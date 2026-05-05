„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu este un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează”, a spus Nicușor Dan.

El a precizat că România va păstra direcţia pro-occidentală și că există consens politic pe programele principale în care România este angajată.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate funcționarea statului și mai ales de corupție, legate de viața de zi cu zi și o să le am în vedere la discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil. Exclud scenariul alegerilor anticipate si, subliniez, vom avea un Guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta”, a conchis șeful statului.

Știrea inițială: Președintele Nicușor Dan va face la ora 18.00 o declarație de presă la Palatul Cotroceni în care va explica ce urmează după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament prin moțiune de cenzură.

Următorul pas este ca șeful statului să convoace consultări cu partidele parlamentare, iar după consultări va desemna un candidat la funcția de prim-ministru.

Președintele a afirmat recent că, dacă Executivul Bolojan pică în Parlament, va demara consultări foarte repede cu partidele care au format fosta coaliție pentru a afla ce propuneri de premier au. Totodată, a spus că, în orice situație, România va păstra direcţia pro-occidentală şi că nu va desemna un premier de la AUR, iar Călin Georgescu este exclus.

Reamintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Partidul lui Sorin Grindeanu și-a retras însă miniștrii cu două săptămâni înainte.

Au fost 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură după 1989

Ilie Bolojan este președinte „plin” al PNL din iulie 2025, iar mandatul în fruntea partidului expiră în 2027, fiindcă, potrivit noului statut votat în iunie 2025, mandatul președintelui Partidului Național Liberal a fost redus de la 4 la 2 ani.