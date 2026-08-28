„Președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timișoara introdus de PSD și AUR. Asta înseamnă că în 30 zile îmi va înceta mandatul de primar al Timișoarei. 52.000 voturi ale timișorenilor anulate, scuipate. Am primit deja două sancțiuni rămase definitive în instanță pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar, în a doua zi din primul mandat, acum 6 ani. Acum voi primi o a treia sancțiune, una nou inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeași lege nouă nu mai consideră o faptă sancționabilă”, a transmis Fritz pe Facebook.

Și a continuat: „Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituției. Nicio contorsiune a majorității PSD la Curtea Constituțională nu poate ascunde adevărul: statul de drept în România nu mai există. PSD este un partid care nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, așa că folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea. Împreună cu aliații lor din justiție și instituții precum ANI, toți aliniați în spatele unui singur obiectiv: să poată prăda nestingheriți resursele României. Să ia banii din taxele voastre și să-i bage în cutiile lor de pantofi”.

El consideră că PSD nu distruge un om, ci „încrederea voastră că se poate altfel”, iar „USR e ținta lor pentru că USR a livrat”. „Succesul nostru este spaima lor și de aceea trebuie să scape de noi cu orice preț. Iar acum se pregătesc de guvernare, ne așteaptă vremuri grele. Dar cu cât mai grele sunt vremurile, cu atât mai mare trebuie să fie îndărjirea noastră. Vă rog să mă credeți, sunt mai hotărât ca niciodată să continui lupta cu caracatița care ne fură banii și speranța”, a punctat Fritz.

„Eu rămân timișorean. Rămân și președintele USR și voi lupta alături de mii și mii de români care nu acceptă ca țara să se predea PSD-ului. Nu vor scăpa nici de mine, nici de voi. Pentru asta vă mulțumesc”, a conchis Dominic Fritz.

Nicușor Dan a promulgat legea ANI care îl lasă pe Fritz fără mandatul de primar în Timișoara

Cu câteva ore în urmă, președintele Nicușor Dan a promulgat Legea Integrității prin care președintele USR, Dominic Fritz, își pierde mandatul de primar în Timișoara. Acum urmează publicarea în Monitorul Oficial.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, și-a explicat șeful statului decizia.

CCR a declarat constituțional amendamentul PSD prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar, iar acesta a avertizat că va merge la CEDO

Reamintim că Dominic Fritz a pierdut în iunie, definitiv, procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese.

Pe 17 august, Curtea Constituțională, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată de Parlament. Cel mai controversat amendament, contestat de PNL și USR la CCR, a fost introdus de PSD și prevede că aleșii își pierd mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noii legi, dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă decizia a fost dată înainte de noua lege. În această situație este Dominic Fritz, iar CCR a stabilit pe 17 august că amendamentul este constituțional.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

În replică, Fritz a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și căuta dreptatea.

În acest context, ultimul cuvânt l-a avut președintele Nicușor Dan, care avea două posibilități: fie promulga legea, fie o retrimitea Parlamentului pentru modificări. Șeful statului a decis astăzi să o promulge.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

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