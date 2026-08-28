„Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale”, a transmis Nicușor Dan într-o declarație de presă publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Și a continuat: „Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”.

„Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări”, a conchis președintele.

Pe 17 august, Dominic Fritz a transmis pe Facebook: „Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept”.

CCR a declarat constituțional amendamentul PSD prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar, iar acesta a avertizat că va merge la CEDO

Reamintim că Dominic Fritz a pierdut în iunie, definitiv, procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese.

Pe 17 august, Curtea Constituțională, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată de Parlament. Cel mai controversat amendament, contestat de PNL și USR la CCR, a fost introdus de PSD și prevede că aleșii își pierd mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi, dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă decizia a fost dată înainte de noua lege. În această situație este Dominic Fritz, iar CCR a stabilit pe 17 august că amendamentul este constituțional.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

În replică, Fritz a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și căuta dreptatea.

În acest context, ultimul cuvânt l-a avut președintele Nicușor Dan, care avea două posibilități: fie promulga legea, fie o retrimitea Parlamentului pentru modificări. Șeful statului a decis astăzi să o promulge.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE