Horoscop Berbec – 2 martie 2026:

Perioada următoare vine cu tentația de a exagera anumite probleme cu care te confrunți destul de des, de exemplu cele legate de starea de sănătate.

Horoscop Taur – 2 martie 2026:

Spiritul de inițiativă se temperează și va depinde mai mult de propunerile care vin de la prieteni, rude sau alți apropiați.

Horoscop Gemeni – 2 martie 2026:

Motivația pentru succes profesional și social crește, dar la fel de mult vor crește și îndoielile tale legate de drumul pe care mergi acum.

Horoscop Rac – 2 martie 2026:

Este important să îți propui să ții sub control, atât cât se poate, tendința de a te refugia în trecut, chiar dacă îți dorești foarte mult.

Horoscop Leu – 2 martie 2026:

Urmează o perioadă în care optimismul se diminuează, curajul scade, iar entuziasmul va fi mai greu de accesat. Vei găsi, cu siguranță, metode de a depăși aceste obstacole.

Horoscop Fecioară – 2 martie 2026:

Inițiativa le aparține, începând de astăzi, partenerilor și nu vei putea să-i influențezi prea mult. E nevoie de diplomație și de responsabilitate.

Horoscop Balanță – 2 martie 2026:

Orice schimbare în starea de sănătate ar trebui tratată cu seriozitate, nu doar ca pe un semnal că ar fi cazul să te mai și odihnești.

Horoscop Scorpion – 2 martie 2026:

S-ar putea să-ți fie greu să reziști dorinței de a te întoarce la o poveste de dragoste demult încheiată sau la o situație trecută care ți-a fost pe plac.

Horoscop Săgetător – 2 martie 2026:

Începe o perioadă mai dinamică în viața de familie, dar va fi nevoie de ceva mai multă atenție ca să nu ajungi la tot felul de complicații, în locul progresului așteptat.

Horoscop Capricorn – 2 martie 2026:

Este posibil ca în perioada următoare să fii mai sensibil față de problemele celor din anturajul apropiat și să te implici direct în rezolvarea lor.

Horoscop Vărsător – 2 martie 2026:

Ești foarte motivat să câștigi, oricât de mică ar fi miza. Poate ar fi mai sănătos să îți alegi țintele cu mai multă atenție și să îți economisești resursele.

Horoscop Pești – 2 martie 2026:

Astăzi începe o perioadă în care vei simți nevoia să preiei inițiativa în orice situație și să impui un alt ritm cu orice ocazie.

