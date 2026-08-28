Actorul român a revenit în țara noastră după aproape nouă ani, perioadă în care a făcut în continuare senzație la Hollywood. Florian Munteanu a jucat, de-a lungul carierei sale, în producții precum „Creed”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”.

După vizita din România, Florian Munteanu va pleca în Italia, unde va participa la o serie de evenimente importante organizate în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția, potrivit unui comunicat de presă.

Actorul a ajuns în țara noastră în seara zilei de 27 august 2026, iar după doar câteva ore și-a început vizita de la malul mării, acolo unde va rămâne până duminică la prânz. Actorul a fost tratat ca un VIP la reîntoarcerea lui în România, fiind dus la Constanța cu elicopterul.

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În drumul lui spre mare, Florian Munteanu a fost însoțit de Oana Irimia, soția promoterului Eduard Irimia, cel care l-a adus pe cunoscutul actor în țară. După zborul cu elicopterul, actorul care este cazat la un hotel cunoscut din Olimp, a mers în vizită la Academia lui Gică Hagi, unde s-a întâlnit cu fiica „Regelui”, Kira Hagi.

Sâmbătă seară, el va fi prezent la Nibiru, unde va avea o apariție în deschiderea recitalului Fat Joe, la ora 23.30, după care se va întâlni cu fanii din România și va acorda autografe.

A jucat alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren

Parcursul lui Florian Munteanu, care are 35 de ani, reprezintă una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni internaționale ale unui actor român din ultimii ani. El a intrat în atenția publicului internațional odată cu rolul Viktor Drago din „Creed 2”, producție în care a jucat alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren.

Interpretarea sa i-a adus rapid notorietate internațională și i-a deschis acestuia drumul către noi producții importante de la Hollywood. A revenit în rolul Viktor Drago în „Creed III”, iar cariera sa a continuat în universul Marvel, unde l-a interpretat pe Razor Fist în „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Au urmat și alte proiecte internaționale importante, printre care „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”, el consolidându-și astfel poziția în industria internațională de film și devenind unul dintre cei mai vizibili actori români ai generației sale.

Florian Munteanu, mândru că este român

În ciuda succesului internațional și a faptului că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Germania, Florian Munteanu nu și-a ascuns niciodată originile și vorbește cu mândrie despre faptul că este român.

Părinții săi au plecat din România în anii 80 și s-au stabilit în Germania, acolo unde Florian s-a născut și a crescut. Cu toate acestea, identitatea românească a rămas pentru el o parte esențială a poveștii sale.

„Părinții mei au plecat din România în anii 80. Eu m-am născut și am trăit cea mai mare parte a vieții mele în Germania, dar m-am identificat întotdeauna ca român. Nu mi-am uitat niciodată originile și sunt mândru de ele, indiferent unde mă poartă viața și cariera”, a spus Florian Munteanu pentru Click.

Înainte de succesul de la Hollywood, povestea profesională a lui Florian Munteanu a avut un capitol important în România. În urmă cu aproximativ nouă ani, Florian a fost remarcat de promotorul și producătorul Eduard Irimia, într-o perioadă în care se afla la începutul drumului său profesional. Eduard Irimia a văzut în Florian combinația rară dintre fizicul impresionant al unui sportiv de performanță, disciplină, carismă și prezență scenică.

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