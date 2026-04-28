Campania BT își propune să transforme educația financiară într-o experiență accesibilă și relevantă.

Formatul quiz-ului este gândit pentru a fi parcurs rapid, în doar câteva minute. Întrebările sunt construite în jurul unor situații reale – de la gestionarea bugetului lunar până la decizii legate de economii sau cheltuieli neprevăzute.

Quiz-ul funcționează ca un „reality check”, prin care participanții își pot testa înțelegerea conceptelor de bază legate de economii, investiții și managementul de zi cu zi al banilor. De asemenea, FIT Check oferă cele mai utile indicii și despre eventualele lacune în înțelegerea unor concepte de bază, pentru a putea lua deciziile corecte la timpul potrivit

Acesta poate fi accesat de oricine: nu este nevoie de cunoștințe avansate sau de pregătire în domeniu, nu conține limbaj tehnic și nici teorii complicate.

În plus, experiența este completată de o componentă practică: participanții pot câștiga unul dintre cele 30 de premii puse în joc, precum un iPhone 17, AirPods Pro sau un PlayStation 5.

FIT Check nu promite soluții rapide și nici rețete universale pentru succes financiar, ci oferă un punct de plecare, sub forma unei oportunități de a înțelege mai bine cum luăm deciziile legate de bani și ce putem ajusta.

Foto: Banca Transilvania

