Nu va fi cu adevărat șeful sistemului până când nu-l vedem pe Pahonțu pe sub masă și pe Rareș-Batistă asudând în nobila artă a chelnăritului.

Până când nu devine Păun – găinușă. Acum avem viceversa. Găinușa se crede păun, dar Nic Ușor e depășit și de matematica elementară a Parlamentului.



Nu poate fără auriferi, iar dacă se leagă cu auriferii, nu-l mai scoate nimeni din tomberonașul istoriei, unde, de altfel, s-a băgat singur, anturându-se cu derbedeii care făceau avioane din Gheba.

Nic Ușor Dan joacă precar jocul, care-l depășește. E inadecvat, e ridicol și ar trebui să plece la el acasă. Acum n-o să mai stea în chirie, are timp și de însurătoare, mâine-poimâine vine și al treilea copil, de ce nu?

Șeful sistemului n-are cum să fie Nic Ușor Dan, când n-a fost nici Băsescu, care era un securist old school, șmenar de port, cu școala bagabonțelii făcută la Anvers, cu harneala în sânge, Bercea Mondialu de gât și juma de familie la pușcărie.

Pe Băsescu îl ținură generalii în libertate cu forța, Iohannis mătură frunze în curțile caselor dobândite legal (firește) pe la Sibiu și Nicușor se visează șeful sistemului? Haida-de!



Bine, că și-n Grindeanu se umflă tărâța de se crezu protejat etern al pădurii, iar Gică Nuvulon Simion dă uneori semnale că mai uită care îi e misiunea (sfântă, firește).

Doar Șoșoaca, atât cât e dânsa, e transparentă, făcându-i o gargară cu fleacul lui Putin de mai mare dragul.

Dar tot s-a văzut și acolo slăbiciunea. Ce cauți matale, ditamai Putinul, vorba aia, să-ți facă Șoșo laudatio? Evident, propagandă la interior, să vadă rusul provocat cognitiv că tocmai din Parlamentul European înțeleapta politică a tov. Vladimir Vladimirovici este prețuită.

Nic Ușor a avut mereu pârtie către funcții, dar nu e ca și cum s-a ridicat vreodată la înălțimea lor. Nici măcar când a stat pe vârfuri, ca alt minion legendar al politicii vlahe: alde Cîțu.

Cine e șeful sistemului? Ehe, dragii moșului, pentru asta trebuie să mergeți adânc în pădure. Și, vorba înțeleaptă a regelui nostru, cui i-e frică de împăiere să nu intre în pădure. La Băneasa, firește.

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