Horoscop săptămânal Berbec – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, stare de calm, de relaxare alături de cei din familie; sănătate mulțumitoare. Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, motive diferite de stres; treburi personale făcute în grabă, agitație; unii nativi pot fi solicitați la locul de muncă în logica atribuțiilor profesionale și a funcției care reclamă prezența sau implicarea lor.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, regim financiar în nota obișnuită. Răstimp fără evenimente speciale în plan bănesc.

Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, sectorul comunicării va funcționa normal; unii, însă, ar putea primi o veste de la rudele și prietenii pe care urmau să-i viziteze sau cu care își făcuseră un program de comun de vacanță în străinătate, care să-i oblige să modifice perioada vizată pentru o deplasare sau traseul unei excursii; posibile înștiințări venite de la o firmă care oferă servicii care le transmite niște condiții și precizări de ultimă oră nu tocmai comod de gestionat. Ar mai fi de luat în calcul, una sau mai multe încurcături survenite în timpul unei vacanțe departe de casă.

Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va tranzita casa a X-a a vieții publice și, alături de Soare, Marte și Venus, va alcătui un grup de planete care vor introduce o notă importantă, gravă sau, uneori, chiar o presiune exercitată asupra nativilor care vor trebui să facă față unor comandamente esențiale; sectorul carierei îi va solicita pe Berbeci, punându-i în situația de să-și asume treburi și decizii dificil de dus la îndeplinire.

Vor urma câteva săptămâni de concentrare pe problemele ce privesc statutul, imaginea, autoritatea și responsabilitatea publică care le vor pune la încercare competența profesională. Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, regrupare în jurul familiei sau nevoie de relaxare.

