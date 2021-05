Glicina mov este o plantă perenă, cățărătoare, ce poate avea un coronament foarte bogat. O singură rădăcină de glicina poate să îmbrace complet o fațadă, un gard sau să formeze bolte pline de flori.

Informații despre glicina

Glicina sau Wisteria sunt plante care urcă împletindu-și tulpinile în jurul oricărui suport disponibil. Fiind un arbust cățărător, necesită suport la urcare, de aceea este utilizat pentru decorarea zidurilor și arcadelor. Planta ajunge la maturitate la vârsta de 6 ani.

Frunzele de Wisteria au circa 15-35 cm în lungime cu 9-19 foliole.

Florile sunt asemănătoare celor de salcâm, fiind grupate în racemuri de 10-80 cm lungime. Glicina pot urca până la 20 metri deasupra solului și se pot extinde până la 10 metri lateral.

Înflorirea are loc primăvara (chiar înainte sau pe măsură ce frunzele se deschid) la unele specii asiatice, iar în condițiile de vară ploioasă plantele pot înflori și a doua oară.

Tipuri de glicina

Există mai multe tipuri de glicina, dar cea care se găsește frecvent în România este cea mov sau Wisteria floribunda:

Wisteria brachybotrys – Wisteria mătăsoasă

Wisteria floribunda – Wisteria japoneză

Wisteria frutescens – Wisteria americană

Wisteria macrostachya – Wisteria din Kentucky

Wisteria sinensis- Wisteria chinezească

Wisteria venusta

Glicina alba

Privită de sus, glicina mov sau Wisteria floribunda japoneză se învârte în sensul acelor de ceasornic, în timp ce Wisteria sinensis se învârte în sensul invers acelor de ceasornic. Aceasta este metoda cea mai ușoară pentru identificarea celor mai comune două specii de Wisteria.

Cum se plantează glicina mov

Wisteria este foarte rezistentă și se dezvoltă rapid. Poate crește în soluri de calitate destul de slabă, dar preferă sol fertil, umed, bine drenat.

De reținut că planta iubește căldura de aceea este recomandat să o plantați în locurile cu mult soare din grădină. În caz contrar există riscul să nu înflorească niciodată.

Glicina mov

Plantarea se poate face primăvara sau toamna în gropi cu adâncime corespunzătoare în funcție de rădăcina plantei și de trei ori mai late decât aceasta.

Arbustul cățărător de glicina preferă luminozitatea ridicată.

Distanța recomandată între plantele de glicină este de 4-5 metri dacă vreți să plantați mai mulți puieți. În plus, este important să alegeți un loc din grădină mai spațios pentru că odată ce crește, Glicina poate sufoca celelalte plante din imediata vecinătate.

Un motiv al eșecului cultivării și înfloririi glicinei poate fi îngrășământul excesiv, mai ales de azot. Wisteria are capacitatea de fixare a azotului și astfel plantele mature pot beneficia de la îngrășăminte de potasiu și fosfat, dar nu și de azot. În cele din urmă, Wisteria poate să nu înflorească înainte de a ajunge la maturitate din cauza excesului de azot.

Înmulțire

Wisteria poate fi înmulțită prin tăiere, butași sau semințe. Cu toate acestea, exemplarele cultivate din sămânță pot dura decenii până să înflorească.

Pentru a profita din plin și cât mai repede de coronamentul spectaculos, de obicei, se folosesc plante din butași înrădăcinați sau altoiți.

Glicina poate crește și atunci când nu are suport, dar se simte cel mai bine atunci când este lăsată să se cațere pe un copac, o pergolă, un perete sau o altă structură de sprijin. Suportul trebuie să fie foarte robust, deoarece planta matură poate deveni puternică cu trunchi și tulpină groase.

Cum se îngrijește glicina

Glicina mov are frunze căzătoare, rezistentă scăzută la frig, în primii ani, are nevoie de mult soare, apă și pământ feril. Este o planta destul de pretențioasă, dar după primii ani de viață devine robustă și ceva mai tolerantă la condițiile de mediu. De asemenea, până se dezvoltă, are nevoie de susținere și diercționarea spre locurile de cățărare. Trebuie legată, susținută și agățată.

Wisteria floribunda

Cum se face tăierea corectă

Florile se dezvoltă în muguri în apropierea bazei de creștere din anul precedent, astfel încât tăierea lăstarilor prin lăsarea a câțiva muguri la bază la începutul primăverii poate spori vizibilitatea florilor.

Glicina trebuie tunsă toamna după căderea frunzelor, dar înainte de îngheț. Poate fi tunsă și primăvara, până dau mugurii. Plantele mature trebuie tunse mai mult, pentru corectarea formei și reducerea lăstarilor. Tăierea poate fi făcută de oriunde, dar trebuie lăsați lăstarii de prindere. Cu cât tunzi mai mult, cu atât înflorește mai mult. La plantele mature, de peste 5-6 ani, se poate practica și o tăiere de vară. Se taie de oriunde, dar păstrând lăstarii de susținere.

Dacă se dorește controlarea dimensiunii plantei, lăstarii laterali pot fi scurtați vara și toamna.

Descoperă cum se cultivă și îngrijește Paulownia – copacul minune

Precauții

Toate părțile plantei conțin o saponină numită în engleză wisterin, care este toxică dacă este ingerată și poate provoca amețeli, probleme de vorbire, greață, vărsături și diaree.

Nu se știe exact dacă concentrația din afara semințelor este suficientă pentru a provoca intoxicații. Însă au fost înregistrate situații în care semințele de Wisteria au provocat intoxicații la copii și animale de companie din multe țări, producând gastroenterită ușoară până la severă și alte efecte.

Marele arc de glicina -wisteria

Curiozități despre glicina

Cea mai mare Wisteria cunoscută din lume se află în Sierra Madre, California, cu o suprafață acoperită de 4,047 m² și o greutate de 250 tone. Plantat în 1894, aparține soiului de Wisteria chinezească.

Florile unor specii sunt parfumate, în special W. sinensis. Speciile Wisteria sunt mâncate de către larvele unor specii de Lepidoptera, inclusiv Euproctis chrysorrhoea.

Botanistul Thomas Nuttall a utilizat titlul de Wisteria în memoria doctorului Caspar Wistar

Wisteria este un gen de plante cu flori din familia Fabaceae , care include zeci de specii de viță-de-vie lemnoase, native în Japonia, China, Coreea, și estul Statelor Unite ale Americii.

