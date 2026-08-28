Cât valorează ajutorul de înmormântare în 2026

Conform Legii nr. 44/2026, cuantumul ajutorului de deces este echivalent cu câștigul salarial mediu brut stabilit pentru anul în curs, adică 9.192 de lei. Suma se acordă în caz de deces al unui asigurat sau pensionar.

În cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat, ajutorul este redus la jumătate, adică 4.596 de lei, și se acordă persoanei asigurate sau pensionarului care a suportat costurile înmormântării.

Noile valori sunt aplicabile doar pentru decesele survenite începând cu 30 martie 2026, data intrării în vigoare a legii. Pentru decesele înregistrate între 1 ianuarie și 29 martie 2026, se mențin sumele din 2025, respectiv 8.620 de lei și 4.310 de lei, conform informațiilor publicate de Jurnalul.ro.

Cine are dreptul să primească acest ajutor

Ajutorul de deces nu este acordat automat familiei persoanei decedate, ci se oferă doar acelei persoane care poate demonstra, prin documente, că a suportat cheltuielile înmormântării.

Legea permite ca banii să fie solicitați nu doar de rudele apropiate, ci și de alți terți, atâta timp cât aceștia prezintă facturile și chitanțele pe numele lor, notează publicația menționată.

Cu toate acestea, statutul persoanei decedate este esențial. Pentru a beneficia de suma integrală, decedatul trebuie să fi fost pensionar sau asigurat în sistemul public de pensii. În cazul în care decedatul era un membru de familie neasigurat, de exemplu, un părinte sau un copil aflat în întreținere, suma de 4.596 lei este disponibilă pentru cel care a achitat cheltuielile în calitate de persoană asigurată sau pensionar.

Documentele necesare în 2026

Pentru a solicita ajutorul de înmormântare, trebuie să pregătiți un dosar care să includă următoarele documente:

Cererea tip (disponibilă la casele de pensii sau pe site-ul acestora);

Certificatul de deces în original și copie;

Actul de identitate al solicitantului;

Facturi și chitanțe care atestă cheltuielile de înmormântare (emisă pe numele solicitantului);

După caz, acte de stare civilă care să demonstreze legătura de rudenie cu persoana decedată;

Adeverința de asigurat sau decizia de pensionare a persoanei decedate.

Un detaliu important este păstrarea tuturor documentelor justificative încă din prima zi, în special facturile și chitanțele de la firma de servicii funerare. Fără aceste documente, cererea nu va putea fi procesată.

Unde se depune dosarul și cât timp durează procesarea

Dosarul complet se depune la casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul, fie în persoană, fie prin poștă. După verificarea documentelor, plata ajutorului de deces se face în termen de maximum trei zile lucrătoare, fie prin mandat poștal, fie prin transfer bancar, conform datelor oferite în cerere.

Dreptul la ajutor poate fi cerut în cadrul termenului general de prescripție, ceea ce înseamnă că inclusiv familiile care nu au știut de acest sprijin pot depune cererea ulterior. Totuși, multe cereri sunt respinse sau întârziate din cauza dosarelor incomplete.

Lipsa unei chitanțe, a unei facturi emise pe numele solicitantului sau a actelor de stare civilă sunt principalele motive. În acest sens, unele firme de servicii funerare oferă sprijin clienților în completarea dosarului ca parte a serviciilor.

Ce costuri acoperă ajutorul de înmormântare

Valoarea reală a ajutorului de deces depinde de serviciile alese. De exemplu, pe piața din Brașov, un pachet funerar de bază pentru un deces într-un spital începe de la 2.550 de lei, iar pentru un deces la domiciliu de la 3.950 de lei.

În aceste cazuri, suma de 9.192 de lei poate acoperi integral aceste costuri, lăsând un surplus pentru alte cheltuieli, cum ar fi locul de veci, slujbele religioase sau mesele de pomenire.

Ce trebuie să știți despre situațiile speciale

În cazul decesului unui membru de familie neasigurat, ajutorul de 4.596 de lei poate fi cerut de către persoana asigurată sau pensionară care a suportat cheltuielile înmormântării. Dacă decesul are loc în străinătate, familia trebuie să urmeze procedura de repatriere și transcriere a certificatului de deces, înainte de a depune cererea la casa de pensii. Documentele de plată pentru repatriere sunt, de asemenea, necesare în dosar.

De asemenea, există cazuri în care angajatorii oferă un ajutor de înmormântare separat, prevăzut în contractele colective de muncă. Acest sprijin suplimentar nu înlocuiește ajutorul de deces oferit de casa de pensii, iar ambele pot fi solicitate simultan. Pentru mai multe detalii, este recomandat să verificați drepturile oferite de angajator.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE