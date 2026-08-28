Aproape 26 de milioane de euro alocați de Guvern pentru ROMATSA

Suma reprezintă echivalentul a 25,8 milioane de euro și va fi restituită la bugetul de stat de îndată ce situația financiară a regiei este deblocată. Banii au fost alocați pentru ca ROMATSA – Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” să își poată continua activitatea fără întreruperi. Intervenția a fost necesară după ce resursele care finanțează în mod normal aceste servicii, colectate prin mecanismul EUROCONTROL, sunt temporar indisponibile.

„Vorbim despre un serviciu strategic pentru România, care trebuie să funcționeze permanent și în condiții de siguranță. ROMATSA asigură serviciile de navigație aeriană pentru zborurile care operează pe aeroporturile din țară și pentru aeronavele aflate în tranzit prin spațiul aerian românesc”, a precizat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Măsura aprobată de Guvern permite „finanțarea cheltuielilor necesare menținerii siguranței operaționale, precum și a cheltuielilor de personal și a celorlalte obligații care decurg din activitatea ROMATSA și din legislația aplicabilă”, a precizat Ministerul Finanțelor.

Poprire pe conturile EUROCONTROL

ROMATSA dirijează avioanele care zboară deasupra României și nu primește bani de la bugetul de stat, ci direct de la companiile aeriene pentru serviciile de ghidaj. Banii nu sunt încasați direct de instituție, ci sunt adunați la un loc de EUROCONTROL (organismul european care coordonează traficul aerian n.r.), care apoi îi virează lunar către ROMATSA.

Un executor a pus poprire pe conturile EUROCONTROL unde se adunau banii cuveniți României. Astfel, în perioada 1 iulie – 6 august 2026, suma adunată din taxele de zbor nu a mai ajuns la ROMATSA. Poprirea a fost dispusă în executarea unei hotărâri pronunțate într-un litigiu în care Statul Român este debitor, iar ROMATSA nu este parte.

„Suma este destinată ROMATSA (…) pentru asigurarea finanțării activității sale de bază și, în principal, pentru menținerea continuității și siguranței serviciilor de navigație aeriană. Valoarea alocată reprezintă contravaloarea a 25,857 milioane euro și corespunde totalității sumelor colectate de EUROCONTROL cu titlu de contravaloare a serviciilor de navigație aeriană de rută furnizate de ROMATSA, de la data instituirii popririi, 1 iulie 2026, până la 6 august 2026”, a transmis Guvernul României, vineri, într-un comunicat.

În cazul în care EUROCONTROL recuperează sau virează ulterior către ROMATSA sumele indisponibilizate, regia are obligația de a restitui integral la bugetul de stat sumele primite din Fondul de rezervă, în termen de maximum 5 zile de la încasarea acestora.

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