Ce trebuie să știm despre scorpioni

Scorpionii sunt arahnide prădătoare terestre înrudite cu păianjenii și căpușele, care sunt cunoscuți pentru înțepăturile dureroase și potențial letale pe care le provoacă. În lume există peste 2.500 de specii de scorpioni, inclusiv scorpionul carpatin, singurul reprezentant al acestui ordin întâlnit în România. Orice specie de scorpion are doi clești, opt picioare și o coadă lungă și subțire arcuită peste spate, la capătul căreia se află o glandă dublă localizată în telson, care se termină cu un ac veninos, potrivit mayoclinic.org.

În funcție de specie, scorpionii pot avea între 1 cm și 18 cm lungime, inclusiv coada, și pot prezenta o mare varietate de culori. Aceste artropode nu înțeapă de obicei decât dacă sunt provocați sau atacați, iar cele mai multe înțepături au loc atunci când sunt scorpionii prinși, călcați accidental sau atinși cu corpul.

De ce produc scorpionii venin

„Când vine vorba de scorpioni, cu cât este mai mare, cu atât este mai bine”, spunea Indiana Jones în filmul Regatul Craniului de Cristal și se pare că nu era departe de adevăr. Cercetările efectuate recent au confirmat faptul că scorpionii mai mici, cu clești mai puțin dezvoltați, tind într-adevăr să aibă un venin mai puternic.

Producerea veninului în sine reprezintă un proces extrem de costisitor din punct de vedere energetic pentru scorpion. Potrivit cercetătorilor de la institutul CIBIO-InBIO din Portugalia, aceștia trebuie să-și ridice enorm metabolismul pentru a produce venin, deși nu folosesc niciodată atât de mult. Cercetările au arătat în mod clar că aceste arahnide nu se despart ușor de veninul lor.

În cadrul unui studiu realizat în urmă cu câțiva ani, un scorpion a fost provocat pentru a injecta venin într-un recipient. S-a constatat că scorpionii tind să folosească între 3 până la 5% din venin la o singură înțepătură, însă dacă este strivit, poate injecta până la 100% din veninul produs.

Sunt scorpionii periculoși?

Cu excepția șerpilor, scorpionii ucid mai mulți oameni decât orice alt animal la nivel global, însă doar aproximativ 25-30 dintre specii sunt periculoase pentru oameni. Așa cum spuneam, scorpionii înțeapă cu acul situat în vârful cozii flexibile, injectând sub piele veninul conținut de cele două glande. Dintre cele câteva mii de specii de scorpion din lume, doar vreo sută produc venin suficient de puternic și de periculos pentru a fi letal.

De exemplu, în SUA, scorpionii periculoși trăiesc în principal în deșerturile din sud-vestul țării, iar cea mai periculoasă specie este scorpionul de scoarță. Acesta trăiește în principal în Arizona, dar poate fi găsit și în statele învecinate. Majoritatea înțepăturilor nu sunt grave, iar mai puțin de 5% vor necesita îngrijiri medicale. Rata de mortalitate în cazul înțepăturii de scorpion este extrem de mică la persoanele cu vârste de peste 6 ani.

Dacă simptomele se agravează în intervalul de două până la patru ore după înțepătură, există un risc mai mare de evoluție nefavorabilă și trebuie contactat imediat medicul. Africa de Nord, Orientul Mijlociu, India, Mexicul și alte zone din America de Sud sunt locurile unde trăiesc aproximativ 50 de specii de scorpioni care reprezintă o potențială amenințare la adresa omenirii.

Ce reprezintă veninul de scorpion

Glandele specializate din telsonul scorpionului sintetizează un cocktail molecular complex de proteine, peptide, enzime, săruri și multe alte substanțe bioactive. Deși este bine știut că veninul produs de diferitele specii sunt structurate în mod diferit din punct de vedere al potențialului, mai puțin cunoscut este faptul că și calitatea veninului diferă în funcție de numărul de înțepături.

Astfel, scorpionii produc la prima înțepătură un venin inofensiv (pre-venin), care este eliminat sub forma unui lichid transparent, notează iflscience. După câteva înțepături, însă, acest venin devine din ce în ce mai opac, mai gros și mai vâscos. Spre ultimele câteva pompări, veninul are o textură foarte diferită. Totuşi, în cazul speciilor înalt letale, chiar și acest „pre-venin” poate fi periculos pentru organisme mici sau persoane alergice, deci nu este complet „inofensiv”.

Ceea ce face veninul de scorpion cu adevărat remarcabil nu este toxicitatea lui, ci diversitatea moleculară. O singură picătură poate conține sute de compuși diferiți, fiecare cu rolul său specific și cu un potențial terapeutic aparte. Până în prezent, oamenii de știință au identificat între 200 și 500 de peptide diferite în veninul produs de anumite specii, însă multe au rămas încă nestudiate.

Cum se extrage veninul de scorpion

Din punct de vedere istoric, metoda standard din industrie pentru izolarea veninului de scorpion presupunea uciderea acestuia, îndepărtarea glandei veninoase și măcinarea ei. Așa cum natura a demonstrat, scorpionii pot fi și provocați să înțepe, dar asta nu este neapărat cea mai ușoară metodă de a colecta venin în cantități semnificative.

În 2021, specialiștii de la institutul CIBIO-InBIO au stabilit o metodă neletală pentru studierea veninului de scorpion, în cazul lor pentru a examina transcriptomele, ce le-ar putea dezvălui genele implicate în producerea lui. Noua lor metodă îmbunătățită folosește un electrostimulator care aplică un voltaj redus pentru a activa nervii ce golesc o glandă de venin, ceea ce reprezintă un avantaj deoarece, în acest fel, scorpionul rămâne complet nevătămat.

Dincolo de bunăstarea lui, menținerea scorpionului în viață și sănătos are multe beneficii potențiale pentru cercetare, deoarece le permite oamenilor de știință să studieze calitățile veninului pe parcursul mai multor zile. Acest lucru ar putea dezvălui într-o zi influența dietei, a anotimpului și a altor factori asupra compoziției veninului. Pe lângă faptul că ne-ar învăța lucruri noi despre aceste animale, ar putea avea implicații pentru alte utilizări ale veninului.

De ce este atât de căutat veninul de scorpion

Natura a fost dintotdeauna o sursă de inspirație pentru inovația umană în diferite domenii, de la tehnologie și design, până la produse farmaceutice și terapii. Faptul că este bogat în proteine, peptide și compuși moleculari capabili să blocheze sau să reconfigureze canalele ionice din organism face ca veninul de scorpion să fie folosit în viitoare medicamente derivate din venin.

Aplicațiile veninului de scorpion în industria farmaceutică pot varia în funcție de canalele ionice specifice pe care le influențează. Unele care acționează asupra canalelor de sodiu au arătat perspective promițătoare în managementul epilepsiei pe modele de șoareci. Altele care influențează canalele de potasiu sunt investigate în tratamentul bolilor autoimune, cum ar fi scleroza multiplă. Aceste veninuri au evoluat ca armă pentru a paraliza anumite specii prin acțiunea asupra acestor canale. Ideea generală din spatele transformării acestor arme în avantaje este acela că pot avea efecte benefice și asupra altor animale. Veninul de scorpion, alături de cel al anemonelor de mare, șerpilor și al tuturor animalelor care mușcă sau înțeapă, este prin urmare de mare interes în anumite domenii de cercetare potențial profitabile.

Beneficiile veninului de scorpion

Veninul de scorpion reprezintă o sursă bogată de compuși bioactivi cu potențial terapeutic remarcabil, cercetările actuale vizând aplicații în domenii variate ale medicinei.

Armă împotriva cancerului. Cea mai spectaculoasă aplicație medicală a veninului de scorpion vizează oncologia. La originea ei se află clorotoxina (CTX), o peptidă izolată din veninul scorpionului Leiurus quinquestriatus, alcătuită din 36 de aminoacizi, identificată inițial ca instrument de studiu al canalelor de clor. Cercetătorii au descoperit ulterior că aceasta se îndreaptă selectiv spre celulele canceroase, inclusiv gliom, melanom, carcinom pulmonar, neuroblastom și meduloblastom. Combinată cu verde indocianin sub numele comercial Tumor Paint BLZ-100, clorotoxina emite o strălucire vizibilă când este stimulată de lumina în infraroșu apropiat. Injectată intravenos, aceasta se îndreaptă exclusiv către celulele tumorale, ignorând țesuturile sănătoase, oferind astfel chirurgilor o imagine mult mai clară a granițelor tumorii, esențială în operațiile pe creier.

Leac împotriva bolilor autoimune. Al doilea domeniu major de aplicare îl reprezintă bolile autoimune. Canalul de potasiu Kv1.3 joacă un rol central în activarea celulelor T implicate în scleroză multiplă, artrită reumatoidă și diabet de tip 1. Toxine din veninul mai multor specii de scorpioni s-au dovedit capabile să blocheze selectiv acest canal, vizând exclusiv celulele implicate în reacția autoimună spre deosebire de imunosupresoarele clasice, care suprimă întregul sistem imunitar și expun pacientul la infecții grave.

Potențial cardiovascular. Sistemul circulator reprezintă un alt teritoriu în care veninul de scorpion își demonstrează valoarea terapeutică. Molecule extrase din veninul mai multor specii exercită efecte favorabile asupra tensiunii arteriale și a fluxului sanguin, în timp ce peptidele care interacționează cu canalele ionice ale celulelor musculare cardiace sunt investigate ca soluții terapeutice pentru aritmii și insuficiență cardiacă. Inima și vasele de sânge ar putea găsi, astfel, în acest venin un neașteptat aliat.

Efecte analgezice. Peste 20 de peptide din veninul de scorpion prezintă efecte antinociceptive. TsNTxP din T. serrulatus, o proteină netoxică structural similară neurotoxinelor modulatoare de canale Nav, a demonstrat proprietăți analgezice puternice în modele de durere acută și neuropatică la șoareci, prin reducerea eliberării de glutamat, conform National Library of Medicine.

Efecte antifungice. Stigmurina și analogii săi sintetici inhibă creșterea speciilor Candida, inclusiv tulpini rezistente la antifungicele clasice. Aceste peptide reprezintă soluții pentru tratamentul candidozelor, mai ales în contextul creșterii rezistenței la medicamentele antifungice disponibile.

Alte aplicații surprinzătoare. Nu în ultimul rând, Cuba a dezvoltat din veninul scorpionului albastru endemic (Rhopalurus junceus) medicamentul homeopat Vidatox, care ar avea proprietăți antiinflamatorii și antitumorale. Deși scepticismul comunității științifice internaționale persistă, produsul ilustrează interesul crescând pentru valorificarea terapeutică a acestui venin, care estre exportat în 15 țări. De subliniat încă o dată faptul că eficiența sa nu este recunoscută de comunitatea științifică internațională, fiind considerat mai degrabă un produs controversat (șarlatanie medicală de către unii oncologi).

Este veninul de scorpion cel mai valoros lichid din lume?

În timp ce un eșantion de câteva sute de micrograme de venin de scorpion din specia Leiurus quinquestriatus (Deathstalker) ar putea aduce în jur de 200 de dolari, un litru de venin produs de acest scorpion poate costa peste 10 milioane de dolari, ceea ce-l face cel mai scump lichid natural din lume. Prețul atât de piperat al veninului de scorpion reflectă, dincolo de compoziția sa complexă de proteine și peptide, dificultatea procesului prin care este obținut.

În primul rând, trebuie să știi că un scorpion produce o dată doar aproximativ două miligrame de venin, ceea ce înseamnă că este nevoie de un număr uriaș de scorpioni care trebuie ținuți în medii controlate. Totodată, recoltarea veninului de scorpion este un proces manual extrem de anevoios, care nu poate fi repetat decât la intervale de câteva săptămâni, de regulă prin stimulare electrică.

Cantitatea infimă obținută de la fiecare scorpion, coroborată cu atenția deosebită impusă pentru a proteja atât arahnida, cât și operatorul, face din această îndeletnicire una dintre cele mai consumatoare de timp și resurse din lumea biologiei aplicate. Tocmai această dificultate structurală explică absența unei producții comerciale la scară largă. În cazul speciei Deathstalker, se adaugă riscul foarte mare pe care îl implică manipularea celui mai letal scorpion din lume, un detaliu care împinge și mai sus valoarea de piață.

Costurile ridicate, echipamentele specializate de colectare și de depozitare, precum și dificultatea procesului – picătură cu picătură – fac ca o industrializare veritabilă să rămână, cu tehnologia actuală, aproape de neconceput, aflăm de pe anasbedraoui.medium.com. Nu în ultimul rând, multitudinea aplicațiilor medicale îi consolidează veninului de scorpion statutul de substanță extrem de prețioasă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului” / Premierul desemnat vrea să îl păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe
LiveText
Politică 13:56
PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului” / Premierul desemnat vrea să îl păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe
CTP a dat verdictul după ultima mutare a lui Nicușor Dan: „L-a depășit pe Klaus Iohannis"
Politică 13:38
CTP a dat verdictul după ultima mutare a lui Nicușor Dan: „L-a depășit pe Klaus Iohannis”
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Cât costă geanta cu care s-a afișat Lamine Yamal la CM 2026. Puțini își permit să plătească acești bani
Fanatik.ro
Cât costă geanta cu care s-a afișat Lamine Yamal la CM 2026. Puțini își permit să plătească acești bani
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ioana Ginghină se aștepta la divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka. Ce a declarat actrița: „Ne deșteptăm noi, femeile”
Stiri Mondene 13:45
Ioana Ginghină se aștepta la divorțul dintre Cabral și Andreea Ibacka. Ce a declarat actrița: „Ne deșteptăm noi, femeile”
Rețeta de kebab cu puține calorii recomandată de Gabriela Cristea. Cum își satisface poftele după ce a slăbit 30 de kilograme
Stiri Mondene 12:34
Rețeta de kebab cu puține calorii recomandată de Gabriela Cristea. Cum își satisface poftele după ce a slăbit 30 de kilograme
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
ObservatorNews.ro
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Mediafax.ro
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc
KanalD.ro
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc

Politic

PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului” / Premierul desemnat vrea să îl păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe
LiveText
Politică 13:56
PNL anunță că Adrian Veștea „se situează în afara partidului” / Premierul desemnat vrea să îl păstreze pe Alexandru Nazare la Finanțe
CTP a dat verdictul după ultima mutare a lui Nicușor Dan: „L-a depășit pe Klaus Iohannis"
Politică 13:38
CTP a dat verdictul după ultima mutare a lui Nicușor Dan: „L-a depășit pe Klaus Iohannis”
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
Fanatik.ro
Întăriri pentru Universitatea Craiova! Omul de încredere al lui Laurențiu Reghecampf și Edi Iordănescu a semnat cu oltenii
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani