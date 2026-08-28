„În general, ofițerii Serviciului de Protecție, fiind în permanență cu demnitarii, intră la un moment dat într-o relație cu ei, inevitabil. Și eu îi cunosc pe nume pe ofițerii care mă însoțesc, am început să aflu ce e cu familiile lor, mă bucur și eu când li s-au născut copiii, dar este o relație de bun simț…”, a afirmat Bolojan.

Premierul demis pe 5 mai prin moțiunea de cenzură PSD și AUR a explicat că are o relație umană cu ofițerii SPP, însă nu se trec limitele: „Am mai stat la masă cu ei, atunci când aveam deplasări și a trebuit să ne oprim undeva și să mâncăm cu toții, mi s-a părut un aspect de colegialitate să stai la masă. Dar există o separație între aspectele, să spunem, politice și cele de siguranță a demnitarilor”.

Întrebat apoi de jurnalista Alina Manolache dacă a simțit influența serviciilor secrete în viața de premier și în viața PNL, partid pe care îl conduce, Ilie Bolojan a răspuns: „Cel puțin în ceea ce mă privește ca premier, am lucrat de dimineața până seara pe spețe administrative și colaborarea este strict instituțională, pe baza notelor, raportului care țin de competențele guvernamentale. Nu am avut, din punctul meu de vedere, alt fel de interferențe și am căutat să am o relație instituțională. În ceea ce privește aspectele politice, nu mă lansez în speculații, sunt premierul României, am o răspundere pe tema asta și trebuie să am grijă ce vorbesc”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE