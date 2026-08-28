Evaluarea administrativă a SPP aparține Administrației Prezidențiale

Într-un interviu acordat publicației Cotidianul, premierul Ilie Bolojan a precizat că Guvernul nu are competențe directe de evaluare asupra Serviciului de Pază și Protecție. Competenta instituțională pentru analiza și luarea unor decizii în acest caz revine Administrației Prezidențiale și președintelui Nicușor Dan.

Ilie Bolojan a punctat că emiterea unor judecăți de valoare sau luarea unor măsuri administrative trebuie să se bazeze pe date fără echivoc. În opinia premierului, fiecare persoană poartă răspunderea pentru propriile fapte, iar clarificarea contextului din 1989 este esențială pentru păstrarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Păstrarea încrederii publice la un nivel optim reprezintă o condiție de bază pentru funcționarea oricărui sistem democratic, a explicat șeful Guvernului, adăugând că deciziile privind funcțiile de conducere din sistemul de securitate trebuie luate cu maximă responsabilitate.

Președintele Nicușor Dan i-a luat apărarea generalului Lucian Pahonțu, după dezvăluirile din presă.

„O evaluare a Serviciului am făcut-o, cumva, cu propriile simţuri. Mi se pare că serviciul ăsta funcţionează. Din interacţiunea pe care am luat-o cu diverşi ofiţeri în diferite situaţii, care se ocupă în special de paza mea, mi se pare că e un serviciu profesionist şi reacţiile serviciilor externe cu care tangenţial m-am intersectat sunt în aceeaşi direcţie. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonţu pentru că sunt multe, multe, multe alte restanţe”, a precizat președintele României.

Limitarea mandatelor pentru conducerea serviciilor de informații și protecție

Pentru a preveni acumularea excesivă de putere și posibilele interferențe ale serviciilor în zona politică sau economică, Ilie Bolojan s-a declarat în favoarea unor reforme structurale. Premierul susține că România ar trebui să preia bunele practici din statele democratice occidentale.

„În ceea ce privește aspectele care țin de influența, nu știu, serviciilor în zona economică sau politică, lucrurile nu se rezolvă întotdeauna printr-o persoană sau alta. Statele democratice au practici instituționale prin care rezolvă și limitează posibile interferențe, care înseamnă că se instituie un control ce este fără echivoc, se limitează durata mandatelor pe toate pozițiile vulnerabile sau cele care pot acumula o putere care la un moment dat poate fi folosită altfel, se limitează mandate. Vedem și în România că o parte din mandate sunt limitate. Sunt diferite mecanisme de control și de limitare pe care nu avem altceva de făcut decât să le preluăm din statele democratice și să le punem în legislația noastră, în așa fel încât să nu avem aceste discuții legate de influențe și de zone care nasc în permanență discuții”, a declarat Ilie Bolojan.

Printre aceste măsuri se numără instituirea unui control parlamentar și civil ferm, dar și stabilirea unei limite clare pentru durata mandatelor pe pozițiile vulnerabile sau de mare influență. Acumularea unei puteri considerabile pe termen lung în fruntea unei instituții de forță poate genera vulnerabilități, motive pentru care cadrul legislativ ar trebui modificat.

Ilie Bolojan a confirmat că sprijină introducerea în legislația națională a unor mecanisme clare de limitare a mandatelor pentru șefii serviciilor secrete și de protecție, astfel încât să se evite suspiciunile legate de influența prelungită a unor persoane în arhitectura de securitate a statului.

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