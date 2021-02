Dar, de ce să îi iei ceva obișnuit, cînd poți să îl surprinzi pe cel drag cu unul dintre aceste seturi cadou pe care le-am ales pentru voi? Hai, nu mai sta pe gânduri, timpul trece, iar Valentines Day fără cadou e ca Revelionul fără artificii!

10 idei de seturi cadou de Ziua Îndrăgostiților

1. Domnilor, nu disperați dacă nu aveți încă o idee de cadou pentru Valentines Day. Puteți să comandați online acest set cadou pentru iubita dumneavoastră: Tort Cadou, 32 Dulciuri Kinder, Forma Inima. E dulce, la propriu și la figurat și nici nu vă bagă în datorii.

2. Tot din categoria accesibil,, un set cadou de Ziua Îndrăgostiților care este la îndemână este acest Set cadou Valentine Day cu ursulet, floare rosie, cana si inimioara cu mesaj, tema Ziua indragostitilor. Mai ieftin de atât găsiți în idei de cadouri ieftine sub 50 de lei de Valentines Day.

3. Pentru drăguța ta, pentru soția ta sau pentru iubita secretă, avem o altă idee pe care orice bărbat o poate folosi, pentru că ideile noastre nu costă decât puțină atenție. Prin urmare, un Set cadou cosmetice pentru femei, Soso Skin e ceea ce trebuie. Dacă vă mai spunem și că acest set cadou conține Cremuri pentru vremuri 50 ml, Atingere Regala 50 ml si Sarut pe tample 30 ml, efectiv nu mai aveți nicio scuză să nu aveți un cadou pentru ea de Ziua Îndrăgostiților.

4. O altă idee de set cadou pentru 14 februarie (poate chiar și pentru 24 februarie, de Dragobete, dacă preferați sărbătoarea autohtonă) este Zadig & Voltaire Girls Can Do Anything. Ca să explicăm, acest set cadou conține un Eau de Parfum, un gel de duș și un lapte de corp, toate cu note florale. Magnific și elegant, un cadou pe are nu ai de ce să îl ratezi.

5. Ca să rămânem în ona de beauty și îngrijire personală, o altă alegere inspirată pentru iubita ta este Clarins Multi-Active Collection, un set de cosmetice pentru femei care conține Multi-Active Jour Antioxidant Day Cream + Multi-Active Nuit Revitalizing Night Cream + Beauty Flash Balm + gentuță de cosmetice pentru femei. Deși are gentuță, ar fi frumos să împachetezi cadoul. Poți alege o hârtie de împachetat tip ziar. E vintage, are un aer misterios și sigur o să îi placă.

6. Putem să rămânem în zona asta de seturi cu parfum și alte chestii pentru fete, așa că îți mai dăm o idee: setul cadou Gucci Bloom, frumos ambalat aduce destinatarei o bucurie maximă. Fiți sigur că orice femeie se va îndrăgosti de la prima vedere de fermecătorul set perfect asortat.

7. Și, pentru că nu lăsăm bărbații fără cadouri, doamnele și domnișoarele pot ăsi la rândul lor niște idei de seturi cadou pentru el. Astfel, un set cadou pentru barbati cu sampanie cu foita de aur, trabuc Cusano si produse de ingrijire Rituals e exact ce cauți dacă ai la inimă un bprbat rafinat și îngrijit.

8. O altă idee pentru prințul inimii tale este setul Whisky Jack Daniel’s cu mesaj. U cadou pentru barbati personalizat cu un mesaj special. Sticla si paharele sunt pictate in nuante de negru – argintiu. Mesajul de pe sticla poate fi ales de tine!

9. Dacă tu ești șefa în casă, dar vrei să îi arăți că el e șeful inimi tale, ai varianta acestui set cadou cu parfum și gel de duș Hugo Boss BOSS Bottled Infinite. Nu dai greș cu el!

10. Și, ca să avem și ceva pe care îl puteți folosi împreună, vă putei face cadou de Valentines Day acest Set cadou afrodisiac Kama Sutra Tropical Mango. Un cadou foarte special pentru a-l folosi în doi și a experimenta momente de plăcere unice

Orice ai alege din recomandările de mai sus, jumătatea ta va fi impresionată de cadoul primit. Dar înainte să-i oferi cadoul, nu uita să alegi unul din aceste mesaje de Valentines Day pe care să i le trimiți pe 14 februarie.

Iar seara, după o cină romantică, vă puteți uita împreună la câteva filme de Valentines Day.

