi este un fruct mic, dar plin de nutrienți, care a devenit destul de popular și în România. Bogat în vitamina C, litchi are numeroase beneficii pentru organism.

Fructul de litchi este unul dintre cele mai mici fructe exotice și crește în zonele tropicale, are o textură gelatinoasă și un gust dulce, iar coaja este de culoare roșiatică, țepoasă. Acesta poate fi mâncat ca atare sau ca ingredient în diverse rețete culinare.

Vezi rețete cu litchi și când este contraindicat

Kumquats

Kumquats

Kumquats seamănă foarte mult cu niște portocale, doar că sunt mult mai mici. Kumquats sunt fructe exotice a căror coajă este comestibilă și sunt foarte valoroase din punct de vedere nutrițional.

Fructele kumquats sunt unele dintre cele mai mici citrice, foarte gustoase și parfumate. Sunt bogate în vitaminele A și C și au numeroase beneficii pentru sănătate. În ultimii ani, arborele care produce aceste fructe se cultivă și la noi, dar în ghivece.

Descoperă cum se plantează și ce beneficii are Kumquats

Fructe exotice -durian

Durian este un fruct exotic căruia i se spune ”regele fructelor”, tocmai datorită valorii sale nutriționale remarcabile. Cu toate acestea, durian are și un mare dezavantaj – un miros specific neplăcut. În plus, gustul este la fel de ciudat, o combinație neobișnuită de dulce și sărat.

Fructul de durian poate atinge dimensiuni destul de mari și este foarte îndrăgit, mai ales în Asia de Sud-Est, în ciuda gustului ciudat și mirosului puternic.

Află cum se mănâncă fructul durian și ce beneficii are

Acestea sunt unele dintre cele mai cunoscute fructe exotice, pline de vitamine și nutrienți importanți, care aduc numeroase beneficii organismului.

Vezi şi dulceață de pepene – cum se prepară pentru a păstra savoarea!

