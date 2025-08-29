Ce nume se serbează de Sfântul Alexandru

În calendar ortodox 2025, pe 30 august se sărbătorește Sfântul Alexandru. Apărătorul credinței creștine a trăit în secolul al IV-lea, timp în care a fost ucenic al Arhiepiscopului Mitrofan al Bizantinului, iar ulterior a fost numit patriarh în locul acestuia.

Cine a fost Sfântul Alexandru

Sfântul Alexandru a trăit în secolul al IV-lea, timp în care a fost ucenic al Arhiepiscopului Mitrofan al Bizantinului, iar ulterior a fost numit patriarh în locul acestuia.

Sfântul Alexandru a fost trimis de către Patriarhul Mitrofan să participe la Sinodul I ecumenic de la Niceea cu scopul de a apăra dreapta credință de Arie, deoarece unul dintre preoți și alți partizani ai ereziei ariene începuseră să răspândească o învățătură neconformă cu tradiția și credința Bisericii.

Imediat cum Sf. Alexandru s-a întors la Constantinopol, în fața Patriarhului Mitrofan s-a arătat îngerul Domnului, spunându-i că se apropie sfârșitul și poruncindu-i să îl lase după el pe Alexandru ca Patriarh.

În calitate de Patriarh, Sfântul Alexandru a dus o luptă extrem de grea cu adepții ereziei ariene și cu filosofii.

În religia catolica, Sfântul Alexandru din Lyon este onorat adesea. Acest medic a fost condamnat la crucificare în 178 și face parte din martirii creștini ai secolului 2.

Vezi și care sunt cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri de Sf Alexandru

Semnificația numelui Alexandru

Numele de băiat Alexandru este de origine greacă și are semnificația de a apăra, a proteja. Numele de Alexandru provine de la grecescul Alexandros care înseamnă protector al bărbaților sau al oamenilor.

Numele Alexandru este foarte vechi în onomastica greacă, fiind atestat încă din a doua jumătate a secolului 7 i.Hr, în „Iliada” ca un alt nume al lui Paris, fiul lui Priam, regele Troiei, în timpul războiulului troian și mai târziu apare în „Descrierea Eladei” Alexandra, forma feminină a numelui, ca supranume pentru Cassandra, sora lui Paris.

În vechile limbi din Asia Mică, folosite de populațiile preelenice, apare numele Alekshabdru, nume preluat se pare de la greci și apoi a fost modificat în Aleksandros.

Numele a fost foarte popularizat în special de Alexandru Macedon sau Alexandru cel mare, educat de către Aristotel, care a rămas în istorie ca un comandant de oști excepțional, un mare cuceritor și cel care a unificat sub dominația greaca o mare parte a lumii antice, răspândind astfel în lumea mediteraneeană și orientală cultura și civilizația greacă.

Numele a devenit popular datorită regelui Alexandru al III-lea al Macedoniei, supranumit și Alexandru cel Mare, educat de către Aristotel, care a rămas în istorie ca un comandant de oști excepțional, un mare cuceritor și cel care a unificat sub dominația greaca o mare parte a lumii antice, răspândind astfel în lumea mediteraneeană și orientală cultura și civilizația greacă. La numai 33 de ani, Alexandru Macedon a fost stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată, imperiu care se întindea din Grecia până în India.

Etimologic, numele Alexandru, provine de la vechiul nume „Aleksandros”, care este compus din verbul grecesc “alexo” – “a apăra”, “a proteja”, dar și “andros” – forma de genitiv a substantivului aner – bărbat, om.

Semnificația numelui Alexandru este: “care îi apără pe oameni”.

Forma Alexandru a numelui își capătă populariatate în cadrul civilizației apusene medievale, prin literatură, în special prin celebrul roman popular cunoscut la noi sub numele de „Alexandria” care este opera cu cea mai mare răspândire. „Romanul Alexandru” este atribuit istoricului Calistene din Olint, participant la războaiele purtate de Alexandru Macedon. Romanul a fost tradus în foarte multe limbi din întrega lume și a servit drept carte de istorie în școlile occidentale.

În vechile izvoare grecești sunt menționate 17 orașe care au fost numite după Alexandru Macedon, cel mai cunoscut fiind Alexandria fondată în 332-331 i.e.n chiar de Alexandru Macedon și care a rămas în istorie datorită Farului considerat una din cele 7 minuni ale lumii și a Bibilotecii, important centru cultural și religios al elenismului renumită prin școlile filozofice numite „alexandrine”.

În istorie, numeroase personaje ilustre au purtat numele Alexandru. Nu mai puțin de opt papi au purtat numele de Alexandru dar și o multime de sfinți.

În țările române, Alexandru era considerat un nume important și era folosit adesea pentru botezul copiilor de domn. Un număr de 22 de domnitori români din Țările Române și Moldova au purtat numele Alexandru, precum și numeroși boieri de rang înalt.

Cei care poartă acest nume au personalități puternice, sunt ambițioși și independenți. Firea fermecătoare a acestora îi face ușor plăcuți în orice împrejurare. Din păcate, stau prost la capitolul răbdare, acolo unde au nevoie de ceva mai mult antrenament.

Ce nume se serbează de Sfântul Alexandru

De la Alexandru și Alexandra sunt mai multe derivate, iar cu ocazia onomasticii, de Sfântul Alexandru poți să le trimiți mesaje de La Mulți Ani tuturor care poartă numele de:

Lixandra;

Lixandru;

Lisandru;

Lisandra;

Sandra;

Sandru;

Lexi;

Alecu;

Alexandrin;

Alexandrina;

Alessandra;

Sandu;

Sanda;

Sănducu;

Ducu;

Duțu;

Sașa.

Mesaje de Sfântul Alexandru

Inspiră-te din cele mai frumoase mesaje de Sfântul Alexandru pentru sărbătoriți.

Rugăciune către Sfântul Alexandru

“Suflete, suflete al meu, pentru ce te plângi la Domnul? Căci lenea ta pentru chinurile veșnice mijlocitoare îți este. Dacă darul lui Dumnezeu l-ai cunoaște, cu lacrimi fierbinți ai plânge, suspinând și întristându-te pentru orice păcat, pentru cel mic și pentru cel mare.

Strigă către Stăpâna ta să nu te lovească mânia Celui ce ține toate cu dreapta Sa atotputernică, însă eu, păcătosul și leneșul, cel ce am limba vicleană, cum mă voi ruga Stăpânei mele ca să mă izbăvească Domnul de înfricoșata Judecată? Căci tot timpul mă cutremur în inima mea cugetând la înfricoșata Judecată ca să fiu izbăvit de chinurile cele veșnice și de viermele cel neadormit și de întunericul cel mai din afară și de flăcările cele nestinse.

Miluiește-mă pe mine, păcătosul robul Tău (numele), ca pe Pavel Apostolul, pe care mai mult decât pe toți l-ai iubit, și nu întoarce fața Ta de la mine, cel sărman, în acea Zi înfricoșată de care se cutremură sufletul meu și se îngrozesc mădularele trupului meu.

Doamne, izbăvește-mă pe mine de înfricoșatul ceas, ca să nu mă departez de mila Ta. Îi rog pe Sfinții îngeri și Arhangheli, pe prooroci și mucenici și pe toți sfinții să se roage lui Dumnezeu pentru sufletul meu.

Pentru rugăciunile voastre să întoarcă Stăpânul mânia Lui de la mine, păcătosul. Iar tu, Preacurată Doamnă Fecioară, care ai îndrăzneală la Fiul tău pentru robii Tăi, nu uita ostenelile robului tau (numele).

Stăpâne Mântuitorule, din săracul meu suflet, Ție mă rog, izbăvește-mă de durerea păcatelor mele și primește-mă întru bucuria vieții celei nesfârșite, în care se preamărește Preasfânt Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”



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