Grindeanu, față în față cu întrebările incomode

Într-un dialog tensionat, Sorin Grindeanu a refuzat să ofere răspunsuri clare la întrebările formulate de jurnaliști. Una dintre cele mai controversate teme a fost colaborarea cu AUR, un partid cunoscut pentru pozițiile sale extremiste.

Întrebat dacă această alianță temporară reprezintă „o legitimare a fascismului și a extremismului”, Grindeanu a replicat scurt: „Mulțumesc, declarații am dat ieri…”.

Întrebările au continuat, iar liderul PSD a fost chestionat despre demisia Victoriei Stoiciu, membră a partidului, care a decis să plece din formațiune.

„Mă gândesc că-și dă demisia și din Senat”, a fost răspunsul acestuia, unul considerat de mulți ca fiind evaziv.

Controverse despre Bruxelles și promisiunile făcute de PSD

Un alt moment tensionat a fost atunci când Grindeanu a fost întrebat despre declarațiile făcute pe 26 martie, la Bruxelles, unde ar fi garantat socialiștilor europeni că nu va exista o colaborare între PSD și AUR.

Potrivit sursei citate, liderul PSD a evitat să răspundă direct, preferând să privească fix la ziaristul care i-a adresat întrebarea.

„Ați vorbit cu socialiștii azi? La Bruxelles? Eu am vorbit”, a spus Grindeanu, adăugând că este important să fie consultate declarațiile oficialilor grupului S&D înainte de a pune astfel de întrebări.

Întrebat în repetate rânduri despre contradicția dintre declarațiile sale anterioare și acțiunile recente ale PSD, Grindeanu a evitat să ofere explicații clare. Deși la regionalele PSD a susținut ferm că AUR este „un partid extremist” cu care nu va colabora, alianța actuală ridică semne de întrebare asupra poziției partidului.

În cele din urmă, liderul PSD a pus capăt dialogului intrând în lift, nu înainte de a încheia cu un scurt „Mulțumesc!”.

