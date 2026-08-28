Cât se prelungește funcționarea grupurilor energetice

Măsura a fost adoptată prin memorandum în ședința de Guvern, având în vedere riscurile directe care amenință securitatea Sistemului Energetic Național în perioada următoare. Memorandumul viza „analiza și adoptarea unei decizii privind menținerea disponibilității unor capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit pentru asigurarea adecvanței Sistemului Electroenergetic Național și a continuității alimentării cu energie termică”

„Guvernul a decis să prelungească menținerea temporară a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit de la Turceni și Craiova, unități pe care România și-a asumat să le închidă la 31 august 2026, potrivit angajamentelor luate prin PNRR”, se arată într-un comunicat al Guvernului emis pe 28 august.

Astfel, capacitățile de la Craiova 1 și 2 vor fi menținute în producție până la sfârșitul trimestrului II al anului 2027, iar cele de la Turceni 5 până la sfârșitul trimestrului I al anului 2028.

De ce s-a luat această decizie

Executivul a mai transmis că: „Memorandumul a fost aprobat de Guvern în contextul obligațiilor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Ținta 119a, care prevedeau scoaterea din exploatare, până la data de 31 august 2026, a unor capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, cu o putere instalată cumulată de 710 MW”.

Guvernul a motivat că decizia de prelungire a perioadei de producție pentru aceste unități „a fost luată în condițiile deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice”.

„În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie”, se mai arată în comunicat.

România a notificat Comisia Europeană că nu va închide la 31 august un grup de 330 MW la Turceni și două la Craiova, care au împreună 300 MW. În schimb, va fi închis CET Govora de la Râmnicu Vâlcea, de 100 MW.

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