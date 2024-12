Totul se întâmplă, a explicat ea, din cauza planetelor Mercur, Jupiter și Saturn care se așază în tensiune pe semne duble, pe Gemeni, pe zodia Pești, pe Săgetător și atunci când se produc aceste conjuncturi, se suprapun și unele evenimente.

„Spre exemplu, dacă axa Gemeni-Săgetător este axa drumurilor și Saturn este în Pești, se pot suprapune câteva probleme de sănătate, un mic disconfort. Axa Gemeni-Săgetător este și o axă a drumurilor, ceea ce înseamnă că, la fel, aceste tensiuni s-ar putea ca pe unii să îi împiedice să plece la drum sau călătoriile să fie un pic întârziate, mai anevoioase”, a spus astrologul Cristina Demetrescu.

Nici comunicarea nu va fi foarte bună în perioada imediat următoare și se pare că așa va începe și noul an 2025.

„Vorbim și de o axă a comunicării. Mare atenție că Luna neagră în zodia Balanței nu este cel mai bun ambasador al diplomației în această perioadă. Am avut și sărbători cu planete mai bine poziționate decât atât, mai ales că Marte și Pluton, care sunt totuși doi malefici și care sunt responsabili în general cu schimbările pe care noi le facem, sunt în creștere către o poziție pe grad perfect care se produce chiar pe data de 1 ianuarie 2025”, a explicat Cristina Demetrescu.

Cu alte cuvinte, mai spune astrologul, va fi acea situație când fiecare dintre noi poate să simtă un punct terminus, ca și cum ai terminat cu toate problemele, dar e posibil să existe sentimentul acela de ușoară constrângere.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul, tocmai plecând de la aceste planete pe semne duble, primește o recomandare: să nu rămână singur de sărbători, pentru că este o zodie cu toane și uneori mai răspunde, alteori nu mai răspunde la telefon. Este foarte bine să se înconjoare de prieteni, și mai mult decât atât, s-ar putea să aibă mai multe invitații, adică s-ar putea chiar să fie pus în situația să alerge de colo-colo, să le onoreze pe toate într-un final. E bine să meargă și la părinți, și la socrii, peste tot.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurul, însă, este un foarte bun amfitrion, își primește foarte bine gazdele. S-ar putea să fie motivat pentru că are de făcut niște anunțuri foarte importante și vrea să facă totul la modul festiv. În plus, Taurul s-ar putea să fie un pic preocupat de o avarie, pentru că ceva se strică până la urmă. S-ar putea să fie și un mic accident în casă.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii se detașează de absolut orice, lor le pică vacanțe exotice la zodiac în perioada următoare. Pe ei nu îi interesează de nimeni și de nimic. Sunt cei pe care noi îi „bârfim” la masa de Crăciun. Cei care nu pot pleca, care nu au încă un bilet de avion, pot să se detașeze evadând în artă, într-o carte, în pictură, în fotografie. Deci este o perioadă în care Geamănul trebuie să-și speculeze cumva creativitatea.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii și-ar dori să se relaxeze, își propun să facă lucrul acesta, nu se aruncă foarte tare să răspundă invitațiilor sau să facă invitații. Dar, la un moment dat, poate trece la gânduri mai tradiționale, se aglomerează cu toate și, deși își propusese să facă niște economii, tocmai din această lipsă de organizare, vor face cheltuieli excesive.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leul este bosumflatul reuniunilor, el îl are pe Marte retrograd și poate să fie personajul care să strice cheful, să strice spiritul festiv, spiritul Crăciunului, să se dea de gol cu ceva, să facă el o prostie. Toată lumea stă pe lângă Leu să îl îmbuneze, dar și alcoolul s-ar putea să fie un mic complice al acestor situații.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara muncește din greu, ciupește așa un pic de relaxare, puțin concediu. Sfatul pentru acești nativi este să nu exprime foarte mult voluntariat, pentru că lista s-ar putea după aceea să continue și să rămână pe capul lor totul.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța este nehotărâtă, ca întotdeauna de altfel. Mercur este în zodia Săgetătorului, cumva simte nevoia să comunice, să spună, dar pe data de 24 decembrie, pentru că acolo este Luna neagră, va fi o conjuncție Luna-Luna neagră pe zodia Balanței, și se poate suci dintr-o extremă în cealaltă. Astfel, poate să încurce niște planuri sau din contră, poate să organizeze niște întâlniri, să facă niște invitații, dar să aibă grijă să nu invite persoane incompatibile: doi soți care au divorțat, de exemplu.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionul este cel care suportă cel mai greu opoziția dintre Marte și Pluto pe axa Leu-Vărsător. Toate zodiile acestea sunt fixe, iar Scorpionul se simte blocat în fericirea altora. El de-abia așteaptă să treacă sărbătorile, zilele libere, că are puțină treabă. Se poate simți îngrijorat, preocupat, constrâns, obligat să facă niște lucruri drăguțe pe care nu le simte.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorul îl are în continuare pe Mercur, care a scăpat de retrogradare de vreo săptămână. Săgetătorul are multe de spus, multe de vorbit, numai că aceste tensiuni de la Jupiter și Saturn nu-i creează cadrul special pentru ca el să comunice în voia lui. Într-un astfel de context în care nu este înțeles, poate să transforme o poveste în artă, de exemplu. Deci nu trebuie să vorbim orice cu oricine. Putem și să scriem într-un jurnal sau putem să facem un scenariu.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornul se simte trădat, poate să afle ceva, și este un pic supărat. El repetă în continuu același lucru. Probabil, soțul sau soția, împreună cu copilul, au creat o mică complicitate. Ei au ascuns anumite lucruri și Capricornul află. Poate află ceva despre un coleg care, la fel, s-ar fi putut să-l ajute într-un anumit context, cu o informație, și nu a făcut-o. Și atunci simte nevoia să tot amintească lucrul acesta până când, pe data de 31 decembrie, va fi totuși o Lună nouă în Capricorn și atunci el va reveni cumva în energiile lui, se detașează, se reorganizează și totul este în regulă.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorul poate cheltui foarte mult, dorește să facă cadouri un pic mai scumpe sau vacanțe copiilor și are un acces de generozitate. Nu este încă momentul să predea ștafeta, pentru că este un an foarte important pentru Vărsător și chiar vom avea o conjuncție Lună-Pluto în Vărsător, care îi activează un an puternic. În plus, mai sunt și lucruri pe care trebuie să le facă pentru el, nu numai pentru ceilalți, adică să se gândească și la el. Poate că sunt părinți care nu se mai gândesc la ei, iar acum este momentul să o facă.

Horoscop 23-29 decembrie 2024 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

La Pești, până spre 7 ianuarie 2025, e bine să se organizeze doar în funcție de sănătatea lor, starea lor de bine, oboseala lor. Adică să nu promită că fac ceva, doar așa pentru că vin sărbătorile și pentru că tradiția spune că în fiecare an de sărbători stăm ore întregi în bucătărie și facem aceleași lucruri. Se mai poate și comanda un cozonac.

