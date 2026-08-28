O investiție colosală și o capacitate record de pasageri

Proiectul gigant implică o investiție estimată la 30,33 miliarde de euro și va dispune de cinci piste paralele, capabile să gestioneze 360 de zboruri pe oră, respectiv 200 de decolări și 160 de aterizări.

În primul deceniu de la deschidere, noul aeroport va avea o capacitate de 150 de milioane de pasageri anual, urmând să ajungă în timp la un flux de 260 de milioane de pasageri. Spre comparație, aeroportul London Heathrow gestionează în prezent 84 de milioane de pasageri pe an, cu perspective de extindere la 150 de milioane odată cu construcția celei de-a treia piste.

În prezent, titlul de cel mai mare aeroport din lume aparține proiectului King Salman International Airport, aflat în construcție în Arabia Saudită, după ce a depășit King Fahd International Airport.

Lucrările continuă fără întreruperi, în ciuda tensiunilor regionale

Deși Orientul Mijlociu s-a confruntat în ultimele luni cu o escaladare a tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran, ce au determinat companii precum British Airways sau Lufthansa să își suspende temporar zborurile în regiune, proiectul din Dubai nu a fost încetinit.

Paul Griffiths, CEO-ul Dubai Airports, a confirmat că ritmul construcțiilor rămâne neschimbat, în ciuda instabilității regionale și a daunelor minore suferite la începutul anului de actualul Aeroport Internațional din Dubai.

Cascade, grădini interioare și roboți pentru gestionarea bagajelor

Din punctul de vedere al infrastructurii, noul aeroport DWC va include peste 400 de porți de îmbarcare, capabile să primească aeronave ultralate din noua generație produse de Airbus și Boeing.

Complexul va fi structurat pe două terminale masive, conectate printr-un sistem feroviar subteran automatizat cu linii multiple (Automated People Mover) ce va număra 14 stații. De asemenea, sistemul subteran de gestionare a bagajelor va putea procesa până la 30.000 de bagaje pe oră.

La interior, pasagerii vor avea la dispoziție hale uriașe, zone de promenadă în aer liber, grădini interioare și cascade artificiale. Experiența de călătorie va fi complet digitalizată, fiind integrată tehnologia AI pentru controalele de securitate, alături de sisteme automate de procesare și personal de servire alcătuit din roboți implicați inclusiv în manipularea bagajelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE