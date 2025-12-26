Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 27 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026

Pe 27 decembrie, dimineața, activități domestice legate de sărbători care le vor face plăcere Săgetătorilor pentru că le vor permite să dea casei o atmosferă festivă; reuniune de familie; (re)întâlniri cu cei dragi. Relații confortabile cu părinții (acolo unde este cazul).

Între 27 decembrie, după ora 10:02′, și 29 decembrie, la prânz, o persoană pentru care nativii nutresc simpatie, admirație, emoție sau grijă (copiii) se poate purta într-un fel care să-i întristeze sau să-i nemulțumească pe aceștia (mai ales pe 27 decembrie).

Pentru a nu complica lucrurile, nativii se vor abține să facă observații sau comentarii negative chiar dacă ele ar fi justificate. În relațiile sentimentale, astfel de „ieșiri” și derapaje de limbaj sau de comunicare pot fi, însă, ecoul adevăratelor sentimente ale celor care le vor exprima în chip dezamăgitor; acestora, de la caz la caz, fie li se răspunde pe loc, proporțional cu gravitatea și semnificația gestului făcut, fie se ține minte capacitatea acelei persoane de a nu se sinchisi că supără, deranjează sau jignește un Săgetător.

Între 29 decembrie, după ora 13:58′, și 31 decembrie, după prânz, activități curente pe ultima sută de metri la locul de muncă. Sănătate stabilă, în parametrii optimi. Între 31 decembrie, după ora 15:13′, și 2 ianuarie 2026, după-amiaza, context puțin semnificativ pentru relațiile parteneriale, cu excepția după-amiezii de 31 decembrie, când, un dialog, o veste, o întâmplare care privește un rival, un asociat, soțul sau soția le poate tulbura starea de spirit.

Pe 1 ianuarie, Mercur va intra în zodia Capricornului și, până pe 20 ianuarie, va induce, alături de celelalte trei planete, aflate în tranzit prin casa câștigurilor bănești, o influență bine venită în cazul aprecierii unei situații sau a luării unei decizii. Din 2 ianuarie, după ora 15:09′, o chestiune bănească, materială sau patrimonială devine presantă.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE