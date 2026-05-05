Atacul de la Ceboskarî a fost relatat inițial online, cu numeroase mărturii și videoclipuri de a fața locului. Informațiile inițiale erau că mai multe ținte din capitala Republicii Ciuvașia au fost lovite cu drone și rachete. Cea mai importantă țintă este uzina militară VNIIR-Progress, care a fost atacată din nou, de această dată cu rachete Flamingo cu rază lungă de acțiune.

Explosions and heavy black smoke at the VNIIR-Progress plant in Cheboksary, Russia. At least three strikes reported.



The factory builds Kometa antenna arrays and GNSS navigation systems fitted to Shahed drones, Iskander missiles, Kalibr cruise missiles, and guided bombs,… pic.twitter.com/rOiQ9I4e7e — Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2026

Volodimir Zelenski cere Kremlinului să oprească războiul

„Sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune continuă, pe bună dreptate, să fie aplicate, ca răspuns la atacurile rusești”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski, confirmând astfel atacul de la Ceboksarî.

„Noaptea trecută, rachete de croazieră F-5 Flamingo au fost lansate în cadrul Operațiunii Deep Strike a Forțelor Armate împotriva mai multor ținte inamice, inclusiv instalații militar-industriale din Ceboksarî”, a afirmat Zelenski pe contul său de X.

Potrivit șefului statului ucrainean, rachetele au parcurs peste 1.500 de kilometri și au lovit ținta stabilită. El a precizat că uzina lovită furnizează componente de orientare pentru armata rusă.

Zelenski a cerut încă o dată Kremlinului să pună capăt ostilităților și să accepte negocierile de pace. „Rusia trebuie să încheie războiul și să se îndrepte spre o diplomație reală. Noi ne-am prezentat propunerea”, a subliniat președintele ucrainean.

This guy in Cheboksary refusing to heed the air alarm was having a front row place when the Ukrainian FP-5 cruise missile struck the military enterprise in the city. pic.twitter.com/4H5Yd7USfc — (((Tendar))) (@Tendar) May 5, 2026

17 regiuni din Rusia s-au aflat sub alertă noaptea trecută

Conform The Moscow Times, 17 regiuni din Rusia s-au aflat sub alertă în noaptea de luni spre marți. Printre regiunile vizate de alertă s-a aflat și districtul autonom Hantî-Mansi, situat la 2.000 de kilometri de granița cu Ucraina.

Uzina VNIIR-Progress din Ceboksarî a fost lovită. Acest complex militar-industrial produce antene Kometa, care protejează dronele rusești de sistemele ucrainene de război electronic.

Producția rachetei de croazieră „Flamingo”, etichetată de Zelenski drept „cea mai performantă” armă a Ucrainei, a început în a doua parte a anului 2025, fiind pariul conducerii de la Kiev pentru autonomie militară.

Ucraina își intensifică atacurile cu drone asupra forțelor rusești

În timp ce trupele invadatoare rusești încearcă să inițieze noi ofensive de-a lungul frontului de est, forțele ucrainene se bazează tot mai mult pe „loviturile de mijloc” („middle strikes”) pentru a viza centre logistice, concentrări de trupe și sisteme de apărare aeriană situate la zeci de kilometri în spatele liniei frontului, observă Reuters.

Volodimir Zelenski a estimat marți că atacurile la distanțe de peste 20 de kilometri s-au dublat față de luna martie și sunt de patru ori mai multe față de luna februarie. „Și vor fi și mai multe. Aceasta este o zonă prioritară”, a avertizat președintele ucrainean.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat săptămâna trecută că forțele ucrainene au lansat, pe parcursul lunii aprilie, peste 160 de atacuri aeriene cu rază medie de acțiune, la o distanță de 120-150 de kilometri.

Printre țintele vizate s-au numărat peste 65 de depozite logistice și de muniții, 33 de puncte de control al dronelor, precum și 17 posturi de comandă a trupelor atât în teritoriile ucrainene ocupate, cât și în regiunile rusești de frontieră.

„Atacăm resurse, perturbăm aprovizionarea, reducem intensitatea bombardamentelor și mobilitatea trupelor. Atacurile din aprilie reprezintă o campanie sistemică de epuizare a Rusiei”, se arată într-un comunicat publicat pe 1 mai.