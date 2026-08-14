Un an de excepție pentru David Popovici

David Popovici a fost desemnat aseară „Înotătorul Anului 2025” de către European Aquatics, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Paris, după ce a cucerit două medalii de aur la Campionatele Europene de Natație. Românul a triumfat în probele de 100 și 200 de metri liber, consolidându-și statutul de lider în natația europeană. Olandeza Marrit Steenbergen a completat podiumul, potrivit Gazeta Sporturilor.

Anul 2025 a fost unul strălucitor pentru sportivul român. Popovici a cucerit două titluri mondiale la Singapore în aceleași probe, confirmându-și forma de excepție. De asemenea, la Campionatele Europene U23 de la Samorin, a obținut două medalii de aur la 100 și 200 metri liber, precum și un bronz la 50 metri liber.

Performanțele sale au fost completate de stabilirea a două recorduri europene la 100 metri liber: 46,71 și, ulterior, 46,51, în proba considerată regina natației. Aceste rezultate îl mențin pe David Popovici în topul celor mai valoroși înotători europeni ai ultimilor ani.

Recorduri și ambiții pentru viitor

De patru ani, David Popovici domină competițiile europene. La ultimele trei ediții ale Campionatelor Europene de seniori (2022, 2024 și 2026), sportivul român a reușit de fiecare dată „dubla” în probele de 100 și 200 metri liber, un record absolut. Precedentul era deținut de Peter Nocke (Germania) și Pieter van den Hoogenband (Țările de Jos), care reușiseră această performanță la două ediții ale competiției.

În declarațiile sale, Popovici a vorbit despre planurile de relaxare și despre dorința de a reveni și mai puternic în competiții: „Păi, o să urmeze multe luni de petrecut timp cu oamenii dragi, de relaxat, de culcat și eu un pic mai târziu, din nou chestii care par banale, dar de fapt asta e lumea noastră. O să mă plimb mult cu motorul, cu mașina și o să am grijă de căpșorul meu, ca să vin sănătos și și mai puternic în următorul sezon.”

Întrebat cum i se pare să fie de șase ori campion european, Popovici a răspuns glumeț: „Cum sună sextuplu campion european? Să sperăm că… Cum se spune la de opt ori? Aha, mi-am amintit, octuplu. Dacă ăsta e cuvântul, să sperăm că în doi ani sau la următoarele campionate o să fiu octuplu chiar. De la competiția asta, sigur, cea de la 100 a fost mult, mult mai dificilă. Așa că, răspuns scurt așa, aia înseamnă mult pentru mine.”

David Popovici a câștigat vineri, 14 august 2026, medalia de aur în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris, cu timpul de 1:44,15. Marele campion român a vorbit în exclusivitate pentru TVR, după cursă.

Marele campion român David Popovici a câștigat medalia de aur în finala de la 200 m liber la Campionatele Europene de Natație de la Paris din 2026 fiind neînvins în această probă din 2023 de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Timpul obținut în finală a fost 1:44,15.

Potrivit informațiilor care au apărut în mediul online, David Popovici va primi de la statul român, pentru fiecare medalie de aur obținută la Campionatele Europene de la Paris din 2026, 14.000 de euro, bani care provin de la Agenția Națională pentru Sport. Deoarece probele sunt unele olimpice, premiul poate fi dublat, astfel că în contul lui David Popovici ar putea intra până la 28.000 de euro pentru fiecare medalie de aur. Adică un total de 56.000 de euro, pentru că a câștigat atât proba de 100 de metri liber, cât și cea de 200 de metri liber!

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