Mesaje de Sfântul Alexandru

Pe data de 30 august se serbează Sfântul Alexandru și derivatele acestor nume importante. Este ziua în care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Alexandru, „Protectorul omenirii”. Se respectă obiceiuri și tradiții de Sfântul Alexandru, însă este și ziua în care îi celebrăm pe cei cu nume sfânt.

Semnificația numelui Alexandru

Numele a devenit popular datorită regelui Alexandru al III-lea al Macedoniei, supranumit și Alexandru cel Mare. La numai 33 de ani, Alexandru Macedon a fost stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată, imperiu care se întindea din Grecia până în India.

Etimologic, numele Alexandru provine de la vechiul nume persan „Aleksandros”, care este compus din verbul grecesc „alexo” – „a apăra”, „a proteja”, dar și „andros” – forma de genitiv a substantivului aner – bărbat, om.

Astfel, semnificația numelui Alexandru este: „care îi apără pe oameni”.

Persoanele care poartă numele Sfântului Alexandru sunt descrise drept persoane dominante, cu puternice argumente, cu un simț ascuțit al afacerilor și o ambiție puternică.

Cine a fost Sfântul Alexandru

Sfântul Alexandru, cunoscut și ca „protectorul omenirii”, este cinstit de Biserica Ortodoxă pentru viața și minunile pe care le-a săvârșit în cei 98 de ani de viață.

Alexandru era un apropiat al Patriarhului Constantinopolului, Sfântul Mitrofan, care l-a rugat să participe în locul său la primul Conciliu de la Niceea. Aici Sf. Alexandru a apărat religia și credința împotriva ereziei lui Arie, care susținea că Fiul nu este veșnic, ci a fost creat de Tatăl.

După ce s-a încheiat Sinodul de la Niceea, un înger i-a apărut Patriarhului Mitrofan în vis și i-a spus că după trecerea sa în neființă, locul trebuie să-i fie luat de Alexandru.

Ajungând patriarh al Constantinopolului, Sfântul Alexandru, care avea deja aproape 70 de ani, a continuat să apere credința ortodoxă în fața intrigilor lui Arie și a acoliților săi.

Sfântul Alexandru a trecut la cele veșnice în anul 337, la vârsta de 98 de ani.

La mulți ani de Sfântul Alexandru!

Ce nume se sărbătoresc de Sf. Alexandru

De la Alexandru sunt mai multe nume derivate, iar de Sfântul Alexandru se serbează următoarele nume:

Alexandra;

Lixandra;

Lixandru;

Lisandru;

Lisandra;

Sandra;

Sandru;

Lexi;

Alecu;

Alexandrin;

Alexandrina;

Alessandra;

Sandu;

Sanda;

Sănducu;

Ducu;

Duțu;

Sașa.

La mulți ani, Alexandra!

Mesaje de „La mulți ani!” – Urări de Sfântul Alexandru

Cum Sfântul Alexandru este ocrotitorul omenirii, ție îți doresc să fii mereu alături de oamenii pe care îi iubești și să îi protejezi cu bunătatea ta. La mulți ani, prieten drag!

La mulți ani și Sfântul Alexandru să te călăuzească mereu!

Fie ca sfântul care te protejează să-ți aducă noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!

Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese şi realizări. Sfântul Alexandru al cărui nume îl porţi să te ocrotească şi să te călăuzească mereu. La mulţi ani și să petreci o zi minunată!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să îți aducă fericire și bucurie. Îți doresc multă sănătate, să ai sufletul curat și toate dorințele să se împlinească. La mulți ani!

Mesaje de Sfântul Alexandru

De toţi ai fost tu azi numit, în lăcaş sfânt chiar pomenit! Mă alipesc gingaş şi eu, dorindu-ţi bine mereu. Numele ce-l porţi de sfânt poartă-l cu mândrie multă! Să-ţi dea putere şi tărie, ani sănătoşi şi bucurie! Un înger păzitor îţi doresc eu ţie!

Sărbătoarea Sfântului Alexandru să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire și mai ales multă dragoste! La mulți ani!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetorii și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

Fie ca Sfântul Alexandru să-ți călăuzească pașii spre fericire și împlinire în viață. La mulți ani cu sănătate!

Sărbătoarea numelui tău să fie plină de momente frumoase și răsfățuri. La mulți ani, dragul meu Alexandru!

Cu prilejul Sfântului Alexandru, îți doresc să fii sănătos, fericit și iubit de cei din jurul tău. La mulți ani!

Cu ocazia Sfântului Alexandru, îți doresc să ai parte de clipe minunate alături de cei dragi. La mulți ani!

La mulţi ani, fericire, împăcare sufletească, flori, iubire, sănătatea să te pălească, prietenii să nu te uite şi să ai bucurii multe!

Fiecare rază de soare care ajunge la tine să-ţi aducă succes, fericire şi prosperitate! La mulţi ani!

De ziua numelui tău îți doresc să ai parte de succes, împliniri și sănătate. Sfântul Alexandru, al cărei nume îl porți, să te ocrotească și să te călăuzească în viață. La mulți ani!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

Alexandra, azi te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fii mereu așa, blândă, bună și drăguță cu toți cei din jurul tău. La Mulți Ani din tot sufletul!

Fie ca Sfântul Alexandru să vegheze asupra ta, ca să ai succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani!

Mesaje de trimis sărbătoriților de Sfântul Alexandru

Sfântul Alexandru – cele mai frumoase urări de „La mulți ani!”

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristeţe, când tot ce a fost greu ţi se pare uşor. La mulţi ani!

La mulți ani, Alexandra. În viață să te împiedici de un bolovan de noroc, să calci într-o baltă de fericire, să te stropești din cap până în picioare cu iubire și să fii sănătoasă!

De ziua numelui și nu numai, îți doresc tot ce-mi doresc mie! Să fii sănătos, bogat și cumpătat! La mulți ani!

La mulți ani de Sfântul Alexandru

Cu ocazia zilei de nume, îți doresc un munte de sănătate, o mare de iubire şi un ocean de fericire!

Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros „La mulți ani!” Să ai parte de multă sănătate, multe realizări şi tot ce îți dorești lângă cei dragi!

Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială, îți urăm un sincer „La mulți ani!”

Urări de Sf. Alexandru

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie/ Să ai în viață numai flori, noroc și bucurie! La mulți ani!

Îți urez „La mulți ani” pentru că porți acest nume! Fie ca Sfântul Alexandru, al cărui nume îl porți, să îți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară.

La mulţi ani! Îţi urez sănătate multă, iar visurile tale să se îndeplinească pe cât de repede posibil! Îţi mulțumesc pentru toate sfaturile tale şi toate momentele în care ai fost lângă mine şi m-ai ghidat pentru luarea celor mai bune decizii. Pregătește-te pentru o surpriză frumoasă!

Îţi transmit toată dragostea mea şi sper să avem energia necesară pentru a continua șirul nebuniilor pe care obișnuim să le facem de atâția ani. Sunt recunoscătoare pentru faptul că eşti prietena mea şi sper să îţi pot răsplăti această bucurie pe care mi-o faci zi de zi! La mulţi ani şi la mulţi bani, Alexandra!

Îţi transmit toată dragostea mea şi îţi mulțumesc pentru faptul că eşti alături de mine mereu. Să nu îţi pierzi optimismul niciodată ca să continui să ne molipsești cu buna ta dispoziţie. Din suflet îți doresc să ai parte de toată iubirea și fericirea din lume, deoarece le meriți! Sunt recunoscătoare că faci parte din viața mea și că prietenia noastră trece peste orice. Felicitări de ziua ta de nume!

Mă înțelegi așa cum nu o mai face nimeni și îți mulțumesc pentru că mă asculți de fiecare dată. Sunt norocoasă că ești prietena mea cea mai bună! La mulți ani, Alexandra!

Sunt recunoscător că suntem cei mai buni prieteni. Îți transmit toate gândurile de bine și îți doresc sănătate și la mulți ani fericiți! Ești cel mai bun prieten pe care îl poate avea cineva. Îți doresc ca această zi să îți aducă multă bucurie și ca toate visurile să ți se îndeplinească! La mulți ani, Alexandru!

Un prieten adevărat ca tine merită să i se întâmple cele mai bune lucruri! Îți doresc să ai o zi plină de distracție și veselie! La mulți ani, Alexandru, și la cât mai multe momente speciale!

De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele pe care o să ți le pui. La mulți ani, Alexandru!

De Sfântul Alexandru, să se răsfrângă asupra ta bunătatea și dragostea ce izvorăsc dintr-o inima mare și iubitoare.

De Sf. Alexandru, cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia in bratele ei în acest moment special!

Îl sărbătorim pe Sfântul Alexandru și te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fi mereu așa, blând, bun și dragut cu toți cei din jurul tău. Ești un prieten de nadejde și un adevărat om. Iartă, iubește și trăiește frumos cu cei din jurul tău.

Felicitări de Sfântul Alexandru!

Ești o persoană atât de bună, de drăguță și de loială”. Îți doresc că Sf. Alexandru, al cărui nume îl porți, să aibă grijă de tine, să îți călăuzească toți pașii și să îți lumineze calea în viață!

Cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia în bratele ei în acest moment special! La mulţi ani de ziua numelui tău, Alexandra!

Ziua numelui să-ţi fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani, Alexa!

La mulţi ani de Sfântul Alexandru! Să te bucuri de fiecare clipă a acestei zile speciale!

În această zi frumoasă toată lumea să-ți zâmbească, cei dragi să te iubească, cei răi să te ocoleasc! La mulți ani de Sfântul Alexandru!

Alexandru, în această zi specială, îți transmit cele mai frumoase urări de bine și sănătate. Să ai o viață împlinită și plină de succes. La mulți ani!

La mulți ani, Alexandra! Îți doresc să ai parte de o zi specială, plină de momente memorabile. Fie ca drumul vieții să îți fie presărat cu bucurii și împliniri!

Cu ocazia Sfântului Alexandru, îți doresc să fii mereu înconjurat de bucurie și prosperitate. La mulți ani!

La mulți ani, Alexandru! De ziua ta de nume îți doresc sănătate și noroc. Fiecare zi să înceapă cu o bucurie, fiecare clipă să îți aducă împlinire.

La mulţi ani, Alex! Zile senine și fericire alături de cei dragi, sănătate și cât mai multe visuri împlinite!

La mulți Ani! Sfântul Alexandru să-ţi aducă sănătate, fericire, noroc şi multe motive să zâmbeşti!

De Sfântul Alexandru, sărbătoreşte cu bucurie şi cu cei dragi alături! La mulţi ani!

Să ai parte de o zi minunată şi plină de surprize! La mulţi ani! Sfântul Alexandru să-ţi aducă pace şi armonie în suflet!

Cu ocazia zilei numelui tău, îţi urez petrecere frumoasă şi amintiri de neuitat! Să-ţi fie viaţa presărată cu realizări şi momente minunate! La mulţi ani, Alex!

Sărbătoreşte-ţi ziua numelui cu bucurie şi zâmbete, căci meriţi tot ce e mai bun! Să fii mereu o sursă de inspiraţie pentru cei din jurul tău. La mulţi ani, Alexandru!

Sper ca ziua Sfântului Alexandru să vă aducă bucurie, noroc şi multe momente frumoase alături de cei dragi. La mulți ani!

Cu ocazia numelui, îţi doresc să fii mereu înconjurat de iubire şi fericire, dragă Alexandra! La mulţi ani!

Sfântul Alexandru să-ţi aducă un ocean de bucurii şi împliniri în viaţă, dragă prietene! La mulţi ani!

La mulţi ani de Sfântul Alexandru! Să ai parte de zile senine şi de multe realizări pe drumul vieţii tale!





Urări de la multi ani de Sfântul Alexandru

La mulţi ani! Sfântul Alexandru să îţi călăuzească paşii şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine!

Azi fiind o mare sărbătoare, Sfântul Alexandru şi ziua numelui tău, primeşte din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor!

Sper ca ziua numelui tău să îţi aducă multe motive de a sărbători. La mulţi ani, Alexandru!

La mulţi ani şi fie ca sfântul al cărui nume îl porţi să te călăuzească mereu!

Sfântul Alexandru să ne aducă împreună an de an, cu lumină și voioșie! La mulți ani!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfântul Alexandru!

Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi că ești și vei fi mereu iubit/ă de toată familia. La mulţi ani!

Cu ocazia zilei tale de nume, îţi doresc să ai parte de toate bucuriile vieţii, de fericire şi de împliniri!

Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială îți urăm un sincer La mulți ani!

Fie ca sfântul care te protejează să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată!

Pentru că este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulţi ani!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări şi să îţi umple sufletul de voie bună. La mulţi ani!

Alexandru, te felicit cu ocazia zilei numelui tău şi îţi urez un cer senin, un soare strălucitor, fericire deplină şi tot ceea ce este mai pur şi mai luminos. La mulți ani!

La mulți ani! Fie ca această sărbătoare să-ţi aducă în dar realizarea tuturor visurilor!

La mulți ani de Sf Alexandru! Să fii bun, să fii cuminte, sănătate cât cuprinde!

De Sfântul Alexandru, fie ca și cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în braţele ei în acest moment special!

Sfântul Alexandru, al cărui nume îl porţi, să-ţi dăruiască sănătate, bucurie şi pace în suflet!

Sfântul Alexandru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale! La mulţi ani!

Mesaje haioase pentru cei ce se numesc Alexandru sau Alexandra

Alexandru, ești ca vinul – cu cât ești mai bătrân, cu atât ești mai bun. La mulți ani! Sper să ai un an la fel de divin ca vinul pe care-l preferi.

La mulți ani, Alexandra! Sper că această zi specială e la fel de grandioasă și impunătoare ca numele tău. Ah, și să nu uiți să-mi trimiți o felie de tort!

Ești un Alexandru cu totul special, la fel ca mărțișorul în martie. La mulți ani și să ai parte de zile pline de râs și glume bune!

Alexandru, am auzit că astăzi este o zi specială pentru tine. La mulți ani! Dacă era să-ți ofer un cadou, ar fi un dictionar de glume proaste. Meriți doar cele mai bune!

Fiecare zi să fie pentru tine o petrecere, Alexandru! La mulți ani și să nu te superi dacă am adus prea multe confetti!

Alexandru, dacă anii tăi ar fi monezi, ai fi… destul de bogat! Glumeam! La mulți ani și să nu cheltuiești toate „monezile” odată!

Dacă ar fi să te compar cu un supererou, ai fi Super-Alexandru! La mulți ani, super-omule!

Alexandra, este ziua ta și îți urez un sincer „La mulți ani!”. Ah, și dacă găsești un flamingo în grădina ta, e de la mine. Surpriză!

Alexandra, dacă ziua ta ar fi o prăjitură, ar fi cea mai dulce și colorată! La mulți ani și nu mânca prea multă ciocolată!

Dacă aniversările ar fi puncte, ai avea un scor foarte bun, Alexandru! La mulți ani și să ajungi la un highscore!

Alexandru, să ai o zi plină de aventuri, râs și mister. Ah, și dacă găsești o comoară, împarte cu mine!

Alexandru, ești ca o stea care strălucește în noapte. Deși… s-ar putea să strălucești doar pentru că ești în centrul atenției azi! La mulți ani!

Alexandra, sper că această zi este la fel de strălucitoare și amuzantă ca tine. La mulți ani și să nu uiți să râzi!

La mulți ani, Alexandra! Dacă anii ar fi ca ciocolata, ai fi… Hmm, cred că am pierdut firul. Oricum, să te bucuri de ciocolată!

La mulți ani, Alexandru! Dacă ai avea o monedă pentru fiecare zâmbet pe care l-ai adus, ai fi… destul de bogat. Și dator la mine pentru toate glumele!

Alexandru, sper că te simți ca un rege azi. Și dacă nu, măcar ai un alai de glume proaste! La mulți ani!

Fiecare zi cu tine este o petrecere, Alexandru. Deci, astăzi ar trebui să fie… dublă petrecere? La mulți ani!

Alexandru, este o zi minunată pentru a fi în centrul atenției. Și să te bucuri de glume proaste. La mulți ani!

La mulți ani, Alexandra! Întotdeauna ai fost lumina petrecerii, chiar și când glumele mele au fost cam întunecate. Să ai o zi fantastică!

Mesaje pentru cele care poartă numele Alexandra

Cel mai frumos la mulți ani îl transmit celui mai frumos nume, Alexandra. La mulți ani si cât mai mulți bani si sănătate pentru ca e mai scumpă decât toate!

Precum Sfântul Alexandru a apărat credinţa în Hristos, aşa-ţi doresc şi eu să lupţi în viaţa ta pentru dreptate, adevăr şi iubire. La mulţi ani, Alexandra!

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor! La mulţi ani, Alexa!

Cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia în bratele ei în acest moment special! La mulţi ani!

De ziua numelui îți dăruiesc toate florile din lume însoțite de sănătate, fericire, multe bucurii și belșug. La mulți ani, Alexandra!

Dragă Alexandra, îţi doresc o zi onomastică nemaipomenită şi să fii din ce în ce mai mult iubită. La mulţi ani!

Te iubesc atât de mult, iubita mea Alexandra, și îţi doresc să ai o sărbătoare minunată de ziua numelui tău. Să fii sănătoasă şi fericită! La mulţi ani!

Te felicit cu ocazia zilei numelui tău şi îţi urez un cer senin, un soare strălucitor, fericire deplină şi tot ceea ce este mai pur şi mai luminos! La mulţi ani, Alexandra!

Fie ca toate împlinirile, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni! La mulţi ani, Sanda!

Cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia în bratele ei în acest moment special! La mulţi ani de ziua numelui tău!

Hai noroc şi voie bună, să petrecem împreună, c-astăzi este o zi mare, şi-i motiv de sărbătoare. La mulţi ani!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări şi să îţi umple sufletul de voie bună. La mulţi ani, Alexandra!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

De ziua ce-ți surâde-n prag / Și-i porți frumosul nume / Eu îți doresc tot ce-i mai drag / Și mai frumos pe lume! La mulți ani!

Ziua numelui să-ţi fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii! La mulţi ani, Alexandra!

Sfântul Alexandru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de cei dragi.

La mulţi ani de ziua numelui! Fie că Sf. Alexandru, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească, să-ţi călăuzească paşii şi să-ţi lumineze calea!

E ziua ta, Alexandra, un nume frumos si simplu, la fel de pur ca tine și la fel de gingaș. La mulți, ani!

Ca o lumina caldă ai apărut în calea mea, ai intrat în viaţa mea şi mi-ai arătat cum să fiu un om mai bun, mai blând şi mai înţelegător, întocmai ca Sf. Alexandru, al cărei nume îl porţi. Mulţumesc că mă călăuzeşti şi că ai grijă de mine!

La mulţi ani, Alexandra! Îngerii să-ţi călăuzească paşii şi Sfânta Fecioară să-ţi lumineze drumul în viaţă!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi tot binele din lume. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Să ai o zi frumoasă şi să te bucuri de numele pe care îl porţi. Să fii fericită, iubită și bucuroasă. La mulţi ani de Sfântul Alexandru!

De Sfântul Alexandru, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta toată bunătatea și dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulţi ani!

Sănătate, fericire, noroc… Tot ce îţi doreşti să se împlinească! La mulţi ani, Alexandra/Alexandran!

De ziua numelui tău, Sfânta Alexandra să-ţi lumineze calea, să te protejeze şi să te călăuzească spre o viaţă mai bună! La mulţi ani!

La mulţi ani! Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să te ocrotească în viaţă!

La mulţi ani de Alexandra! Să ai pace, belşug şi sănătate!

Gândurile mele şi dragostea pe care ţi-o port sunt alături de tine! La mulţi ani, Alexandra!

Sfântul Alexandru să te ocrotească în fiecare zi. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

Sfântul Alexandru să-ţi dăruiască sănătate, bucurie şi pace în suflet! La mulţi ani!

Îţi urez, de Sfântul Alexandru, sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale! La mulţi ani!

De ziua numelui tău iți doresc să ai parte de succes, împliniri și sănătate. Sf Alexandru să te ocrotească și să te călăuzească în viață. La mulți ani!

Cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia în bratele ei în acest moment special! La mulţi ani de ziua numelui tău!

Mesaje și urări de La mulți ani de Sfântul Alexandru

Sfântul Alexandru să vă ocrotească în fiecare zi, să vă aducă liniște şi pace şi să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul dumneavoastră! La mulți ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale, să răsară mereu câte o rază de soare care să îţi aducă fericire și bucurie! Să ai parte de multă sănătate, să ai sufletul curat și toate dorinţele să ți se împlinească! La mulţi ani binecuvântați!

De ziua numelui tău, iţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorinţele! La mulţi ani, Alex!

La mulți ani de Sfântul Alexandru!Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni!

La mulți ani frumoși ca tine! Fie ca Sfântul Alexandru, al cărui nume îl porți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorita și liniștea interioară!

La mulți ani, Alexandru/ Alexandra! Să ai parte doar de fericire, iar drumul vieții să te poarte acolo unde îți dorești.

Sfântul Alexandru să te ocrotească în fiecare zi, să-și aducă liniște și pace și să nu lase ca speranța să se stingă din sufletul tău! La mulți ani cu împliniri și momente frumoase!

Sper ca sărbătoarea Sfântului Alexandru să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire și mai ales multă dragoste! La mulți ani!

La mulți ani de Sfântul Alexandru! Multă sănătate, fericire şi tot binele din lume. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu să-ți dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, sănătate, împliniri și multă iubire! La mulți ani, Alex!

La mulți ani și fie ca Sfântul Alexandru să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască toată fericirea și liniștea interioară!

La mulți ani!Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieții tale, să răsară mereu câte-o rază de soare care să îți aducă fericire și bucurie! Să ai parte de multă sănătate, să ai sufletul curat și toate dorințele să ți se împlinească!

De ziua numelui tău îți doresc tot binele din lume, să ai parte de mult noroc, fericire și iubire! La mulți ani fericiți!

Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, îți doresc o oră de liniște, o zi senină, o săptămână de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire și iubire! La mulți ani, Alexandru!

De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele! La mulți ani, Alex!

Îți urez „La mulți ani’, pentru că porți acest nume și fie ca Sfântul Alexandru, al cărui nume îl porți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască iubirea dorită și liniștea interioară.

De Sfântul Alexandru să-ți dea Domnul sănătate, judecată înțeleaptă, viață lungă pământească, ce dorești să se împlinească! La mulți ani!

Alexandru/Alexandra, îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori.

Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială, îți urăm un sincer „La mulți ani’!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi dorim multă sănătate şi fericire. Să ai parte numai de zile senine şi însorite! La mulți ani!

În această zi specială îţi transmit cele mai sincere urări. Să ai o viaţa plină de lucruri bune, iar Sfantul Alexandru, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească mereu.

Sfântul Alexandru să te călăuzească mereu, să-ți dea un munte de sănătate, o mare de iubire și un ocean de fericire. Ne gândim cu toții la tine și îți urăm tot binele din lume.

De ziua numelui tău îți urăm ca cele mai frumoase dorințe să devină realitate.

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, să ai în viață numai flori, noroc și bucurie! La Mulți Ani!

De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele!

Fie ca sfântul ce te protejează să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată! La mulți ani!

La mulți ani de Sfântul Alexandru! Multă sănătate, fericire şi tot binele din lume. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulți ani de Sfantul Alexandru!

De Sfântul Alexandru, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare și iubitoare. La mulți ani fericiți, Alex!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulți ani de Sfântul Alexandru!

Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani fericiți, de Sfântul Alexandru!

Sfântul Alexandru să-ți dea sănătate și putere să lupți pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii și fericire alături de familie și cei dragi. La mulți ani!

Esti un suflet minunat şi mă bucur că am avut şansa să te cunosc! Din toata inima îţi urez La mulţi ani, Alex!

Cele mai calde ganduri si urari de sanatate, fericire, bucurii si impliniri. Sa fii iubita si fericita in fiecare moment al vietii tale. La Multi Ani de ziua numelui!

Să ai parte de multe împliniri și să te bucuri de această zi frumoasă! La mulți ani de Sfântul Alexandru!

La mulţi ani și fie ca Sfântul Alexandru sî-și coboare ochii asupra ta. Și să îţi dăruiască fericirea dorită si linişte interioară.

La mulţi ani, Alexandru! Să ai parte de toată fericirea şi dragostea din lume!

Să-ți dea Domnul sănătate, judecată înțeleaptă, viață lungă pământească, ce dorești să se-mplinească! La mulți ani!

Alexandra, de ziua numelui tău, îți doresc tot ce îți dorești și mai mult decât atât! Tot binele din lume să se reverse asupra ta! La mulți ani!

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