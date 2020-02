Horoscop 29 februarie 2020. Fecioarele sunt morocănoase astăzi

Deși ești convins că ai dreptate și că te-ai gândit destul la anumite probleme, ar fi mai bine să asculți mai mult și să vorbești mai puțin. S-ar putea să fii surprins de rezultat.

Sunt destule probleme de discutat cu prietenii sau cu rudele, dar este inutil să insiști până în pânzele albe, doar pentru că speri să îi convingi să fie de acord cu tine.

Există riscul să intri în conflict cu persoanele care chiar aveau intenții bune în legătură cu planurile comune. Este nevoie de dialog real ca să poți clarifica câte ceva.

Ar putea fi o zi dificilă, dacă vei dori să ți se dea dreptate, doar pentru că consideri că așa te vei simți suficient de respectat și de protejat de probleme.

Există o neconcordanță între ceea ce vrei tu și ce vor ceilalți, dar fiecare ține la părerea proprie suficient de mult cât să pară că nu îi pasă de cei din jur.

S-ar putea să fii morocănos astăzi, din motive care nu îți sunt clare nici ție. Este important, totuși, să temperezi această tendință, ca să nu provoci daune în relațiile importante.

Pot să apară unele probleme la serviciu sau asociate cu munca ta de zi cu zi. Orice ar apărea, știi deja că buna înțelegere cere sacrificii, nu apare din senin.

S-ar putea să le pari prea căpos celorlalți și să fii respins din acest motiv. De tine depinde cum vei fi perceput ș ice consecințe vor apărea.

Ar fi bine să eviți discuțiile prea specializate sau prea amănunțite, în special la serviciu, pentru că nu stai prea bine nici cu concentrarea, nici cu răbdarea.

Deși ai impresia că te poți implica în orice fel de discuție, pe orice temă, cu cei din anturajul apropiat, nu e deloc așa și ar fi bine să îți temperezi aceste porniri.

Există riscul unor conflicte cu cei din familie, apărute ca din senin, pe subiecte pe care ai mai avut divergențe și credeai că s-au încheiat.

Tu poți fi sursa unor tensiuni cu cei din anturajul apropiat. Poate fi de ajuns un moment care să te supere și să nu mai vrei să îți revii la buna dispoziție întreaga zi.

Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 22 – 28 februarie 2020. Luna Nouă în Pești | VIDEO URANISSIMA