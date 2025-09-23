„Soarele părăsește zodia Fecioarei și intră în Balanță, simbol al căutării și echilibrului. Poate sunt anumite excese și trebuie negociat cu puțină diplomație, trebuie să se bată palma pe anumite lucruri, să se ajungă la un numitor comun”, a recomandat astrologul.

Perioada aceasta este una în care e indicat să echilibrăm relații, buget, dar și să încercăm să cântărim mai bine, pentru că este o zodie de aer și ne ajută, iar Mercur în zodia Balanței ne face să ne ponderăm, explică Cristina Demetrescu.

„Marte intră în Scorpion, zodie care guvernează banii în comun. În această zonă, există doi malefici, ceea ce poate aduce discuții și chiar certuri. Marte în Scorpion mai ascute unele cuțite, dar, în același timp, se formează o triadă pe semne de aer care amplifică intuiția. Marte împreună cu Lilith pot scoate la iveală mistere sau adevăruri ascunse. Această combinație ne stimulează instinctele și am putea să facem față mai bine presiunii venite dinspre Balanță, unde toată lumea încearcă să ne convingă ce este bine pentru noi”, mai spune astrologul.

Pe de altă parte, marți și joi pot apărea unele răsturnări de situație, mai ales că săptămâna aceasta Luna vizitează doi malefici, completează Demetrescu. Venus, aflată în Fecioară, favorizează lucrurile fine, detaliile minuțioase, dar guvernează și dragostea, flirturile.

„Câștigă mai mult oamenii inteligenți și cei cu inteligență emoțională. În această săptămână, frumusețea de una singură nu este suficientă – contează cuvintele, maniera, presiunea psihologică și capacitatea de a convinge”, a concluzionat astrologul.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecii resimt tensiuni în cuplu sau în anumite parteneriate, când vine vorba despre investiții. Nu este vorba de dezechilibru în cuplu, ci de lipsa de independență a Berbecului. Nu toate lucrurile pe care le avem de făcut în viață trebuie să le facem împreună. Pe de altă parte, toată această șovăială ar putea să stimuleze voința Berbecului și să caute idei mai profitabile pentru viitor.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Nativii Taur pot trece prin momente de gelozie sau suspiciune în cuplu. Poate sunt prea multe delegații, poate sunt colegi noi despre care Taurul poate să vorbească acasă laudativ și să trezească anumite suspiciuni. Se pare că unele blocajele din relație pot fi proiectate pe situații exterioare, caută țapi ispășitori.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna aceasta vine și aici cu ispite, pot fi distrași. Se pot îndrăgosti sau pot dezvolta atracții care le distrag atenția la locul de muncă, mai ales dacă persoana în cauză face parte din acel colectiv. Mereu este o linie fină roșie peste care, dacă e vorba de o colaborare pe termen lung, nu este să se depășească, doar dacă Geamănul este pictor sau poet și, atunci, pentru muza lui, arta cere sacrificii.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii se confruntă cu o sensibilitate emoțională extrem de puternică și își caută echilibru. Este o perioadă în care pot fi răniți de persoanele apropiate (copiii, iubiții) și ar putea avea de un terapeut, de un medic, pentru că nu se descurcă singuri. Mai ales cu această piramidă pe semne de apă care are și malefici, nu mai pot ține sub control emoțiile. Se spune că handicapul Racului este acela că știe să-și arate dragostea doar prin iertare.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii au dorința de a face planuri mari și de a cheltui, pot să-și cumpere și un avion săptămâna aceasta, dar să nu investească în domeniul imobiliar, pentru că acolo sunt unele probleme. Ar putea să fie tentați să semneze unele contracte, dar unde este vorba despre o locuință, chirie, cazare, acolo pot fi anumite probleme și ar fi bine să cerceteze un pic mai mult.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara este preocupată de imagine, stil și creativitate, are idei, dar nu se corelează cu magazinele, iar săptămâna se poate termina cu o nemulțumire vizavi de raportul calitate-preț. Poate ar fi mai bine să meargă la un croitor, de exemplu, și să participe activ, cu ideile pe care le are și ar putea să iasă o colaborare bună.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța intră în costumul de balerină și face câteva piruete de satisfacție în această săptămână. Probabil că are anumite reușite, pentru că sunt și Balanțe care intră, și la propriu și la figurat, în pantalonii din adolescență. Balanța răsuflă ușurată în această săptămână. Singura problemă care apare la ele în aceste zile este bugetul, pentru că acești nativi cheltuie mult la supărare, iar la fericire nu-i întrece nimeni.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii ar putea să acuze sau să aibă un comportament puțin deviat vizavi de anumite persoane, să le judece comportamentul, adică să fie subiectivi. Când descrie Scorpionul pe cineva pe care nu cunoaște cu atâta acuratețe, s-ar putea să fie o confesiune vizavi de propriul caracter. Deci, puțin mai multă diplomație în această săptămână

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Și Săgetătorii s-ar putea să fie cam în aceeași situație și să-și transforme un prieten într-un dușman. Prietenii s-ar putea să apeleze la Săgetător doar ca să fie ascultați, dar e bine ca Săgetătorii să-și aleagă cu grijă vocabularul, cuvintele și să le folosească pe cele mai diplomate. Pe de altă parte, s-ar putea să fie și o a treia persoană care să amortizeze cumva această tensiune, dar concluzia e că nu este despre dreptatea de care vorbește Săgetătorul, ci despre nevoia emoțională a interlocutorului.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii pot avea o ofertă foarte interesantă în această săptămână, dar se grăbesc și se gândesc că noile oportunități profesionale ar putea să le încalce tabieturile, că nu mai au timp pentru ei, nu mai au week-enduri libere. Pe de altă parte, este bine să-și dea puțin timp și să negocieze acest pachet, poate obțin o poziție bună și vor avea și ceva timp.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii pot avea un blocaj profesional și este o perioadă foarte bună pentru studii, pentru învățare, mai ales cei tineri care termină acum ar putea să continue cu un examen de specialitate, cu un master. În felul acesta, ei prelungesc un pic perioada studiilor, ca să nu aibă o dezamăgire că nu-și găsesc că nu le sunt recunoscute studiile, să-și mai dea puțin timp.

Horoscop 22–28 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Schimbările din viața Peștilor ar putea să-i depășească puțin și să fie cam epuizantă această perioadă. Nu ar trebui să le facă pe toate singuri, poate că au nevoie de un ajutor la curățenie, dar nu ar trebui să plece cu cățelul vecinului în concendiu, pentru că sunt suflete mari. Este nevoie de ajutor și ar putea să caute ei să fie ajutați, și nu ei să ajute în această perioadă, așa cum sunt obișnuiți.

