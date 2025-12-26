Pe 25 decembrie, mai multe persoane s-au adunat pentru a participa la tradiționalul obicei de colindat. Situația a degenerat atunci când bărbatul de 44 de ani nu a știut versurile unui colind, ceea ce a provocat nemulțumirea celorlalți.

În timpul conflictului spontan, tânărul de 23 de ani a utilizat o bâtă, care servea drept recuzită, pentru a-l lovi pe bărbat în cap. Un adolescent, în vârstă de 17 ani, a intervenit în altercație.

Victima a căzut inconștientă și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul principal a fost reținut și se află în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în timp ce autoritățile continuă să investigheze cazul pentru a stabili toate circumstanțele exacte ale incidentului.

