La ediția din 2026, IQOS a fost prezent în cadrul festivalului cu activări dedicate exclusiv adulților, construite în jurul designului, explorării și exprimării individuale. Sub conceptul „Remix The Unexpected” prezența brandului a propus o serie de instalații, colaborări și momente artistice care au completat atmosfera unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa.

Un spațiu dedicat creativității și designului

Unul dintre punctele de atracție ale prezenței IQOS a fost The Remix Tower, instalația de 12 metri înălțime care a devenit rapid un reper pe harta festivalului. Construită în jurul jocurilor de lumină și al efectelor de perspectivă, instalația a oferit participanților adulți un spațiu de explorare și interacțiune vizuală. În jurul său a prins viață IQOS Gallery, un spațiu dedicat comunităților creative și colaborărilor locale. Sub conceptul „Remix Your Style”, vizitatorii au descoperit aici colecții-capsulă și accesorii realizate împreună cu creatori locali, într-un cadru aflat la intersecția dintre designul contemporan și expresia individuală.

IQOS la UNTOLD 2026: Un remix de inspirație, creativitate și expresie personală

În calitate de lider global al categoriei produselor din tutun încălzit, IQOS continuă să inoveze și să creeze experiențe relevante și memorabile. Parteneriatul nostru cu UNTOLD reflectă valorile pe care le împărtășim: creativitate, inovație și ambiția de a inspira. Prin activările din acest an, am creat oportunități autentice de interacțiune cu consumatorii adulți care au celebrat exprimarea personală și curiozitatea într-unul dintre cele mai vibrante hub-uri culturale și de entertainment din regiune”, a declarat Marek Gebski, Director Smoke-Free Products, Philip Morris România.

IQOS la UNTOLD 2026: Un remix de inspirație, creativitate și expresie personală

Momente speciale pe scena UNTOLD

Pe lângă activările dedicate publicului adult, IQOS a fost prezent pe parcursul festivalului și printr-o serie de momente artistice concepute pentru a completa atmosfera evenimentului. Pe durata celor patru zile, brandul a surprins publicul prin apariții neașteptate si colaborări inedite integrate în programul festivalului, pe scena principală. Aceste inițiative au adăugat un plus de energie și dinamism experienței UNTOLD, contribuind la atmosfera vibrantă a evenimentului.

IQOS la UNTOLD 2026: Un remix de inspirație, creativitate și expresie personală

Mai mult decât o prezență în festival

Prin instalații spectaculoase, experiențe interactive și momente artistice, IQOS a adus la UNTOLD un univers construit în jurul inspirației, curiozității și expresiei personale.

Întâlnirea dintre IQOS și UNTOLD a pornit de la o afinitate firească pentru creativitate și pentru contexte care îi încurajează pe oameni să exploreze, să descopere și să se exprime în mod autentic. Într-un festival în care muzica, designul și cultura contemporană se regăsesc la fiecare pas, acest parteneriat a creat noi ocazii de conectare și inspirație pentru participanții adulți.

Un festival se construiește în primul rând din experiențele pe care le oferă, nu din numărul de branduri afișate. Astăzi, publicul face imediat diferența între o prezență de vizibilitate și una care aduce ceva în plus. IQOS a ales cea de-a doua variantă, prin design, prin colaborări cu creatori locali și prin spații gândite pentru fanii UNTOLD. Este direcția în care vrem să meargă parteneriatele noastre și privim cu încredere la viitorul acestui parteneriat, care va evolua tot mai frumos”, a declarat Bogdan Rădulescu, co-fondator Untold festival.

IQOS la UNTOLD 2026: Un remix de inspirație, creativitate și expresie personală

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
GSP.RO
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
GSP.RO
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul.ro
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv
Fanatik.ro
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Financiarul.ro
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Schimbări radicale la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din 2027
ObservatorNews.ro
Schimbări radicale la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din 2027
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
Mediafax.ro
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Redactia.ro
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
UPDATE: A doua alertă! Cinci drone au fost reperate lângă Tulcea! A fost emis un mesaj RO-Alert după ce una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian românesc
KanalD.ro
UPDATE: A doua alertă! Cinci drone au fost reperate lângă Tulcea! A fost emis un mesaj RO-Alert după ce una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian românesc

Politic

Parteneri
David Popovici, calificări și semifinale la 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. Prima reacție a „Rechinului” după seriile de dimineață: „Mi-am permis să mă relaxez”
Fanatik.ro
David Popovici, calificări și semifinale la 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. Prima reacție a „Rechinului” după seriile de dimineață: „Mi-am permis să mă relaxez”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online