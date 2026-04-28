Doi români, acuzați de hărțuire în Belgia

Potrivit procurorilor, cei doi români ar fi lăsat scrisori anonime în clădirea tribunalului din Mechelen, dar și la mai multe secții de poliție, în care susțineau că soția unui conațional s-ar afla în pericol de moarte.

Conform Ministerului Public, cei doi români – D.F., în vârstă de 35 de ani, și M.F., de 31 de ani – aveau de mai mult timp neînțelegeri cu un alt român, care locuise o perioadă împreună cu partenera sa în casa lor.

„D.F. a fost condamnat în trecut după ce a intrat intenționat de trei ori cu mașina în autoturismul celuilalt român și i-a spart geamurile cu o bară. El ar fi făcut acest lucru pentru că se simțea amenințat de conaționalul său”, a declarat procurorul.

„Mă aflu în pericol de moarte”

Faptele pentru care cei doi au fost trimiși în judecată s-ar fi petrecut între 11 și 16 mai anul trecut.

„Plicuri cu scrisori au fost găsite în clădirea instanței din Mechelen, dar și la secțiile de poliție din Duffel, Lier și Broechem. Una dintre scrisori a fost descoperită chiar la începutul unei ședințe a camerei de consiliu din Mechelen”, a precizat procurorul.

În scrisori se menționa că „toată povestea mea se află în acest plic” și că „mă aflu în pericol de moarte”. În plus, erau formulate acuzații potrivit cărora femeia ar fi fost agresată și ar fi ajuns să se prostitueze.

Românii au fost filmați de camerele de supraveghere

Anchetatorii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere ale tribunalului, iar în înregistrare se vede cum D.F. și M.F. au intrat pentru scurt timp în clădire. Ambii purtau ochelari de soare, iar femeia purta o mănușă, pentru a nu lăsa amprente.

Ministerul Public a calificat faptele drept deosebit de grave, arătând că cei doi i-au atribuit conaționalului acuzații fără nicio bază reală. Procurorii au cerut o pedeapsă de zece luni de închisoare cu suspendare și interdicția de a lua legătura cu victimele.

De cealaltă parte, avocata românilor a cerut achitarea clienților săi: „În percepția lor, ei sunt cei hărțuiți și urmăriți pe nedrept. Ei neagă că au redactat personal scrisoarea. Nu vorbesc limba olandeză. Totuși, își dau seama că au greșit distribuind scrisoarea. Au făcut-o pentru că voiau să își protejeze copiii”.

Instanța urmează să pronunțe verdictul în cazul românilor pe 18 mai.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE