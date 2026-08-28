Citește Horoscop săptămânal Taur. Previziuni pentru perioada 29 august – 4 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Taur.

Horoscop săptămânal Taur – 29 august – 4 septembrie 2026

Între 29 și 30 august în zori, relațiile personale vor evolua temperat, fără excese sau exagerări, politicos și amabil, astfel că nativii vor fi plăcuți de toată lumea.

Între 30 august, după ora 05:38′, și 1 septembrie dimineața, amintiri care nu le vor face bine nativilor, care vor rememora secvențe în care nu au fost în formă, au greșit într-o abordare; stări de tensiune interioară. Atmosfera la locul de muncă va fi destinsă sau poate, cine știe, un eveniment îi va onora pe nativi, demonstrând că le prețuiește munca, vocația, succesul profesional.

Între 1 septembrie, după ora 11:01′, și 3 septembrie după prânz, moment al echilibrului interior, calm și tact, efort fizic și intelectual bine dozat, atitudine utilă în fața provocărilor socioprofesionale sau familiale.

În acest răstimp, planeta Marte va face conjuncție cu steaua fixă Sirius, care va avea darul de a le da un suflu nou nativilor, care vor fi inspirați, intuitivi și deloc refractari la ceea ce li se oferă, chiar dacă mai întâi vor analiza atent aceste oferte existențiale referitoare la informație, învățare, progres prin cunoaștere. Marte va mai face conjuncție cu steaua Canopus (cârmaciul corabiei lui Menelaos), care le va insufla nativilor „dor de ducă”, chef de expediții, excursii, întreceri, manifestări ale calităților personale.

Tot în această perioadă, planeta Venus va face conjuncție cu Arcturus, ghidul ceresc al navigatorilor, care le poate aduce onoruri, favoruri, aprecieri sau soluții speciale în viața profesională care să le permită să depășească un moment dificil. Spica, simbolizând perioada secerișului și abundența în mitologiile antice, poate fi un factor astral care să le permită nativilor „să strângă recolta” în urma unei munci asidui, ceea ce va fi remarcat de-ndată. Între 3 septembrie, după ora 14:47′, și 4 septembrie, mici surprize în plan financiar (informații, situații, evenimente).

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